Dovizioso molesto por Petrucci y su actitud

El cabreo de Dovizioso será recordado para siempre con la imagen del italiano lanzando con furia uno de sus guantes contra el panel trasero del taller de Ducati al percatarse de que se acababa de quedar fuera de la QP2, y de que este domingo deberá arrancar el 13º.

El italiano, que por la mañana se había ido al suelo, lo pasó muy mal este viernes, como todos los pilotos de Ducati, incapaces de lograr que las gomas de sus Desmosedici cogieran temperatura debido al frío que está haciendo en Alcañiz.

En la QP1, Petrucci optó por emplear todo lo que tenía a su alcance para tratar de ganarse una de las dos plazas que daban acceso a la QP2, aunque eso supusiera llevar a cabo sus dos intentos de vuelta rápida detrás de Dovizioso.

Esa estrategia terminó dejando fuera al corredor de Forlí, que, a falta de cinco carreras para el final del campeonato, ocupa la tercera plaza en la tabla de puntos, a 18 de Fabio Quartararo, el líder.

En esta ocasión, el #04 exculpó de cualquier responsabilidad a Ducati para centrar sus críticas, o más bien decepción, en la persona de Petrucci, con quien siempre ha tenido una buena relación.

“Danilo dio las dos vueltas que le llevaron a la QP2 detrás de mí porque no tenía velocidad. Utilizó la mía para meterse. Yo tengo una buena relación con él, pero con todo lo que he hecho por él, no creo que su maniobra fuera inteligente. La de Petrucci es una decepción más humana que deportiva”, resumió en un primer momento Dovizioso.

“No creo que Ducati tuviera que intervenir, simplemente había que usar el cerebro. Soy yo el que se está jugando el campeonato. Y no soy precisamente de esos que habitualmente justifica a Ducati cuando la estrategia sale mal. Pero necesitamos velocidad, no estrategia”, añadió el subcampeón del mundo de los últimos tres años.

“Nunca he pedido ayuda a nadie. Simplemente digo que con la relación que tenemos con Danilo, y con todo lo que he hecho por él a lo largo de estos años, no creo esta vez haya sido demasiado listo”, cerró Dovizioso.

Las fotos de Andrea Dovizioso en el GP de Aragón