Dovizioso: “Será una temporada condicionada desde el principio”

El italiano afronta su 13ª temporada en MotoGP y la octava en Ducati sin haber dado a conocer, por el momento, sus intenciones de futuro: “veremos, se los haré saber”, dijo bromeando cuando le preguntaron sobre su continuidad en la casa de Borgo Panigali.

Dovizioso estuvo el viernes en un acto promocional de su equipo, junto a los máximos responsables de Ducati, en Modena, todo ello en medio de una tensa negociación para renovar su actual contrato, que concluye el próximo mes de diciembre.

Con las puertas cerradas de Honda, donde su representante estuvo ofreciéndolo, y con su compañero de equipo rumbo a KTM, las alternativas para Dovizioso no son abundantes de cara al 2021. Le queda Aprilia, renovar con su actual formación o retirarse, algo que no todo el mundo descarta dado el carácter particular del corredor de Forli.

Tras alcanzar un difícil acuerdo de recorte salarial en una temporada castigada por el COVID-19, Dovizioso no entiende que Ducati le ponga sobre la mesa una oferta bianual a la baja para 2021-2022, y ambas partes no descartan una renovación por un solo año.

Mientras decide su futuro, algo que debería quedar cerrado antes del inicio de la temporada, Dovizioso se ha entrenado duro durante estos meses de parón para su cuarto asalto consecutivo a un título que Marc Márquez le niega año a año.

“Estoy muy bien, estoy entrenado como nunca, ya que hemos tenido mucho tiempo para trabajar. Al no tener eventos de por medio hemos podido forzar la preparación, he hecho mucho motocross para trabajar en ciertos aspectos que puedo aplicar luego en MotoGP”, explicó durante el evento.

“Lo que nos espera será un campeonato al sprint, donde estará prohibido cometer errores”, avisa.

Para Dovizioso, una temporada reducida como la de 2020 puede verse condicionada por muchos factores.

“Hay muchos aspectos que pueden condicionarla, empezando por Jerez, donde nunca hemos corrido en julio, con todo el calor. Tendremos un neumático trasero que nunca hemos probado y estaremos sin ritmo: haremos un test el miércoles anterior, e inmediatamente la carrera, es algo insólito, que nunca se ha hecho. Seguramente estos aspectos condicionarán el campeonato”.

Pese a ser interrogado sobre su futuro, Dovizioso no quiso soltar prensa y bromeó con un “ya se los haré saber”.

Lo que está claro es que con la promoción de Jack Miller del Pramac al primer equipo, el australiano sería el nuevo compañero de Dovi en detrimento de Petrucci. “Espero que Danilo pueda encontrar un sitio en MotoGP, tiene talento para seguir en el Mundial”, dijo sobre la decisión de Ducati.

Por último, también habló de la lucha con Márquez y Honda para un campeonato que se resiste.

“Todavía nos falta un último clic para vencerles, lo hemos estado buscando durante tres años, el último siempre es el más difícil, pero estamos trabajando en ello”, agregó.

