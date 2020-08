Dovizioso: aún podemos pelear por el campeonato, pero hay que mejorar

No olvidará fácilmente Andrea Dovizioso este domingo. Vuelta a la victoria un día después de anunciar su marcha de Ducati, un año después de su último triunfo y con la efeméride de ser el triunfo 50 para la fábrica italiana.

“Ha pasado mucho tiempo de mi última victoria, resulta extraño. Ha sido una carrera rara, por la caída. La moto no iba especialmente bien al principio, pero me sentía fuerte en algunos puntos de la pista”, explicó Dovi, que tuvo que remontar casi un segundo de desventaja con Jack Miller para poder ganar.

“Siempre es un placer ganar y hacerlo en la 50ª victoria de Ducati, también”, añadió.

Ganar el día siguiente de anunciar su marcha es toda una reivindicación para Dovi.

“No es una reivindicación, solo significa que lo hemos hecho bien. En Brno el feeling era realmente malo, hemos entendido algunas cosas, no es que hayamos llegado a Austria y ya, hemos mejorado. No estoy todavía cómo quiero, las cosas hay que mejorarlas en algunos aspectos porque en otras pistas sufriremos para estar delante”, valoró.

“Todavía no estoy ni como el año pasado ni como el anterior”, cuando acabó subcampeón.

Con esta victoria, Dovi se pone segundo de la general, a 11 punto del líder Fabio Quartararo.

“El campeonato es muy extraño. Las gomas son decisivas. Nos la podemos jugar. Hay que pensarlo, pero el feeling no es todavía el que quiero. Mientras no tenga las sensaciones que necesito no voy a poder luchar con todos los rivales”.

“Seguro que podemos pelear por el Mundial, pero tenemos que hacer un paso adelante si realmente queremos ganarlo”, zanjó el italiano a pie de podio.