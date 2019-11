Dovizioso: “La diferencia con Márquez es ridícula, increíble. Es demasiado”

Por tercer año consecutivo el italiano conseguirá el subcampeonato del mundo de MotoGP, pero las diferencias respecto al de Honda han sido, este curso, siderales.

En 2017 Dovi llevó la lucha por el campeonato hasta la última carrera en Valencia, sumando ese año seis victorias. En 2018, el número de triunfos bajó a cuatro y el título se decidió a tres carreras del final, en Japón.

Este año la fiesta se terminó en Tailandia, a cuatro carreras del final, y Andrea Dovizioso sólo ha podido apuntarse, hasta ahora, dos victorias.

Una prueba de su irregularidad este año fue el 7º puesto alcanzado en Australia, donde el pasado año acabó en el podio.

“Tenemos que fijarnos en la diferencia y no en la posición final, pude luchar con Jack Miller (3º) y Bagnaia (4º) hasta el final, lo importante es la diferencia de tiempos no tanto como el puesto”, justificaba Dovi su papel en Phillip Island.

“El neumático en las 10 últimas vueltas estaba acabado, y hay que analizarlo. Hemos tenido muchos altibajos durante la temporada, muchas dificultades respecto a los años anteriores”, matizó.

“Si nos fijamos con Marc, la diferencia es muy alta, pero para todos. Es difícil pensar en cómo echarle el guante, este año ha sido mejor que los años anteriores”, introdujo.

El italiano quiso dejar claro que en su equipo están trabajando al máximo para que esa diferencia se acorte.

“Todo el mundo en este campeonato está trabajando al máximo independientemente de los resultados. La diferencia con Marc es ridícula, es demasiado, es increíble la distancia que nos separa. Los dos últimos años hubo más lucha y por tanto hay posibilidades de volver a aquello, pero cada año la historia es distinta. Hay que saber qué tenemos que hacer para acortar esa distancia. Yo sé que me gustaría tener, pero ser capaz de sacar eso de la moto y del pilotaje es difícil, hay mucha gente que está trabajando para conseguirlo”.

Pese a que admite que las diferencias asustan, no cree que sea imposible conseguirlo.

“Hay que pensar que es posible, de lo contrario no correríamos. No es fácil saber a qué se debe que no tengamos la misma velocidad que el año pasado con neumáticos nuevos, eso nos impide trazar una estrategia y aunque soy capaz de gestionar mi pilotaje y puedo mantener la calma al principio de las carreras, lo que me permite remontar y conseguir algún buen resultado, no es suficiente”.

“En Malasia no tenemos buenas condiciones por la tarde con más calor, hay que ver el tiempo que hará durante el fin de semana, cambia mucho. Han arreglado tres curvas y hay que ver cómo está la pista”.

Con el primer y segundo puesto del Mundial cerrados, la lucha se centra ahora entre Rins, Viñales, Petrucci y Quartararo por ver quien será tercero.

“Va a ser interesante hasta el final. Rins tiene altibajos y Petrucci nunca sabes, depende de las condiciones, pero seguro que lo va a intentar. Las dos Yamaha van muy fuerte y van a estar ahí, creo que esa lucha puede dar interés a las carreras, creo que va a ser Maverick. Me gustaría que fuera Danilo, pero le va a costar por los dos circuitos que quedan”, zanjó el italiano.