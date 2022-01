La llegada de Darryn Binder a MotoGP "es un riesgo", admite el jefe de RNF

WithU Yamaha RNF MotoGP Racing, el equipo refundado por Razlan Razali sobre las cenizas del Petronas SRT que deslumbró hace dos años con Fabio Quartararo y Franco Morbidelli, tomará parte en el campeonato 2022 con el piloto más veterano de la parrilla, el italiano Andrea Dovizioso, que el 23 de marzo cumplirá 36 años, junto a uno de los debutantes de la categoría, el sudafricano Darryn Binder, de 24.

La promoción de Binder directamente desde Moto3 a la clase reina es una situación que no se vivía desde 2015, cuando Jack Miller dio el salto directamente de la clase pequeña a MotoGP.

El precedente, sin embargo, tiene matices. El australiano, en 2014, luchó por el título hasta el final, logró seis victorias, diez podios y ocho poles para acabar logrando el subcampeonato perdiendo una dura batalla con Alex Márquez.

La carta de presentación de Binder son dos podios, dos poles y la séptima posición final en el campeonato 2021 de Moto3, además de un error garrafal cuando tiró al suelo a Dennis Foggia en el Algarve, dejando en bandeja el título de la clase para el español Pedro Acosta. En sus siete temporadas en Moto3, el sudafricano solo ha logrado una victoria, en Barcelona 2020, tras 117 carreras.

Si deportivamente Binder puede ofrecer dudas sobre su nivel de preparación para afrontar el salto a MotoGP, los rumores sobre una supuesta aportación económica por parte de patrocinadores personales del corredor, aún han inflado más esas reticencias.

Razali, propietario del WithU Yamaha RNF MotoGP Racing, entiende las dudas sobre la viabilidad de la apuesta. “Por supuesto, las críticas siempre están abiertas cuando un piloto de Moto3 llega directamente a MotoGP”, asegura el ejecutivo malasio. “Eso es normal, pero creemos en él, vemos el potencial en Darryn”, asegura, no sin admitir los peligros de la operación.

“Es un gran riesgo para nosotros y especialmente para Darryn. Pero tenemos personas capaces y experimentadas a su alrededor en el equipo, lo suficientemente expertas para guiarle adecuadamente”, explica Razali en referencia a Wilco Zeelenberg, director deportivo, y Noè Herrera, que será su jefe técnico.

“Nos tomaremos nuestro tiempo con él, no le vamos a poner bajo ninguna presión indebida”, apunta el malasio. “Lo más importante es asegurarse de que progresa bien. Nunca se sabe, esto es deporte, esto es MotoGP, podría sorprender a todos”.

¿El nuevo Quartararo?

Con los antecedentes de Binder es muy fácil caer en la duda sobre su rendimiento, pero cuando Petronas fichó a Fabio Quartararo en 2019, el francés llegaba a la clase reina sin haber demostrado su calidad ni en Moto3 ni en Moto2. Fue con la moto grande cuando llegó la explosión del ‘Diablo’, campeón de MotoGP en 2021.

“Definitivamente fue un gran riesgo”, admite el propio Binder cuando le preguntan por dar el salto de Moto3 a MotoGP directamente.

“Pero no se trata de lo rápido que llegas, sino de cuánto tiempo te quedas. Cuando llegas quieres quedarte el mayor tiempo posible, nunca podría haber rechazado una oferta como esta. Siempre ha sido mi sueño correr en MotoGP”, añade.

Aunque el de Miller sea el precedente más claro, para Binder no es el único y entiende que muchos pilotos pasaron solo un año por Moto2.

“Miller se saltó un paso, pero las circunstancias eran diferentes. Otros pilotos corrieron en Moto2 durante solo un año y se han mostrado muy fuertes en MotoGP, pienso incluso en Raúl Fernández. Obviamente me motivan. Creo que puedo hacerlo y que puedo ir rápido”.

“Mi idea original era quedarme en Moto3 con Petronas y seguir el camino, ir a Moto2 y luego ver si podía llegar a MotoGP. Pero el año pasado todo cambió, creyeron en mí y me dieron esta oportunidad”, recuerda.

“En ningún momento me paré a preguntarme por qué me lo ofrecían, dije ‘¡gracias, estoy listo!’, así que tengo que aprovecharlo al máximo. Espero demostrar que la elección que hicieron fue la correcta”.

Las criticas no le afectan mentalmente

Binder no es ajeno a las dudas que ha provocado la maniobra, pero no está dispuesto a que las criticas le afecten mentalmente.

“Obviamente hay gente que piensa lo contrario, pero realmente no me importa lo que digan algunas personas. No tengo un entrenador mental, realmente no lo necesito, soy una persona perfectamente feliz y no me ocupo de tonterías. Afrontaré la temporada como cualquier otra. Al final se trata de una moto con dos ruedas”, quita hierro al asunto.

“Todo el mundo quiere competir en MotoGP algún día. Entonces, cuando se te presenta una oportunidad así, cómo puedes rechazarla”, se pregunta. “Es la oportunidad más grande que he tenido en mi vida y no podía dejar pasar el tren, lo agarré con ambas manos”.

“Hubiera sido un estúpido de no haber aceptado el sueño de mi vida. He trabajado para esto desde que era un niño y si alguien te lo da, debes tomarlo y aprovecharlo al máximo”, cierra el chico de Potchefstroom ante el desafío más importante de su carrera.

