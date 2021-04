Ducati: "Si nosotros no estamos contentos, ¿cómo deben estar los otros?"

Que Losail es el escenario ideal para que las Desmosedici saquen partido de sus puntos de fuerza es una tesis validada por la estadística: antes de este de albergar el arranque de este Mundial, el constructor de Borgo Panigale se adjudicó las dos últimas visitas, en 2018 y 2019, con Andrea Dovizioso de protagonista. En ambas ocasiones, Dovi sacó partido de la descomunal potencia de su prototipo para imponerse a Marc Márquez. La recta de más de un kilómetro de cuerda que preside la instalación determina en gran medida las opciones de unos y otros, como quedó bien claro en las dos primeras carreras de este 2021, en las que, a pesar de ello, fueron dos Yamaha, las de Maverick Viñales y Fabio Quartararo, las que ocuparon el escalón más alto del podio.

Uno podría pensar que ese es un indicativo del que la cúpula de las motos rojas debería comenzar a preocuparse. Pero la realidad es bien distinta a ojos de los responsables del fabricante, que optan por ampliar el foco al llevar a cabo el análisis.

Para el director deportivo de la marca, concluir que Ducati va a pasarlo mal por el hecho de no haber ganado en Qatar es una lectura demasiado reduccionista que no tiene sentido porque, a su entender, los aspectos positivos son ampliamente superiores a los negativos.

“Uno puede pensar que Ducati no ha ganado en una pista favorable. Pero hemos logrado las dos pole, con nuevo récord del circuito (Bagnaia), hemos acumulado cuatro de las seis plazas del podio y lideramos el campeonato con Zarco”, opina Ciabatti, en conversación con Motorsport.com.

“Evidentemente que me habría gustado ganar al menos una carrera, pero, si no estamos contentos nosotros, ¿cómo deben estar las demás marcas?”, reflexiona el ejecutivo.

Para el responsable de la parcela deportiva de la escudería boloñesa, el gran potencial de las Desmosedici quedó claramente reflejado en Losail, aunque la introducción de los nuevos compuestos Michelin, con vistas al año pasado, es el factor que termina por determinar quién está en condiciones de ganar.

“Los que se basan en que Ducati ganó en Qatar en 2018 y 2019, con Dovizioso, no tienen en cuenta que los neumáticos que se utilizaban entonces no tenían nada que ver con los actuales, que hay que gestionarlos”, reflexiona Ciabatti. “Ya en los test de pretemporada de 2020, Dovi no fue tan competitivo como lo había sido antes. De modo que estamos muy satisfechos con la mejora que hemos hecho”, cierra el italiano.

