Dovizioso en un "99%" renovará con Ducati

“En mi opinión, al 99% vamos a renovar”, dice Simone Battistella, manager de Andrea Dovizioso, dejando claro que no tiene muchas dudas en torno a la continuidad del italiano en Ducati más allá de 2020.

Una contundencia que nada tiene que ver con los rumores desatados en las últimas horas, con Gigi Dall’Igna, director general del equipo, asegurando que no se ponen de acuerdo con el dinero, y el nombre de Jorge Lorenzo sobrevolando el nido de Borgo Panigale.

Que Dovizioso sea el piloto más importante de la parrilla que aún no ha renovado, y que las negociaciones se estén alargando tanto en el tiempo, ha creado dudas.

“En primer lugar, preferimos renegociar los términos contractuales de 2020, con lo que ha pasado nos parecía lo más justo, para evitar tensiones de cara al siguiente contrato”, explica Battistella en La Gazzetta dello Sport.

“Después de una serie de discusiones, entendimos que Ducati estaba a favor del acuerdo alcanzado, pero luego no hubo nada por escrito. En el nuevo contrato había indicaciones generales sobre una posible oferta, pero es algo que se habló el mes pasado, antes de abordar el tema 2020”.

Una versión que no cuadra con la de Ducati en los últimos días, ya que Dall'Igna incide en el tema económico.

Paolo Ciabatti también había planteado la posibilidad de dejar pasar algunas carreras, posiblemente hasta el Gran Premio de Austria, para tomar la decisión, algo que tampoco casa con la idea del agente de Dovi.

“Espero que la renovación llegue antes del inicio del campeonato. En un año tan particular necesitamos la máxima concentración y sintonía. Luego puede haber tensión, pero no significa que eso sea necesariamente negativo. Lo importante es tener el mismo objetivo”, valora el agente.

Battistella también da carpetazo a los que creen que a Dovizioso le falta motivación para seguir.

“Hay quien cuestiona su motivación, pero son solo tonterías, entrena mucho todos los días y está en su mejor estado de forma desde que le conozco”, asegura.

El manager opina también sobre los rumores de un posible interés entre Ducati y Jorge Lorenzo.

“Lo he oído, pero no sé si es posible. Las señales llegan desde bastantes sitios, pero de ahí a que se concrete, hay un largo camino. Está claro que Lorenzo ha descubierto que quiere seguir corriendo, lo hizo enseguida al fichar por Yamaha como probador y anunciar un wild card”.

“Pero Andrea no lo ve como una amenaza. Ducati es libre de hacer lo que quiera, de valorar los pilotos que considere. Desde el punto de vista del tiempo eso no va a cambiar nada. Andrea no va a perderse en esos razonamientos. Todos sabemos el valor de Jorge, viene de dos años complicados, pero él sabe lo que está haciendo”.

Por último, el agente de Dovizioso explica que hubo una reunión con KTM, pese a que el equipo austriaco asegura que nunca tuvo interés en el piloto italiano.

“También nos reunimos, pero fue una negociación resuelta rápidamente porque no había presupuesto”, cerró.