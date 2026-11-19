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Di Giannantonio aclara que no quiso dar lecciones a Marc Márquez tras la polémica en Qatar

El piloto del equipo Pertamina Enduro VR46 volvió sobre el video que se hizo viral tras la carrera Sprint de Qatar, en el cual invitaba a Marc Márquez a tener más cuidado en situaciones como la que provocó el contacto con Marco Bezzecchi y la caída del piloto de Aprilia, explicando que no buscaba señalar culpables.

Matteo Nugnes

Publicado: 19 nov 2026, 22:17

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El roce entre Marco Bezzecchi y Marc Márquez durante la Sprint del Gran Premio de Qatar de MotoGP, que terminó con el piloto de Aprilia en el suelo, dio muchísimo de qué hablar. De hecho, varios días después, el debate en redes sociales seguía encendido sobre posibles responsabilidades o sanciones por una acción que el Panel de Comisarios juzgó como un incidente normal de carrera.

Sin quererlo, en medio de esa discusión también terminó involucrado Fabio Di Giannantonio. Tras la ceremonia del podio de la Sprint, mientras los tres primeros regresaban a los boxes a bordo de un carrito de golf, el piloto del Pertamina Enduro VR46 fue captado por las cámaras dando su opinión sobre lo sucedido al #93: "De todas formas tienes que mirar cuando vuelves a cerrar, joder; él estaba muy adentro, estaba aquí", dijo, haciendo el gesto de las dos motos emparejadas.

Por ello, el piloto romano recibió bastantes críticas al quedar ante ojos de muchos como alguien que pretendía darle cátedra a un colega de comprobado talento y experiencia como Marc Márquez. A su llegada a Portimão, donde este fin de semana se disputa el Gran Premio de Portugal, "Diggia" intentó aclarar que en realidad no quería darle lecciones a nadie, sino que simplemente compartió su postura personal, añadiendo que, sin entrar de lleno en el incidente específico entre Marc y Bezzecchi, esa es su visión general sobre este tipo de maniobras en pista.

"Antes que nada, reitero, no quería darle lecciones a nadie, porque no estoy en posición, ni ahora ni nunca, de darle lecciones a nadie. Solo pienso que, en una pelea por la posición, he recibido y concretado muchos rebases justo como el que Marco intentaba hacerle a Marc. Y creo que en el MotoGP actual, donde adelantar es extremadamente difícil, es bastante normal que cuando vas adelante te abras un poco, dejando algo de espacio para que el piloto de atrás intente meterse. Así que no me refiero a ese episodio en particular, pero está bastante claro que en el MotoGP de hoy, donde el nivel es altísimo, tienes que esperar cualquier cosa de cualquiera", señaló Di Giannantonio ante los periodistas presentes en el Algarve, entre ellos los de Motorsport.com.

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Foto di: Mahmud Hams / AFP via Getty Images

"Honestamente, me viene a la mente justo ahora un adelantamiento de Johann Zarco en Motegi: me pasó exactamente como lo hizo Marco con Marc, en un hueco de apenas medio metro. Pero yo había dejado ese medio metro libre y me lo esperaba, y por eso no nos caímos, porque de alguna manera ya lo veía venir. Así que sí, solo quiero remarcar —no a Marc ni a nadie en específico— que hoy en día es normal que un piloto intente rebasarte en un espacio reducido y hay que estar atentos", añadió.

Cuando se le preguntó si considera necesario instaurar una regla más clara para este tipo de situaciones, prosiguió: "No hace falta una regla. Si no quiero caerme, tengo que estar atento durante una carrera. Si dejo un espacio libre, debo esperar que otro piloto pueda adelantarme, así que si no quiero irme al suelo, o yo o el otro tenemos que tener cuidado. Esa es mi opinión, no en referencia al incidente de Marco y Marc, sino en términos generales".

En ese momento, se le hizo notar que en ciertas ocasiones, como por ejemplo en la primera vuelta en Lusail, quizá él suele estar demasiado dispuesto a poner la otra mejilla, a lo que Fabio replicó: "Puede ser, pero no me gusta sacar de la pista a ningún piloto ni terminar en el suelo junto con otro compañero, así que trato de correr de manera limpia, eso es todo. Quizá no sea el mejor, seguro que no lo soy, pero intento competir de forma correcta: esa es mi manera de correr".

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