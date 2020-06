Dovizioso, sin dolor y con optimismo para Jerez

Andrea Dovizioso se fracturó la clavícula izquierda tras sufrir una caída durante la primera prueba del campeonato regional de motocross de Emilia Romagna, en el circuito de Monte Coralli, en Faenza.

Tras ser examinado en el hospital Morgagni Pierantoni de Forlí, los doctores decidieron intervenirlo para insertarle una placa que estabilice el hueso y así acortar el plazo de recuperación. La operación se llevó a cabo el mismo domingo por la noche en el Policlínico de Módena.

El italiano ha sido dado de alta el lunes por la mañana y por la tarde ya empezará el proceso de recuperación con sesiones de fisioterapia, para estar presente en el Gran Premio de España que marca el inicio de la temporada de MotoGP, próximo 19 de julio

“La operación ha ido bien y quiero dar las gracias al equipo médico que me ha podido operar tan rápidamente: no tengo mucho dolor y esto me hace ser optimista", dijo Dovizioso tras ser intervenido. "Esta mañana he podido llegar ya a casa y por la tarde ya me he organizado para empezar la rehabilitación. Estoy convencido que durante estas semanas me podré recuperar para estar en perfectas condiciones para la primera carrera de Jerez”.

Ducati justifica la decisión de dejarle practicar motocross

Dovizioso, que se encuentra en plena negociación con Ducati para renovar el contrato que finaliza en 2020, tuvo que pedir permiso a la marca para inscribirse en la carrera. Un permiso que, por otra parte, la marca de Borgo Panigale le negó a Danilo Petrucci, su todavía compañero, a pesar de haber firmado ya para competir con KTM en 2021.

“Aunque sabemos perfectamente que el motocross es una actividad que conlleva ciertos riesgos, aceptamos la participación de Andrea en esta carrera regional porque nos expresó la necesidad de reencontrarse con sensaciones y estímulos que solo te puede dar una competición", comenta Paolo Ciabatti, director Deportivo de Ducati.

"Por otro lado, el motocross es también una disciplina que practican muchos pilotos de MotoGP para entrenar así que al final solo podemos estar aliviados de que la lesión no haya tenido graves consecuencias y, por lo tanto, Andrea podrá estar con normalidad en la primera carrera del Mundial 2020 en Jerez”, finalizó.