Dovizioso: “Si pierdo tiempo frenando, hay algo que no entendemos”

Al margen de la histórica victoria de Brad Binder para KTM, en la República Checa pasaron cosas increíbles, y una de las más llamativas fue el podio conseguido por Johann Zarco, el primero de Avintia en MotoGP.

Para hacer el caso todavía más llamativo, se da la circunstancia de que el francés fue el primer corredor de Ducati en cruzar la meta, a pesar de rodar con un prototipo de 2019 con el que el sábado ya se había adjudicado la pole position.

Si Zarco demostró ser rápido tanto a una vuelta como en ritmo de carrera, Dovizioso no lo fue en ningún caso: formó 18º en la parrilla y terminó la carrera 11º, a 16 segundos del ganador y a 10 de Zarco.

Los apuros que también sobrevinieron a Fabio Quartararo (séptimo) y a Maverick Viñales (14º), mitigaron los efectos de lo que podría haber significado la despedida de sus opciones de pelear por el título en un campeonato de solo 14 citas. No obstante, a pesar de que siga tercero en la tabla general, antes de plantearse la posibilidad de luchar por el Mundial, el de Forli subraya que primero hay que entender de dónde vienen los problemas que le impiden asomar la cabeza por las posiciones en las que se ha movido en los últimos años.

“Que alguien me encuentre a la persona que sepa qué está pasando, porque yo aún no la he encontrado. Pecco (Bagnaia) fue rápido en Jerez –rodaba segundo cuando el motor de su Desmosedici reventó– y Zarco lo ha hecho aquí. Esta carrera nos puede dar buena información. Pero lo que está claro es que yo no puedo perder décimas en frenada. Si eso pasa, es que hay algo que no va bien, porque siempre he sido el mejor en ese aspecto. Así no puedo ir rápido”, resumió Dovizioso este domingo.

Desde que Michelin introdujo la nueva construcción del nuevo neumático trasero empleada en este 2020, el italiano siempre ha mantenido que era vital entender la afectación que esta variación iba a tener en los prototipos. A todas luces está que el equipo de las motos rojas todavía no ha dado con la tecla.

“Si vemos la puesta a punto que han utilizado Zarco y Pecco, sabemos que va en una dirección opuesta a la que nosotros habitualmente usábamos. Todos los cambios que hemos hecho, tanto en los test como en las carreras, no han funcionado en ningún caso. La línea de los últimos años no funciona”, prosiguió el de Ducati, que no descarta que la inexperiencia de Zarco con la Desmosedici y los compuestos anteriores, puedan jugar a favor del corredor de Avintia: “Puede que nos haya limitado la experiencia con las gomas Michelin anteriores, algo que no le ha pasado Zarco. Puede que esta goma precise de cosas distintas a las que estamos haciendo”.

Este galimatías técnico en el que está inmerso el constructor de Borgo Panigale le llega a Dovi en el peor momento, justo cuando debe demostrar su posición de fuerza en la mesa de negociaciones con Ducati.

El podio en la primera cita del calendario, en Jerez, parece un argumento poco contundente como para que el fabricante boloñés ceda a las pretensiones del subcampeón del mundo en lo relativo a su hipotética renovación. Para él, al menos de puertas hacia afuera, hay otras prioridades.

“En esta carrera teníamos que patear el culo de todo el mundo y he terminado 11º. Hacer pronósticos en este momento no tiene sentido. He terminado 11º y no voy rápido así que ¿de qué estamos hablando?”, ironizó Dovizioso.