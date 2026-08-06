Di Giannantonio: "He vuelto al 100%. Vamos a darlo todo para ganar el Mundial"

Fabio Di Giannantonio confía en ello. Y, por otra parte, ¿cómo no iba a hacerlo? MotoGP vuelve a la acción este fin de semana con el Gran Premio de Gran Bretaña, primera cita tras el parón veraniego, y el piloto del equipo VR46 ocupa la quinta posición, a solo 24 puntos del líder del Mundial, Jorge Martín.

Una situación demasiado tentadora como para hacer como si nada. Además, el piloto del equipo VR46 ha sabido aprovechar bien el mes de julio para recuperarse físicamente tras varias lesiones leves que le habían frenado durante los primeros siete meses del año.

"El parón ha ido bien y era necesario, porque me ha permitido recuperarme de algunos pequeños problemas físicos que tenía aquí y allá. He intentado trabajar lo máximo posible a nivel físico para volver en plena forma. Por desgracia, con las lesiones que he tenido durante la primera parte de la temporada me ha costado entrenar, pero ahora he tenido la oportunidad de hacerlo. Ahora me siento en plena forma".

"Estaba deseando volver a subirme a una MotoGP, y más aún con estas normas. Me encantan estas motos y correr con ellas en este circuito va a ser fantástico. Creo que Aprilia tendrá algo más que el resto en este circuito. Siempre ha ido fuerte y ha demostrado ser más competitiva que las demás. Pero intentaremos sacar el máximo partido, luchando por el podio y por la victoria".

Di Giannantonio vuelve así a subirse a su Ducati Desmosedici con un objetivo claro: seguir haciendo lo que ha hecho en la primera parte de la temporada. Esto significa intentar sacar el máximo partido a los resultados cada fin de semana. Hasta ahora, esta actitud ha dado buenos frutos.

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team Foto de: Alexander Trienitz

"Tenemos que seguir haciendo lo que estamos haciendo. El objetivo desde principios de año es sacar el máximo partido al resultado en cada carrera y sumar tantos puntos como podamos. Siempre tenemos un excelente ritmo y creo que el nivel de confianza entre el equipo y yo es altísimo. Por eso, intentaremos seguir haciendo lo que estamos haciendo, porque nos está yendo bien".

"Independientemente del futuro, en realidad el objetivo es hacerlo realmente bien. Nunca hemos ocultado que estamos intentando darlo todo y ganar el campeonato. En cada carrera salimos con esa mentalidad para intentar ganar el título. Pero sabemos que no es algo que se decida sobre el papel. Estamos intentando alcanzar el objetivo más importante".

Silverstone es un circuito que le gusta mucho a "Diggia". Sus resultados nunca han sido destacables, pero la confianza que ha demostrado este año con la Desmosedici podría llevarle a conseguir ese resultado que le falta y a seguir la estela de Martin. Dicho esto, no hay que subestimar a las Aprilia, que parecen encontrarse en uno de sus terrenos de caza favoritos.

"El circuito es una pasada, rapidísimo y me encanta. Por desgracia, nunca he conseguido grandes resultados aquí, pero el circuito me gusta muchísimo. Aunque llueva un poco, creo que nos lo pasaremos genial".

"Es un circuito en el que los neumáticos se desgastan mucho. Y sabemos que Aprilia es muy fuerte en este aspecto. Tendremos que prestar atención a eso. Aprilia será el referente y tendremos que intentar estar lo más cerca posible de ellos".