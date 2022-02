Ducati asegura que no firmará a ningún piloto "de afuera"

Tras la marcha de Andrea Dovizioso a finales de 2020, Ducati aplicó una política de contención de costes que tuvo afectación directa en la que había sido su política de contratación de pilotos más reciente.

Los sueldos astronómicos como los de Jorge Lorenzo, que en solo dos cursos (2017 y 2018) se embolsó 30 millones de euros, dieron paso a una reducción salvaje a raíz de la irrupción de la pandemia y de sus efectos. Tan es así que, el año pasado, el fabricante de Borgo Panigale cubrió los salarios base de todos sus pilotos (los oficiales, los de Pramac y Enea Bastianini) con tres millones de euros –a esa cantidad hay que añadirle los pluses acordados por resultados–.

Con las incorporaciones de Jorge Martín y Bastianini, el constructor boloñés cree tener cubiertas todas sus necesidades en lo que a pilotos se refiere. Por un lado cuenta con Pecco Bagnaia y Jack Miller en su formación oficial; con Martín y Zarco en Pramac y con Bastianini, en Gresini.

Los buenos resultados de Bagnaia (subcampeón en 2021) y de Martín (un triunfo y cuatro podios en su debut) hacen que, con vistas a este 2022, la base de sueldo de todos los pilotos ronde los 4,3 millones de euros. Entre eso y el potencial que hay en la 'casa', Ducati no se plantea ir a pescar a cualquier otro lado que no sea en sus talleres, a pesar de las oportunidades que seguramente genera el mercado, con un Fabio Quartararo bastante descontento en Yamaha por la falta de pegada de la moto que conduce estos días, y con un Joan Mir que lamenta no tener un interlocutor válido en Suzuki.

"La intención de Ducati es la de configurar el equipo oficial a partir de los pilotos que tenemos a nuestra disposición. Eso significa que no firmaremos a nadie de afuera", afirma Ciabatti, en conversación con Motorsport.com.

"Los pilotos que ya tenemos en el grupo de Ducati son el futuro de la compañía. Y eso es aplicable tanto para el equipo oficial, como para Pramac, pero también para el resto de las escuderías independientes", añade el ejecutivo italiano.

Ducati tiene previsto cerrar la renovación por dos años de Bagnaia antes de que arranque el próximo campeonato, en Qatar, en menos de un mes (6 de marzo). El turinés tiene su puesto asegurado, sobre todo tras su gran temporada pasada, en la que se proclamó subcampeón, al sumar cuatro victorias y nueve podios. El caso de Miller es otra cosa, porque desde los despachos se pretende esperar a ver cómo evolucionan Martín y Bastianini, que son candidatos a esa segunda Desmosedici roja. "En ese sentido", matiza Ciabatti; "tenemos que elegir a quienes nosotros creemos que son los dos mejores pilotos para que formen el equipo oficial; los que nos ofrezcan más garantías para poder ganar el Mundial".