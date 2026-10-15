MotoGP GP de Indonesia

Ducati desmiente que la MotoGP 2026 haya sido construida específicamente para Marc Márquez

Márquez ha superado con comodidad a sus compañeros de Ducati desde su regreso de la lesión, pero Ducati insiste en que eso no tiene nada que ver con la dirección de desarrollo de su moto de 2026

Matteo Nugnes

Publicado: 15 oct 2026, 11:03

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El jefe de equipo de Ducati, Davide Tardozzi, rechazó las afirmaciones de que su moto de MotoGP 2026 haya sido desarrollada demasiado alrededor de Marc Márquez, en perjuicio de sus otros pilotos.

Con apenas cinco rondas restantes en la temporada, Márquez es ahora el único piloto de Ducati dentro del top cinco del campeonato, con Fabio di Giannantonio, de VR46, a más de 100 puntos de distancia de él en la sexta posición.

Se trata de un contraste llamativo con los últimos años y eso alimentó las sugerencias de que la Desmosedici GP fue hecha a la medida del nueve veces campeón del mundo, lo que potencialmente deja en desventaja a otros pilotos de la marca.

Pero Tardozzi rechazó firmemente esa interpretación después de Mandalika, al decir a Sky Sport Italia: "No estoy en absoluto de acuerdo con quienes afirman que Marc Márquez ha orientado el desarrollo de la moto hacia él mismo. No es verdad en absoluto.

"He visto qué piezas se han traído y qué han elegido los otros pilotos, así que no es verdad en absoluto que Márquez haya tenido una moto construida para él. Eso es solo chisme de paddock.

"Cualquiera involucrado en el desarrollo de la moto sabe perfectamente qué hemos hecho por él y qué hemos intentado hacer por los demás. Por ejemplo, por Pecco, aunque esos esfuerzos no hayan funcionado.

"Siempre hemos tenido la capacidad y los recursos para desarrollar la moto para cada piloto individual. No es que, porque la moto funcione bien para Márquez, eso automáticamente la convierta en la moto adecuada para todos. Pecco, por ejemplo, utiliza un carenado diferente al de Marc, por dar solo un ejemplo. Durante mucho tiempo, también utilizó una aerodinámica de basculante diferente a la de Márquez.

"Cada uno de nuestros pilotos de fábrica —y yo incluiría a Alex Márquez y Fabio Di Giannantonio en ese grupo— tiene la oportunidad de elegir las soluciones que le convienen. No construimos una moto para Marc Márquez y luego esperamos que funcione para todos. Así no funciona", concluyó.

Aprilia dominó el Gran Premio de Indonesia el domingo, asegurando por primera vez un bloqueo de las cuatro primeras posiciones con su RS-GP. Sin embargo, el fin de semana de Mandalika fue más alentador para Ducati de lo que podría sugerir el resultado de la carrera.

Márquez, piloto oficial de Ducati, salió del fin de semana a solo dos puntos del líder del campeonato, Jorge Martín, sin ceder más terreno frente a su rival de Aprilia en la clasificación.

Después del Gran Premio de Japón del fin de semana anterior, Tardozzi había sugerido que perder alrededor de 10 puntos representaría un buen resultado en un circuito que nunca se adaptó especialmente a Márquez ni a la Desmosedici GP.

Eso ayuda a explicar por qué el balance general del fin de semana puede considerarse razonablemente satisfactorio para el fabricante italiano.

Marc Marquez, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Si miramos puramente el resultado, llegamos con un déficit de dos puntos y nos fuimos con un déficit de dos puntos, así que para nosotros eso es un éxito. Claramente, el verdadero problema sigue siendo que Aprilia se mostró significativamente superior. Sabíamos que sería así en este circuito en particular, pero esperábamos que la diferencia fuera un poco menor. Esa es la verdad", dijo Tardozzi.

"Los otros circuitos nos dirán más, especialmente Phillip Island, donde, para ser honestos, hay algunas otras curvas largas que podrían favorecer a Aprilia por su agarre en el ángulo máximo de inclinación. Veremos.

"Si podemos mantenernos firmes allí, creo que el campeonato sigue siendo muy manejable. Iremos carrera por carrera. Todavía hay 185 puntos disponibles, y estamos a dos puntos.

Aprilia reconoció abiertamente que podría considerar pedir a sus otros pilotos, incluidos los de Trackhouse Racing, que ayuden a Martín en su batalla contra Márquez. Esa posibilidad no parece sorprender a Tardozzi.

"No sé qué hacer en casa ajena. Tienen todo el derecho de dar órdenes a sus pilotos. No tengo ninguna duda de que lo harán tarde o temprano, porque me parece justo y lógico. Yo haría lo mismo; parece obvio", dijo.

"Dicho esto, siempre hemos demostrado en el pasado que damos todo a nuestros pilotos satélite cuando están luchando contra nuestros pilotos de fábrica. Para nosotros, el enfoque obvio fue mantener a todos nuestros pilotos en igualdad de condiciones, sin favoritismos. En este caso, Aprilia está luchando contra otro fabricante, así que espero que pueda hacer ese tipo de movimiento."

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