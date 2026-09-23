Di Giannantonio advierte por la salud de los pilotos ante la idea de sumar una clasificación sprint en MotoGP

Fabio di Giannantonio ha expresado reservas sobre la propuesta de clasificación sprint de MotoGP, diciendo que los cambios destinados a mejorar el espectáculo a veces pueden producirse a costa de la salud de los pilotos.

La semana pasada, Motorsport.com reveló que las partes interesadas de MotoGP están considerando otra reforma del formato del fin de semana, con una iniciativa sobre la mesa para añadir una segunda clasificación para las carreras sprint.

Actualmente, la parrilla para ambas carreras se determina mediante una única clasificación, celebrada inmediatamente después de la última sesión de entrenamientos del sábado por la mañana.

El cambio propuesto acercaría más a MotoGP a la Formula 1, que celebra sesiones de clasificación separadas para las carreras sprint y los grandes premios en sus fines de semana con ese formato.

La medida ha sido recibida mayoritariamente de forma positiva por los involucrados, incluidos equipos y fabricantes, y se espera que sea ratificada para la temporada 2027.

Sin embargo, di Giannantonio, ganador de dos grandes premios, cree que un cambio así podría tener repercusiones en los pilotos, que ya lidian con un calendario que se extiende a 22 rondas y 44 carreras.

Preguntado por su opinión sobre la propuesta de clasificación sprint, el italiano dijo: "Respeto mucho lo que MotoGP está intentando hacer, llevar la mayor alegría posible a la gente. Es una pena que a veces vaya un poco en contra de la posible salud de los pilotos.

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team Photo by: Joe Klamar / AFP via Getty Images

"Al final, estamos sobre dos ruedas, y cuando nos caemos, no es solo un pequeño golpe contra el muro; puede ser una lesión, puede ser algo grande.

"Cada vez es más difícil mantener la condición durante el año para estos momentos de máxima exigencia."

Di Giannantonio también señaló la limitada influencia que tienen los pilotos sobre las decisiones que dan forma al futuro de MotoGP, ya que el campeonato carece de una organización similar a la Asociación de Pilotos de Grandes Premios de la Formula 1.

"Nuestra opinión es un poco menos importante en este momento para el deporte", dijo. "Estamos intentando impulsar el deporte, así que confiemos en ellos y démosle una oportunidad, eso es todo."

MotoGP introdujo las carreras sprint en 2023 para añadir otro elemento competitivo, y cada fin de semana de gran premio cuenta ahora con una prueba a media distancia.

Este cambio también trajo una importante reforma del formato del fin de semana, dejando a los pilotos con solo una sesión sencilla el viernes por la mañana antes de tener que pasar al ataque en la Práctica para asegurarse un puesto en la Q2.

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Di Giannantonio cree que el formato actual del fin de semana ya es lo bastante exigente, y dice que preferiría tener más "sesiones de entrenamientos relajadas" en lugar de otra clasificación.

"Lo que digo es que el viernes ya vas al 200%, el sábado está [ocupado] y el domingo también", explicó.

"Así que podéis decidir el horario por nosotros, al final no cambia nada, tienes que apretar de todos modos.

"Es cierto que la moto del año que viene es un poco más lenta, pero con estas motos, al final, con este nivel tan alto de todo, cuando te caes, te caes fuerte, así que sería mejor si pudiéramos tener simplemente algunas sesiones de entrenamientos relajadas."