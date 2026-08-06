Di Giannantonio, orgulloso de una primera mitad de temporada con pocos errores
Quinto en el campeonato a mitad de temporada, Fabio Di Giannantonio celebra haber cometido muy pocos errores hasta el momento. Aunque es un piloto perfeccionista, se queda principalmente con los aspectos positivos de lo que hasta ahora es su mejor temporada.
Más que nadie, en un campeonato marcado hasta ahora por una gran inconstancia, Fabio Di Giannantonio ha hecho valer su regularidad durante la primera mitad de la temporada. El piloto de VR46 incluso recién en la última ronda antes del parón registró su primer abandono dominical.
Antes de su caída aquel día en Sachsenring, Di Giannantonio se consolidó como un valor seguro. Se había clasificado sistemáticamente entre los seis primeros de los Grandes Premios, con la única excepción del de Hungría, comprometido por el incidente de la salida de la que fue una víctima colateral. Sus únicos marcadores en blanco habían sido en sprints: por caídas en Austin (donde fue golpeado) y en Le Mans (donde se cayó solo), y al terminar a las puertas de los puntos en Balaton Park.
Una cosecha regular de puntos le permitió figurar durante mucho tiempo como primer piloto Ducati en el campeonato. Ese error en Alemania finalmente lo sacó del trío de cabeza y lo hizo caer al quinto puesto de la clasificación general, pero con una desventaja que sigue siendo mínima: está a solo diez puntos del segundo puesto de Ai Ogura y a 24 del líder Jorge Martín.
"Estamos haciendo una temporada increíble: muchos podios entre los sprints y las carreras, muchos buenos resultados", se felicitaba por ello Fabio Di Giannantonio a la hora de marcharse de vacaciones.
Incluso en Alemania, antes de esa última jornada marcada por dos fuertes caídas-en el warm-up y luego en carrera-, estaba en la pelea. Clasificado tercero, tenía una oportunidad de imponerse a Marco Bezzecchi y Jorge Martín, que le precedían.
De hecho, Davide Tardozzi, team manager del equipo oficial Ducati, casi se molestaba por ese revés, pese a la solidez mostrada hasta ahora por el romano. "Es una pena por Fabio Di Giannantonio porque se ha distinguido por su constancia y su velocidad en esta primera parte de la temporada, y su tercera posición en el campeonato era lógica", reaccionaba para Sky Sport MotoGP.
"Con toda honestidad, no esperaba su caída de hoy porque estaba prácticamente seguro de que Diggia habría luchado por el podio y se habría subido a él. Y lo lamento porque, sin eso, habría sido segundo, incluso primero en el campeonato."
No es solo un caso aislado, somos competitivos en todos los circuitos.
El piloto, por su parte, se esforzó desde el primer momento por ver el vaso medio lleno, convencido de que hay cosas buenas que retener de su recorrido en 2026 hasta ahora, sobre todo porque él mismo pensaba tener el potencial para luchar por el podio en Sachsenring. "Es nuestro primer error del año [el domingo] y, estadísticamente, es normal que ocurra. Así que vamos a seguir trabajando e intentar mejorar", subrayaba.
"La velocidad sigue estando ahí, es lo más importante. No es solo un caso aislado, somos competitivos en todos los circuitos. Si miramos las cosas en conjunto, creo que es una temporada increíble y estoy a solo 24 puntos del líder. Pinta bien, estoy disfrutando mucho esta temporada."
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team
Photo by: Eric Alonso / Getty Images
Aunque ha decidido dejar VR46 al final de la temporada para unirse al equipo oficial KTM, Fabio Di Giannantonio no deja de subrayar el placer que siente en su box actual y de elogiar el trabajo de calidad de su equipo. Cuando volvió a su box tras su caída, de hecho, enseguida quiso dirigir unas palabras a quienes forman su grupo técnico.
"Ante todo, cuando destrozas la moto, y sobre todo después de la implicación que tuvieron para reconstruírmela entre el warm-up y la carrera, les pedí perdón porque van a tener muchísimo trabajo otra vez, y lo siento de verdad", explicaba.
"Y luego también les di las gracias porque, al final, hemos hecho una primera parte de la temporada increíble. Es cierto que hoy es un mal día, pero hemos tenido tantos otros días muy bonitos hasta ahora que les di las gracias y los felicité."
"Creo que podemos estar satisfechos y orgullosos de nuestro inicio de campeonato. Esta primera parte ha sido increíble para nosotros como equipo. Habríamos firmado directamente a principios de año si nos hubieran dicho que estaríamos en esta situación hoy. Ha habido muchas cosas positivas, estoy contento."
Sexto el año pasado en el campeonato, Di Giannantonio tiene todas las cartas en la mano para conseguir este año su mejor clasificación. Aunque por el momento se concede un modesto 7,5/10, y espera en particular mejorar todavía sus salidas, pretende continuar con su impulso en los cuatro meses de competición restantes.
"Después de Mugello, estaba a 40 puntos del líder y ahora estoy a 24 puntos, así que al final no estamos tan lejos. Todas las primeras posiciones están muy cerca, así que tenemos que seguir creyendo, trabajando, e intentar seguir rindiendo como lo hacemos actualmente."
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