Di Giannantonio advirtió que su Ducati está al "límite" y ya no puede derrotar a las Aprilia
Fabio Di Giannantonio tuvo que conformarse con el sexto puesto en el Gran Premio de Gran Bretaña. La Ducati se vio afectada por el desgaste de los neumáticos y él tampoco logró poner en aprietos a las Aprilia. "Nuestro paquete es muy bueno, pero ya no es suficiente".
Ducati ha vivido uno de los fines de semana más difíciles de la temporada en Silverstone. Ninguna Desmosedici subió al podio y esto debe ser motivo de preocupación, teniendo en cuenta que Marco Bezzecchi, que sufrió graves problemas físicos durante todo el fin de semana, terminó en tercera posición.
El sexto puesto final permitió a Fabio Di Giannantonio paliar las dificultades encontradas frente a las Aprilia. Tras una salida discreta, el romano perdió posiciones importantes en la curva 1.
"He perdido muchas posiciones en la salida porque en la curva 1 me he desconcentrado: he visto muchas chispas y pensé que alguien se había caído", declaró el piloto del equipo VR46. "Me he asustado un poco y he perdido muchas posiciones en ese momento".
"Hoy ha sido la primera carrera de la temporada en la que, si me permites la expresión, me he “aburrido”. No podía apretar, porque si lo hubiera hecho habría estropeado el neumático delantero o, dependiendo de cómo se conduzca, el trasero. Era como tener las manos atadas. Ha sido como pilotar al 90 %. Si hubiera podido pilotar al 100 %, habríamos estado más cerca, pero no era posible; de lo contrario, habríamos arriesgado demasiado".
A pesar de lo ocurrido, Di Giannantonio no ha buscado excusas. Aprilia ha sido claramente más fuerte que cualquier otra marca en Silverstone y, tal y como están las cosas, parece que Ducati no tiene los medios (con el paquete de que dispone) para recuperarse y competir en igualdad de condiciones con las RS-GP.
"Al final, los verdaderos valores en pista se vieron tras unas cuantas vueltas. Al final, era una cuestión de gestión de los neumáticos. Es un poco nuestro punto débil porque estamos al límite con el paquete que tenemos. Es muy bueno, pero no basta para vencer a Aprilia".
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
"Para mí, esta carrera no es una señal de alarma. Llevo diciendo desde la segunda carrera de la temporada que Aprilia ha hecho un mejor trabajo que nosotros. Quizá este invierno o al final de la temporada pasada. Están por delante de nosotros. Tenemos que encontrar algo para mejorar la moto, intentar aportar cosas nuevas. La moto es la misma para todos nosotros. Tanto yo como Pecco y Alex hemos volcado la moto varias veces, pero el resultado es este. Si queremos intentar ganar carreras, tenemos que intentar mejorar. Nuestra moto es sin duda excelente, va bastante bien en todas partes, pero hoy no somos capaces de ganar".
Según "Diggia", Ducati no tiene que trabajar en el motor, ni mucho menos. Ese es un aspecto que funciona muy bien. En cambio, la atención debería centrarse en el chasis. Es en ese aspecto técnico fundamental donde Aprilia estaría marcando la diferencia frente a la competencia.
"El motor funciona de maravilla. Lo que siempre he dicho que nos falta es una parte delantera precisa. No conseguimos que la moto haga lo que debería hacer. Tenemos que mejorar el chasis. Aprilia marca la diferencia en la gestión de los neumáticos, en cómo abordan las curvas. Nosotros podemos hacerlo durante tres vueltas, pero luego empezamos a perder agarre, ya sea en la parte delantera o en la trasera".
"Aprilia siempre ha ido muy fuerte aquí. Pero este año, cuando Aprilia está en forma, siempre hay tres o cuatro motos por delante de todos y practican otro deporte. Sin duda, hay trabajo por hacer".
"Ducati es una gran marca y, con las ganas que tenemos de ganar, sin duda existe la posibilidad de hacer algo para mejorar la moto. Hay varias áreas en las que aún se puede trabajar en las motos, así que hay un margen enorme de mejora, pero todo depende de las ganas que tengamos de hacerlo y de hasta qué punto seamos capaces de hacerlo, porque lleva muchísimo tiempo. Pero también está en nuestras manos, porque no estamos tan lejos".
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