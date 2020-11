Dovizioso: quiero pensar que puedo regresar a MotoGP en 2022

Para Andrea Dovizioso la de Portimao será su última carrera con Ducati, con quien no llegó a un acuerdo para renovar, y la última de forma momentánea, tras anunciar, a sus 35 años, que iba a tomarse un curso sabático en 2021.

Sin embargo, el italiano no cree que se haya dejado nada por hacer en el camino si no volviera nunca más a la clase reina, aunque quiere creer que sí lo hará en 2022.

“Si no volviera a MotoGP me sentiré satisfecho porque considero que lo logrado en mi carrera ha sido positivo. Sobre todo los tres últimos años (2017-2019), en los que, pese a no ganar el título, que era el objetivo, no sentí que lo perdiéramos, porque veníamos desde muy lejos con Ducati, y lo que pudimos lograr conjuntamente en esos tres años fue muy especial”, dijo en referencia a los tres subcampeonatos.

“Nos batíamos con Marc (Márquez) y Honda y era muy difícil ganarles. He dado un paso muy importante en mi carrera, pero en este momento verdaderamente quiero creer en mis posibilidades de futuro para volver en 2022”.

De cara a su última carrera, Dovi tiene opciones aún de luchar por el podio final en la general.

“Nuestro objetivo es terminar de manera correcta, cosechar un buen resultado. Estamos luchando por el subcampeonato, el segundo puesto está difícil pero el tercero sí es más accesible. No tenemos muchos datos de la pista y las opciones están muy abiertas para todos”, explicó.

Ante su última carrera, a Dovi le preguntaron por su ingeniero de pista, Alberto Giribuola, con el que mantiene una sólida unión.

“Le voy a echar de menos, es verdaderamente un tipo fabuloso y nuestra relación ha mejorado mucho año a año, y eso ha sido clave para mejorar y llegar a luchar por el título. Su forma de trabajar se adecua a la perfección a mi mentalidad. Él es ingeniero, pero está más cerca de los pilotos que la mayoría de ingenieros, a la hora de entender cosas, hacérmelas entender y cambiar la moto. Hemos dado muchos pasos adelante con muchas victorias y buenos resultados. Pero vivimos muy cerca y seguro que pasaré tiempo con él en casa”.

También le pidieron su mejor momento en MotoGP.

“Es difícil reseñar uno solo porque, por suerte, ha habido más de un momento en los que hemos finalizado en la última curva y hemos tenido un buen resultado. Recuerdo grandes emociones el año pasado en Austria, fue un momento importante, teníamos dificultades y todos esperaban que ganase, pese a que no era el más rápido. Al final luchamos todas las vueltas y gané en la última curva. Fue una suerte y una gran emoción sentir algo así, y más cuando tienes a todos tus amigos en la pista esperando en la primera curva para celebrarlo”.

Lo que no quiso fue rememorar su peor momento en estos años o qué cambiaría.

“Todo el mundo es susceptible de mejorar sus resultados, no sé qué cambiaría, llevo muchos años compitiendo, con lo cual tengo muchos remordimientos, prefiero no responder”.

Pese a que la temporada 2020 ha sido muy difícil para Dovi, guarda algún buen recuerdo.

“De esta temporada… ha sido muy difícil, si me tengo que quedar con algo, sería con la victoria de Austria, pero tampoco me sentí demasiado bien. Quería ganar y ahí la moto funcionó un poco mejor y fui capaz de pilotar bien con mi propio estilo. Fue importante para mí, una carrera alocada, pero la gestioné de forma correcta pese a la bandera roja”, zanjó el de Forli.

Las fotos de la temporada 2020 de Andrea Dovizioso en MotoGP

