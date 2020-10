Dovizioso: no hay órdenes de equipo y no hemos hablado del tema

Por no ser habitual, la imagen de Andrea Dovizioso del pasado sábado entrando en el box de Ducati, tras finalizar tercero la Q1, lanzando los guantes con violencia contra la pared, impactó bastante y dejó al descubierto que en el equipo italiano, de momento, no se plantean empujar en la dirección de uno solo de sus pilotos.

En ese caso, el elegido debería ser Dovizioso, por ser quien mejor clasificado está de los seis pilotos que conducen una Desmosedici y, porque es quien más posibilidades tiene aún, de ser campeón este año.

Sin embargo, el de Forli aseguró que no hay órdenes de equipo en Ducati.

“No hay órdenes de equipo y no hemos hablado de esto, por el momento todo continua igual”, dijo tajante y cortante cuando le preguntaron.

Le explicaron a Dovi que Pecco Bagnaia, del Pramac y, justamente, el piloto que le va a reemplazar el año que viene en el equipo oficial, sí había mostrado públicamente su intención de ayudarle.

“No he hablado con Pecco, si dice eso me siento contento, pero de momento nadie me ha hablado de este tema. Ahora mismo yo solo me centro en mi velocidad y luego ya veremos”, ventiló el #04.

Dovi acabó 7º en la carrera del pasado domingo, dando un paso adelante respecto a los entrenamientos.

“Tuvimos muchas dificultades con la temperatura. En la carrera la situación mejoró un poco, no lo suficiente para tener el ritmo de los de delante, pero el campeonato sigue abierto. Es difícil porque el resto va rápido y fuerte en todos los circuitos. Pero creo que si las temperaturas suben este fin de semana tenemos más margen de mejora que nuestros rivales. Tenemos que continuar soñando y trabajando”, animó el italiano.

El corredor admite que no tiene el feeling que quisiera, pero no renuncia a conseguirlo.

“Para nosotros se ha tratado de una temporada diferente y rara, diferente comparada con el resto de pilotos. Nunca he ido fuerte para luchar por el título, pero estoy ahí, sin sensaciones positivas sigo peleando. Tuvimos una victoria pero el resto de carreras las sensaciones no han sido buenas. Pero vamos a lucharlo hasta el final”.

Como es habitual siempre que tiene la oportunidad, Dovizioso señaló a Michelin como único culpable de todos sus problemas.

“Si todo el mundo tiene falta de consistencia no es porque falte un referente (en relación a Marc Márquez), es porque hay algo que no te deja tener la regularidad, y el único cambio que ha habido este año es el neumático trasero, nada más”.

“Esta carrera es muy importante y más teniendo en cuenta que quedan ya solo cuatro por delante. No estamos lejos del líder pero tenemos que empezar a sumar si queremos seguir en la lucha. Estará muy caro estar entre los diez primeros el sábado, pero creo que podemos estar mejor que el fin de semana pasado. Salir desde las dos primeras filas es lo que marcará la diferencia”, zanjó.

