Dovizioso: La Yamaha se sintió muy diferente a la Ducati

El ganador de 15 carreras en MotoGP se ha subido al asiento que ha dejado vacante Franco Morbidelli, que pasado a Yamaha hasta finales de 2023 para ocupar el lugar de Maverick Viñales en la escuadra oficial.

Dovizioso pilotó una Ducati durante ocho años, entre 2013 y 2020, y últimamente probó para Aprilia durante su año sabático esta temporada antes de hacer su regreso a MotoGP con SRT el viernes en Misano.

El italiano terminó último en los tiempos combinados y a 2s6 de la cabeza, pero dice que después de sólo media sesión de girar en seco todavía está lejos de sentirse cómodo en la M1.

Cuando se le preguntó cómo había sido su primera jornada con la Yamaha, respondió: "Muy, muy extraña. La moto es muy, muy diferente".

"Todavía no me siento tan cómodo, pero el cambio es enorme, más por la posición y el tamaño de la moto, que por cómo funciona la moto, porque esta mañana no estaba muy lejos".

"No he apretado, pero las sensaciones han sido muy buenas en algunas zonas. Sobre la posición, estamos trabajando".

"Algunas cosas las podemos hacer, otras no en este momento. Fue muy extraño, pero en el buen sentido".

"Fue agradable sentir cosas diferentes, una gran diferencia. Tengo que empujar un poco más para entender algunas cosas, pero fue muy agradable".

Andrea Dovizioso, Petronas Yamaha SRT Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Dovizioso pilotó por última vez una Yamaha en 2012, en el Tech3, y señaló que hay algunas similitudes entre la M1 con especificaciones de 2019 que lleva actualmente y la moto de 2012.

"Aun así, es un poco pronto para hablar de algunos detalles, todavía tengo que ser más rápido", añadió. "Pero, hay muchas cosas muy similares, pero esto lo esperaba.

"La mentalidad de los japoneses es así y no me sorprende. Creo que esta moto es la más grande y larga del campeonato, no se trata de (comparar con las) Ducati o Aprilia".

Morbidelli, quien no se subía a una moto desde junio pasado en Alemania por una lesión de rodilla, ha sido 16° en la general y a sólo 0.904s del líder del viernes, Viñales, con la Aprilia.

El italiano dice que no puede comparar las versiones de 2019 y 2021 de la Yamaha, ya que al volver a la acción se sintió como si estuviera en "una nave espacial", pero admitió que su primer día como piloto oficial de MotoGP fue uno "que recordaré siempre".

"Me gustaría decir algo sobre la diferencia entre las dos motos, pero la verdad es que hoy no he sentido nada", dijo Morbidelli.

Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Acabo de subirme a la moto y después de tanto tiempo básicamente se siente como una nave espacial. Así que no puedo dar ningún comentario ni nada sobre la diferencia entre las dos motos".

"Seguro que es un día que recordaré siempre, ha sido muy bonito tener este tipo de entorno y ha sido muy bonito tener esta FP1, FP2 en Misano con estos colores".

"El día ha ido bien, he batallado más con la rodilla esta mañana que por la tarde".

"He intentado encontrar la manera de poner la pierna en el estribo con bastante facilidad a lo largo del día".

"Cuantas más vueltas daba, más soluciones probaba y más soluciones encontraba para este problema".