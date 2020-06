Ducati confía en la continuidad de Dovizioso

El subcampeón del mundo de MotoGP en las tres últimas temporadas, Andrea Dovizioso, se ha convertido en el oponente más fuerte de Marc Márquez, algo posible en parte por el binomio que forma con Ducati.

El italiano termina contrato en 2020 y la duda es si renovará o decidirá cambiar de aires. Las negociaciones continúan, pero todavía no se ha alcanzado ningún acuerdo.

Paolo Ciabatti, director deportivo de Ducati Corse, cree que el particular período que estamos atravesando a consecuencia del COVID-19 ha cambiado el escenario y ha llevado al piloto italiano a reflexionar sobre su elección.

"Creo que un período tan prolongado sin grandes premios, con la obligación de que todos, incluido Dovi, nos quedemos en casa, puede llevar a una serie de reflexiones sobre muchos aspectos, como todos hemos hecho, y también sobre el futuro", dijo Ciabatti en una entrevista con Moto.it. "Si la temporada hubiera comenzado con normalidad y hubiéramos obtenido los resultados que espero, la situación sería más simple en este momento. De esta manera, el piloto se plantea una serie de reflexiones que probablemente no hubiera tenido en un período normal".

El temor de Ducati es que los desacuerdos que sacudieron internamente al equipo el año pasado hayan podido afectar al pensamiento del piloto y llevarle a cambiar de marca si no olvida las tensiones.

"Los momentos difíciles del año pasado dejaron restos que han sido eliminados. Hay razones vinculadas a nuestra historia con Andrea que me hacen pensar que podemos continuar. Sé muy bien que en 2019 hubo momentos difíciles entre nosotros, pero los superamos y conseguimos muy buenos resultados precisamente durante ese momento crítico".

"En la vida, hay malentendidos y confrontaciones. La única forma de avanzar, una vez pasada la emoción del momento que te hace decir cosas que no hubieras querido decir, es sentarse en una mesa y aclarar los puntos de vista frente a las situaciones por las cuales entramos en conflicto para aclarar las dudas o confirmar que no se cumplen las condiciones para continuar. En general, también entiendo que en un matrimonio que ha durado ocho años, puede haber momentos de tensión, que surgen del mismo deseo: ganar, obtener ciertos resultados. La frustración surge del mismo objetivo, el de querer mejorar. El espíritu que impulsa a Ducati y a Andrea es el mismo ".

Problema resuelto para 2020

Según el director deportivo de Ducati, ahora han entrado en una fase decisiva, la de aclarar la situación económica de una temporada 2020 tan perturbada que ha tenido impacto en el salario del piloto.

"Hemos resuelto el problema relacionado con 2020 y ahora estamos haciendo una serie de consideraciones para los próximos dos años".

Sin embargo, la cuestión financiera sigue siendo un elemento importante en las negociaciones para después de 2020. No obstante, para Paolo Ciabatti la calidad del proyecto de Ducati prevalece, en un momento en que la realidad económica se ha puesto patas arriba para todos.

"Somos la mejor opción para Andrea en términos de competitividad y es lo mismo para Ducati por la misma razón, independientemente de su edad. Sé que está muy preparado y continúa entrenando con los mejores. Todo esto me hace pensar que no hay una razón particular para no alcanzar un acuerdo razonable que tenga en cuenta las peticiones del piloto y las de la empresa, en un período económico bastante crítico. Estamos hablando de la crisis más grave desde la Gran Guerra. Lo normal es alcanzar un acuerdo económicamente viable. Este no es el único problema que se debe afrontar, pero es muy importante. Es cierto que los pilotos se sienten valorados por una empresa en función del reconocimiento que se les brinda, pero lamentablemente nos encontramos en una situación que sugiere un marco económico muy complicado para todos los países y para Italia en particular".

Aunque la opción de KTM se ha abierto tras la marcha de Pol Espargaró, el fabricante austriaco no representa, una opción suficientemente competitiva para seducir a Dovizioso, según Ciabatti.

"Tengo un gran respeto por KTM, pero todavía no creo que tengan una moto que pueda permitir que un piloto como Andrea gane un gran premio y pelee por el título. Es un hecho. Creo que Dovi podría ser muy útil en un proyecto como ese para desarrollar la moto y hacerla competitiva, pero no creo que pueda lograrlo en un tiempo relativamente corto".

"No creo que un piloto que ha obtenido los resultados obtenidos por Andrea y que tiene su edad, que no es que sea viejo, pero tampoco es un niño, tenga la motivación para tomar esa decisión. Diferente sería renunciar al objetivo de luchar por el título y por victorias. Si el objetivo del piloto es el que nosotros también tenemos, es decir, ser competitivos en todas las carreras para desafiar a Márquez y a los pilotos de Yamaha y Suzuki, la única marca que puede ofrecer un paquete para eso es Ducati".

La puerta sigue abierta para Petrucci

A un mes del comienzo del campeonato, el tiempo se acaba. Si las negociaciones siguen como espera Ciabatti, cree que pueden alcanzar un acuerdo inminentemente. De lo contrario, probablemente sería necesario cambiar de objetivo.

"No hay una fecha límite para decidir. Estoy seguro de que las dos partes tendremos la voluntad de limar diferencias y encontrar una solución para prolongar esta relación, que ha dado resultados muy positivos tanto a Ducati como a Andrea. Espero que en los próximos días, digamos una semana o 10 días, se cumplan las condiciones para llegar a un acuerdo. Si no fuera así, tendríamos que esperar hasta el comienzo del campeonato".

En este sentido, y en contra de lo que el propio piloto ha dicho, la opción de Danilo Petrucci no está completamente descartada y Ducati la tiene en cuenta en caso de que las negociaciones con Dovizioso no tengan éxito.

"No es un capítulo terminado, aunque haya podido hablar con Aprilia o KTM. Si no alcanzamos un acuerdo con Andrea, esperaremos al inicio del campeonato para evaluar los pilotos que todavía están libres después de unas cuantas carreras. Creemos que la única moto disponible para hacer podios o victorias es la Ducati, al menos hasta la fecha. Podemos esperar a los resultados de los primeros grandes premios", concluyó.