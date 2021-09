¿Dónde está el dinero del patrocinador millonario de Rossi?

El pasado mes de abril se hizo público el desembarco del equipo VR46 en MotoGP a partir de 2022. El holding Tanal Entertainment, propiedad del príncipe saudí Abdulaziz bin Abdullah Al Saud, envió un comunicado a los medios en el que se anunciaba la entrada del gigante energético Aramco –perteneciente al conglomerado de empresas del monarca– como patrocinador principal de la formación de Valentino Rossi.

En ese mismo momento, desde la compañía energética se negó el acuerdo: "Aramco confirma que no ha firmado ningún acuerdo con el equipo VR46 ni con cualquier otra filial de MotoGP. Esta nota es en referencia al comunicado de prensa de Tanal Entertainment hecho público el miércoles 28 de abril, sin el conocimiento de Aramco. Aramco nunca ha tenido ningún acuerdo comercial con Tanal Entertainment, el campeonato de MotoGP o ninguno de los equipos que participan en él".

Sin ningún comunicado de la compañía que validara el patrocinio, desde VR46 sostuvieron que el acuerdo seguía en pie aludiendo simplemente al testimonio de Rossi, que afirmaba tener el visto bueno del príncipe. De hecho, el mismísimo Abdulaziz bin Abdullah Al Saud hizo referencia a él cuando se anunció en junio que Ducati suministrará las motos e incluso invitó al de Tavullia a competir con ellos.

"Sería fantástico para mí que Valentino Rossi pudiera competir en los próximos años como piloto de nuestro Aramco Racing Team VR46 junto a su hermano Luca Marini, que ya compite este año con el patrocinio de nuestras marcas", dijo en una nota Abdulaziz bin Abdullah Al Saud.

Con el paso de los meses las dudas siguieron aumentando. El CEO de Aramco, Amin Hassan Nasser, fue uno de los invitados de Pramac al Gran Premio de Holanda, donde dejó claro que la compañía que dirige, ni había firmado con VR46 ni tampoco tenía intención de hacerlo.

Por su parte, Rossi se ponía a la defensiva cada vez que le cuestionaban el acuerdo entre Aramco y VR46: "Nosotros vamos de buena fe. Hablo con el príncipe a menudo y todo está bien".

Sin embargo, Pablo Nieto, quien ejercerá de director del equipo, desveló que a principios de agosto en Austria se conocería el nombre del piloto que acompañaría a Luca Marini en 2022. En vista del lío alrededor del acuerdo con Aramco, antes del anuncio de su retirada incluso se especuló con la posibilidad de que Rossi recalara en el VR46 para intentar llamar la atención de patrocinadores que hicieran viable el proyecto aprovechando su tirón.

Finalmente, en Austria no se confirmó la alineación del VR46 para 2022 y se aplazó el anuncio a Misano. Dos meses más tarde de la cita de Spielberg todavía no hay noticias.

El propio Rossi relajó su discurso hace dos semanas en Aragón y dejó abierta la posibilidad a que el VR46 esté en la parrilla sin Aramco.

"No sé con precisión cuál es la situación con el príncipe. Hay algunos problemas críticos, pero afortunadamente no son realmente problema mío. Solo sé qué haremos el equipo de MotoGP, para el que ya estamos trabajando muy duro. No sé cuáles son las últimas actualizaciones, pero en cualquier caso estaremos en la parrilla de MotoGP el próximo año", garantizó Il dottore.

En medio de todo este galimatías, MotoGP publicó el pasado jueves el listado de equipos de las clases inferiores. Entre los de Moto2 apareció el VR46 incluyendo la presencia de Aramco. No obstante, en este momento resulta cada vez más evidente que el acuerdo con los saudíes no existió en ningún momento. Los responsables de la formación asumen que están sin espónsor a pocos meses de su debut en la categoría reina y buscan el dinero para juntar el presupuesto mínimo.

(Haz click en la imagen o en este enlace para ver las fotos de la temporada 2021 del VR46 en MotoGP)