Dovizioso: haré otro test en Mugello y veremos lo del wild card

El italiano no pilotaba una MotoGP desde el Gran Premio de Portugal del pasado año, su última carrera con Ducati antes de tomarse un año sabático, tal y como él mismo describió la temporada 2021, en la no encontró acomodo a su gusto para seguir en activo.

Esta semana, en el Circuito de Jerez, Andrea Dovizioso ha afrontado tres jornadas de test al manillar de la RS-GP 2021, y tras su primera experiencia con esta moto ofreció sus impresiones, que enfriaron cualquier posibilidad de verle pronto de nuevo en la parrilla de la clase reina.

Dovizioso explicó que hará un nuevo test con la marca de Noale el 11 y 12 de mayo próximos, y no se cierra la puerta a reaparecer como wild card con Aprilia este mismo año, aunque su máximo objetivo ahora mismo es prepararse para volver a la clase reina en 2022.

“Cuando cambias la moto después de ocho años, es un gran cambio. Así que lo primero y más importante es encontrar la posición sobre ella. Ese es el punto principal y lleva tiempo porque está relacionado con estar cómodo, pero también hay que entender cuál es la mejor posición para ti y la mejor posición para la moto porque cada una tiene una característica diferente”, introdujo Dovi.

“Hemos pasado mucho tiempo en eso y fue imposible arreglarlo en tres días, desafortunadamente hoy hizo mucho viento y no pudimos rodar. Dimos algunas vueltas por la mañana, pero no tantas como quería, por desgracia”, añadió.

Pese a las dificultades, para Dovizioso volver a pilotar fue una gran experiencia.

“Es muy agradable para un piloto probar otra moto porque a todos les gustaría poder probar todas las MotoGP, solo para tener la sensación de entender un poco más lo que ves en la televisión o en la pista. Así que fue muy bonito y emotivo porque después de ocho años subir a una moto diferente, fue muy bonito”.

La propuesta de hacer un test surgió de los responsables de Aprilia, que el año pasado no pudieron convencer a Dovizioso para que fichara por el equipo de Noale. Sin embargo, el piloto sí ha accedido ahora a hacer este ensayo.

“Acepté porque todavía tengo pasión por MotoGP y me gustaría correr el año que viene. Así que creo que fue inteligente estar en la pista y estoy muy feliz porque Aprilia me diera la posibilidad de hacerlo y de la manera correcta. No fue fácil decir que no y todo se organizó de inmediato”.

Tras esta primera toma de contacto, Dovizioso no quiso profundizar en el análisis de la Aprilia.

“Es un poco difícil de responder porque puedes sentir inmediatamente la diferencia con la motos con la que corriste en el pasado. Pero entender los detalles es muy difícil porque tienes que empujar muy fuerte y tienes que estar cómodo en la moto para entender muchos detalles, porque creo que cada piloto de MotoGP es capaz de ser rápido y estar bastante cerca del más rápido. Pero estar allí y luchar por tiempos de vuelta importantes es una historia diferente, y para hacer eso necesitas la posición correcta y eso lleva tiempo”, insistió.

Pese a todo, Dovizioso quiso dejar un mensaje positivo tras el test: "Como todas las motos, tiene aspectos positivos y negativos y esto es normal. Pero tuve muy buenas sensaciones”.

Tras esta primera experiencia, el italiano admitió que seguirá la colaboración con Aprilia.

“Creo que haremos otro test porque queremos trabajar un poco más en la posición de la moto y esa es la clave para probar otras cosas y lleva tiempo. Así que organizaremos otro entrenamiento, quizás en Mugello en un mes más o menos. Ese es el plan”.

Opciones al margen, le preguntaron si le gustaría salir como wild card este año, algo que no descartó, aunque asegura estar centrado en prepararse para volver a la parrilla de MotoGP en 2022.

“No hemos hablado de ello en este momento. Inmediatamente nos dimos cuenta de que era agradable y correcto hacer esta prueba, que tendría sentido hacer otra en una pista diferente, como Mugello. Eso es lo que va a pasar. Después de ese test tal vez vayamos a comer una buena bistecca y hablaremos de ello, pero en este momento no hay nada planeado, todavía estoy enfocado en tratar de ver mi futuro”, zanjó Dovizioso en referencia a la próxima temporada.

Andrea Dovizioso, Aprilia 1 / 8 Andrea Dovizioso, Aprilia 2 / 8 Andrea Dovizioso, Aprilia 3 / 8 Andrea Dovizioso, Aprilia 4 / 8 Andrea Dovizioso, Aprilia 5 / 8 Foto de: Aprilia Racing Andrea Dovizioso, Aprilia 6 / 8 Foto de: Aprilia Racing Andrea Dovizioso, Aprilia 7 / 8 Foto de: Aprilia Racing Andrea Dovizioso, Aprilia 8 / 8 Foto de: Aprilia Racing