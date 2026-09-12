Di Giannantonio: "Márquez es Márquez, pero también ha mejorado la Ducati más que nosotros"

El podio estaba ahí, casi al alcance de la mano, pero Fabio Di Giannantonio solo lo ha "olfateado" en la Sprint del Gran Premio de San Marino y de la Riviera de Rimini de MotoGP. Tras una buena salida desde la segunda fila, el piloto del Pertamina Enduro VR46 logró mantenerse en tercera posición durante aproximadamente media carrera, pero luego no pudo ofrecer demasiada resistencia cuando el líder del Mundial Jorge Martín se pegó al colín de su Ducati y lo adelantó en el cambio de dirección entre las curvas 5 y 6.

El romano, sin embargo, no parece tener demasiados remordimientos, quizá solo el de una caída en la clasificación, porque sigue convencido de que las Aprilia en este momento tienen algo más que la Desmosedici GP, aunque probablemente Marc Márquez, que al final salió vencedor, no solo hizo valer su indiscutible talento para lograrlo, sino que consiguió sacar algo más de la moto de Borgo Panigale.

"Sin duda, cuando llegas a Misano siempre quieres más, además el cuarto es el primero que se queda fuera del podio, así que hay un poco de sabor amargo. Pero hoy era realmente lo máximo. Quizá solo podría haber hecho mejor la clasificación, porque en la cuarta curva ya estaba una décima y media por debajo de mi tiempo, así que habría sido una buena vuelta", dijo Di Giannantonio tras la Sprint a los periodistas presentes en Misano, entre ellos los de Motorsport.com.

"Luego en carrera lo di todo, pero por desgracia hay una pequeña brecha con las Aprilia y también hay una brecha con Marc. Todos sabemos el piloto que es, pero él ha conseguido mejorar la moto más que nosotros y esto me da un poco de esperanza para mañana. Marc me ha sorprendido: además de ser Márquez, por supuesto, al parecer está mejorando la moto mejor que nosotros, porque consigue estar más a menudo cerca de ellos o incluso batirlos, así que tenemos que mejorar también nosotros si queremos estar más cerca de él", añadió.

La caída de la clasificación podía ser un gran problema, porque ayer una de sus dos motos era claramente más lenta, pero también desde este punto de vista parece que la situación ha mejorado hoy. Además, los daños no eran demasiado importantes: "Afortunadamente, solo hemos dañado los carenados. Al mismo tiempo, parece que la moto 'endemoniada' está volviendo a la normalidad, mientras que en general hasta esta mañana rodaba un segundo y medio más lenta".

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Volviendo a la carrera, Fabio explicó que se sintió prácticamente impotente una vez que Martín consiguió adelantarlo, porque las Aprilia siguen teniendo algo más: "Pasan las carreras, pero los comentarios son siempre los mismos. Jorge estuvo muy bien, adelantó en un punto complicado y también consiguió defenderse bien. Pero, en general, ellos tienen un tren delantero mucho más estable que el nuestro, son mucho más precisos, sobre todo en las zonas rápidas, y nosotros lo sufrimos".

De hecho, según él, ni siquiera influyó la elección diferente del neumático trasero, dado que él llevaba el blando y el español el medio: "Aquí al final los neumáticos trabajan de manera diferente, pero dan el mismo rendimiento. Son muy parecidos, porque la caída es realmente baja, así que son casi equivalentes".

A pesar de todo, Di Giannantonio no pierde la esperanza de poder subir al podio en la carrera larga, quizá encontrando una de esas modificaciones de último segundo que tantas veces dieron un giro a los domingos del jefe de su equipo, el gran Valentino Rossi.

"Espero poder encontrar la modificación del Warm-Up a lo Vale, esas que le quitaban esas dos décimas, que son las que necesitaríamos ahora. Tenemos algunas ideas y, si funcionaran de verdad, sería una pasada, porque podríamos jugarnos el podio. Si no es así, intentaremos igualmente estar lo más cerca posible de los primeros", concluyó.