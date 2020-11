El título de Mir fue "como un shock" para Suzuki

En la charla, el ejecutivo italiano repasa cuáles han sido los momentos clave de una temporada completamente atípica, en la que un chaval de 23 y con solo dos de experiencia en la categoría, ha vuelto a coronar a la marca de Hamamatsu 20 años después de la última vez.

Pregunta. ¿Cuáles han sido las claves de la temporada?

Respuesta. Creo que la regularidad de Joan, su consistencia. Si miras las últimas diez carreras, terminó en el podio siete veces.

P. ¿Y a nivel de momentos?

R. El momento clave fue su primer podio, en Austria. Allí, Joan se liberó. En la carrera de después (Estiria) estaba por ganar cuando sacaron la bandera roja. Después de ese primer podio consiguió mantener ese nivel de prestaciones y eso es difícil. Esa regularidad es la que no han tenido los otros.

P. ¿Cuáles son los principales puntos de fuerza de Suzuki?

R. Quiero pensar que el grupo, que estamos cohesionados y que tenemos muchas ganas de trabajar y crecer juntos. El equipo está compuesto por gente que llegó de experiencias muy distintas pero que nunca tuvo la posibilidad de pelear por ganar un Mundial. Por eso es tan bestial lo que estamos viviendo.

P. ¿Qué parte de Mir le ha llama más la atención?

R. Su tranquilidad y su fuerza mental, y la demostración la tuvimos en Aragón y en la primera carrera en Valencia. En Motorland se vio líder del Mundial por primera vez, pero en parrilla estaba el 12º. Y corrió con el único pensamiento de llegar hasta el podio. Y después, en Valencia, salió a ganar sin pensar en ningún momento en el campeonato.

P. En la última renovación que firmó con él, ¿se imaginaba que podía llegar hasta aquí?

R. Que sería campeón este año, no. Joan llegó a Suzuki en 2019, y en abril de ese mismo año ya hicimos una reunión en Japón para comenzar a planificar qué pilotos íbamos a tener en 2021 y 2022. Pero ya entonces concluimos que teníamos una pareja muy potente y que queríamos seguir con ellos. Nunca hubo dudas acerca de la eso. Evidentemente que hablamos con agentes de otros corredores, pero más porque ellos preguntaran que porque lo hiciéramos nosotros.

P. ¿Cómo piensa desactivar las posibles tentaciones que le lleguen de las otras marcas?

R. Después de 2022 no sé qué pasará. Evidentemente que Joan pasa a ser uno de los pilotos más apetecibles de la parrilla, pero el matrimonio es cosa de dos. Suzuki creyó en él en su momento, y ahora haremos lo posible para que sea él quien no quiera irse. Habrá que darle una moto que le permita demostrar el nivel que ha exhibido este año. Si lo hacemos, creo que el acuerdo perdurará. Nosotros no somos de poner cláusulas para mantener a nadie que no quiera estar en Suzuki, aunque, obviamente, somos conscientes de que le llegarán ofertas de otras casas.

"Somos conscientes de que le llegarán ofertas de otras casas"

P. ¿En qué se diferencia Suzuki de Yamaha u Honda?

R. Suzuki es una compañía muy grande con un presupuesto muy medido para las carreras. El dinero que se destina a este proyecto tiene un límite, pero eso nos ha llevado a tener que ser más hábiles en la inversión, para sacar el máximo de cada céntimo. Eso se consigue a través de una planificación que viene de años. Cada temporada tratamos de reforzarnos, con personas que llegan de experiencias distintas. Son aire fresco. A la vez, también preferimos ayudar a crecer a nuestros pilotos que ir a buscarlos a otro lado, entre otras cosas porque eso es más caro. Hace unos cuatro años, en 2017 o 2018, proveímos que se acercaba un cambio generacional. Al margen de Valentino, que correrá para siempre (se ríe), estaban Pedrosa, Lorenzo, Dovizioso, Crutchlow, que a partir de 2022 o 2023 ya no iban a seguir. Se preparaba una hornada de corredores nueva, de la que queríamos tener a dos de los más rápidos. Y creo que acertamos. Nuestra estrategia ha funcionado.

P. Este es el primer Mundial para Suzuki en 20 años. ¿Qué supone para la marca?

R. No sé cuál será la reacción de Suzuki ante este título, pero interpreto que sido como un shock, en positivo. Hablo de la compañía, de los dirigentes, de los distribuidores y demás. Espero que este título les anime todavía más a apoyar el proyecto de MotoGP. Hay que tener en cuenta que somos la única fábrica que corre sin patrocinador. Con este título le devolvemos a Suzuki parte del esfuerzo que ha puesto en nosotros.

P. ¿Qué afectación tendrá este título en sus planes de poner en pista un equipo satélite en 2022?

R. Llevamos tiempo hablando del tema con los dirigentes de Suzuki, y a partir de ahora las conversaciones se intensificarán. Veremos cómo lo ven, porque quién sabe, a lo mejor ahora me dice que no hace falta equipo satélite porque ya ganamos sin él (se ríe). La idea es que la decisión final se tome sobre febrero o marzo del año que viene, porque si no el tiempo se nos echaría encima.

Las fotos de la celebración del título de Joan Mir con Suzuki

