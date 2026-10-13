Di Giannantonio acabó octavo en Mandalika pese a un agujero en el neumático delantero
Tras un sábado muy positivo, en el que volvió a la primera fila y al podio en la Sprint, el piloto de Pertamina Enduro VR46 tuvo que lidiar con un problema inesperado en la carrera larga del Gran Premio de Indonesia, logrando terminarla solo en octava posición.
El fin de semana de Mandalika había sido probablemente uno de los mejores tras la pausa veraniega para Fabio Di Giannantonio. Por primera vez desde el Gran Premio de Alemania, el último antes del parón, el piloto de Pertamina Enduro VR46 logró volver a la primera fila y subir al escalón más bajo del podio en la Sprint.
Un sábado que dejaba entrever la esperanza de poder hacer algo importante también el domingo, precisamente en la que es una segunda carrera de casa para el equipo de Tavullia, al ser la de su patrocinador principal.
Sin embargo, la decoración especial con el Garuda, figura mitológica hinduista y budista, que también es el símbolo nacional de Indonesia, no le trajo suerte al piloto romano, que tuvo que conformarse con acabar octavo, a casi 20 segundos del ganador Marco Bezzecchi. Un resultado, no obstante, condicionado por un problema inesperado.
"Volvía a estar en una buena situación para mantener, digamos, mi posición y mi ritmo. Sabíamos que las Aprilia eran más rápidas que nosotros, así que nuestro objetivo era estar lo más cerca posible de ellas. Pero luego, después de la décima vuelta, el neumático delantero empezó a desgastarse y tuvimos unas vibraciones fortísimas", dijo Di Giannantonio a los periodistas presentes en Mandalika, entre ellos los de Motorsport.com.
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team
Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images
"Tuvimos mucha suerte de no caernos y de terminar la carrera. Descubrimos que había un agujero en el neumático delantero. Fue duro, pero aparte de eso estuvimos ahí. Así que hay muchos aspectos positivos y ahora miramos hacia adelante", añadió.
Cuando después le preguntaron si había tenido algún aviso durante el fin de semana, continuó: "En absoluto. Estaba manteniendo mi ritmo con calma porque sabía que la carrera era larga. Así que me dije: 'Vale, ahora es el momento de apretar, es el momento de hacer 30.2, 30.3'. Luego, en la décima vuelta, tuve un bloqueo delantero muy fuerte y desde ese momento mi carrera terminó".
En cualquier caso, el balance del Gran Premio de Indonesia sigue siendo positivo para él: "Creo que ha sido uno de los mejores fines de semana de este año: la primera fila y luego, ayer, el podio. Con estas Aprilia tan competitivas, creo que también aquí demostramos que tenemos un buen ritmo. Así que estoy realmente contento. Solo tuvimos ese problema con el neumático delantero en carrera, pero aparte de eso estuvimos en la pelea. Así que debemos estar orgullosos", concluyó.
Share Or Save This Story
Di Giannantonio, frenado por el dolor: "Era como si tuviera un cuchillo clavado en el costado"
Di Giannantonio advierte por la salud de los pilotos ante la idea de sumar una clasificación sprint en MotoGP
La debacle de Ducati en Spielberg: por qué se esfumó su dominio
Di Giannantonio: "¿Los problemas con de frenos de Ducati? Llevan años, no es nada nuevo"
¿Qué pilotos dejarán MotoGP en 2027 y quiénes los reemplazarán?
La parrilla de MotoGP está completa: ¿quiénes son los pilotos de 2027?
Últimas noticias
Di Giannantonio acabó octavo en Mandalika pese a un agujero en el neumático delantero
Bell reacciona al final de fotografía: “No somos compañeros de equipo corriendo hacia la línea"
Verstappen y el poder de la reputación: así es como él condiciona a sus rivales
Mekies: Red Bull puede ganar en cualquier pista, pero los rivales avanzarán
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
Top Comments