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Dovizioso revela una seria preocupación por Bagnaia: "Nunca había vivido algo así"

Andrea Dovizioso está alarmado por la crisis de Francesco Bagnaia: "Me da miedo", dice el expiloto de Ducati, y sospecha que hay problemas profundos

Juliane Ziegengeist

Edited: 21 oct 2026, 11:41

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La prolongada crisis de rendimiento de Francesco Bagnaia ya preocupa también a antiguos rivales de MotoGP. Andrea Dovizioso, quien también fue piloto de Ducati, fue contundente sobre la difícil situación del italiano. En el podcast "04 Bar" explica el italiano que la situación lo inquieta cada vez más.

"Tal como se comporta y por lo que dice, me da un poco de miedo", dijo Dovizioso. "Solo espero que no viva las carreras de esta manera, porque en sus ojos veo que realmente la está pasando muy mal".

Dovizioso está preocupado

En el podcast, Dovizioso habla junto a los periodistas Giovanni Zamagni y Cosimo Curatola sobre la difícil etapa del piloto de Ducati. El expiloto de MotoGP tampoco puede más que especular sobre las razones de los problemas de Bagnaia.

"Me gustaría poder entrar en la cabeza de los ingenieros y en la de Pecco para entender mejor la situación. Pero eso no es posible, así que hay que mantenerse al margen".

Para él, se trata de algo más que una insatisfacción deportiva. "No se trata de un piloto que quiere ganar el campeonato del mundo, termina quinto o sexto y está descontento", señaló Dovizioso. En el caso de Bagnaia, a la vista de las entrevistas y de las declaraciones públicas, sospecha que hay un trasfondo mucho más complejo.

"Es un escenario realmente feo. Si hablamos de ello, tocaríamos temas grandes, personales y delicados", subrayó el italiano, mostrándose prudente. Porque, según su valoración, las dificultades de Bagnaia podrían estar relacionadas con cuestiones que no pueden juzgarse seriamente desde fuera.

Por eso, Dovizioso no quiere formular acusaciones de manera consciente. Subraya que no quiere poner a nadie en la picota. Las circunstancias son demasiado sensibles como para agravar aún más la situación con especulaciones adicionales.

"No quiero cargar todavía más ni comentar el escenario de un piloto que ya está atravesando una situación tan mala", reafirmó el expiloto de MotoGP. Su preocupación no debe entenderse como una crítica a personas concretas, sino como una reacción a lo que percibe en Bagnaia.

Lo que lo deja especialmente pensativo es su propia experiencia tras muchos años en el motociclismo: "En todos estos años en los que he vivido el Mundial de motociclismo, nunca he atravesado ni visto en mí o en otros pilotos una situación comparable a aquella en la que Pecco se encuentra ahora".

La relación con Ducati en el foco

Al principio, la evolución deportiva había dado motivos para la esperanza. Al comienzo de la temporada, Bagnaia parecía avanzar en comparación con el año anterior.

Sin embargo, en las carreras siguientes la situación empeoró claramente. Cuatro abandonos en los últimos seis Grandes Premios subrayan las dificultades del italiano. Además, después de su carrera de casa, una grabación publicada por DAZN España fuera de las entrevistas oficiales generó conversación.

En ella, Bagnaia habló con Fabio Di Giannantonio sobre sus dificultades y, según el informe, le explicó al piloto de VR46 que Ducati no le permite modificar la puesta a punto o la configuración de su moto según sus preferencias.

Consultado más tarde al respecto, Bagnaia criticó duramente la cobertura y calificó las declaraciones como "sacadas de contexto". Al mismo tiempo, el italiano subrayó que Ducati siempre intenta ayudarlo con cambios en la moto.

A partir de eso solo no puede deducirse qué papel juegan determinadas medidas técnicas en el conjunto de sus problemas. Por eso, Dovizioso se mantiene cauto a la hora de dar explicaciones concretas. No quiere atribuir motivos ni al piloto ni al equipo. En cambio, deja que sea el propio Bagnaia quien hable sobre el trasfondo.

"Si Pecco algún día quiere hablar de ello, descubriremos qué ocurrió. Si, en cambio, no quiere hacerlo, de todos modos debemos respetar nuestros límites y mantener la distancia necesaria con él", dejó claro Dovizioso.

Bagnaia reacciona con un like

La valoración de Dovizioso recibió mucha atención en las redes sociales. Tras la publicación del episodio del podcast, varias páginas de Instagram retomaron sus declaraciones. Una publicación de la cuenta "inostripilotigp" recibió un like del propio Bagnaia.

Queda abierto si esa reacción debe entenderse como una aprobación de las palabras de Dovizioso o simplemente como una toma de conocimiento. Hasta ahora no hubo una explicación del piloto de Ducati.

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