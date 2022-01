La Ducati 2022 ya está para correr, dice Bagnaia

El subcampeón de MotoGP 2021 ganó cuatro carreras la temporada pasada y sólo se le escapó el título por 26 puntos tras una segunda parte de la campaña increíblemente fuerte.

Ducati ganó más carreras que cualquier otro fabricante en 2021, con Bagnaia (4), Jack Miller (2) y el novato del Pramac, Jorge Martín (1), sumando siete entre ellos, asegurando a la marca italiana la corona de constructores por segundo año consecutivo.

Bagnaia dijo a finales de 2021 que la Ducati era una moto "perfecta", pero el fabricante ha mejorado con su prototipo de 2022 en las prueba de Jerez posteriores a la temporada, en los que Bagnaia fue el más veloz.

El italiano asegura que Ducati ha tenido en cuenta los comentarios de todos los pilotos para la moto de 2022, y cree que estaba lista para correr en Jerez.

"Creo que Ducati ha escuchado mucho a los pilotos, a mí, a Jack, a (Johann) Zarco, a Martín, porque yo pedía una moto más fácil porque todo el mundo dice que la Ducati es la moto más fácil, la más rápida, la mejor moto para usar", dijo Bagnaia al podcast Tank Slappers de Motorsport.com.

"Pero es algo que no puedo entender porque no digo que otra moto sea la mejor porque no la he probado".

"Así que es muy difícil decir algo sobre las otras motos sin probarlas".

"Pero yo pedía tener una moto fácil de conducir en una pista rápida con curvas rápidas, porque nuestra moto no es tan fácil en esa situación".

"Pero con el nuevo carenado he empezado a sentirme un poco mejor, aunque también tiene algunos puntos débiles. Así que estoy seguro de que los ingenieros están trabajando mucho en ese aspecto".

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Pero en el test de Jerez, nuestro tiempo con la nueva moto fue increíble porque lo hice con el depósito lleno y también con neumáticos medios".

"Así que fue increíble y como era la nueva moto, cada vez que empiezas con una nueva moto tienes que adaptarte a ella".

"Empecé bien, trabajé mucho los dos días y en el segundo día ya estaba bien, ya estaba para correr. Si la carrera fuera el día siguiente, empezaría con esa moto".

"Así que los ingenieros de Ducati han hecho un trabajo increíble con la moto del año que viene y estoy seguro de que para (los test de) Malasia encontraremos nuevas sorpresas seguro".

Los entrenamientos de pretemporada para la campaña de 2022 comenzarán en Malasia el 5 de febrero durante dos jornadas, antes de que se celebren otros tres días en el circuito de Mandalika, en Indonesia, la semana siguiente.