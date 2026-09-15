Dall'Igna avisa que Ducati "no se dejará distraer por las victorias"

El Gran Premio de San Marino y de la Riviera de Rimini puede representar un punto de inflexión para la temporada 2027 de MotoGP. Después de haber ido a remolque prácticamente desde el principio, encontrándose con Marc Márquez incluso a 102 puntos de la cima tras Mugello, Ducati se marchó de Misano con otro doblete del as de Cervera, pero sobre todo como líder tanto en la clasificación de pilotos, aunque empatado a puntos con Jorge Martín, como en la de Constructores, en la que concretó el adelantamiento en perjuicio de Aprilia.

En una pista en la que muchos veían como favoritas a las RS-GP, las Desmosedici GP ocuparon en cambio tres de las cuatro primeras posiciones, con los hermanos Márquez regalándose el primer doblete de la temporada y Fermín Aldeguer cerrando cuarto. El director general del departamento de carreras de Borgo Panigale, sin embargo, no quiere cometer el error de dejarse llevar por el entusiasmo, porque es consciente de que la temporada aún es larguísima y este año ya nos ha enseñado que los errores siempre pueden estar a la vuelta de la esquina.

En el ya habitual resumen que publica en su perfil de LinkeIn, Gigi Dall'Igna no pudo evitar ensalzar la enésima obra maestra de la carrera de Marc Márquez, que con la quinta victoria en los últimos cinco GP parece realmente lanzadísimo hacia su décima corona mundial.

"Una vez más. Marc se muestra... sencillamente fantástico. Mi amplia sonrisa refleja una alegría inspirada por todos los diversos aspectos que este magnífico fin de semana nos ha regalado. Empezando por nuestro triunfo delante de nuestros aficionados: una victoria crucial en esta fase del Campeonato, y no solo porque estos puntos nos llevan a la cabeza tanto del Mundial de Pilotos como del Mundial de Constructores. La emoción que sentimos cada vez ante un Marc en su mejor versión absoluta —el Campeón que todos conocen— es energía pura para todos nosotros, la misma energía que conseguimos transmitirle en una asociación ganadora que no necesita palabras".

Marc Marquez, Ducati Team Foto di: Ducati Corse

"Un piloto verdaderamente especial. Lo que lo hace realmente impresionante —más allá de su gran experiencia— es que aún tiene el deseo, la capacidad y la humildad de aprender y mejorar. Un auténtico profesional que se ha ganado el respeto de todo el equipo en la pista. En síntesis, siempre sabe cuándo empujar, cuándo contenerse y cuándo atacar: un verdadero fenómeno que logra sacar de verdad lo mejor de la moto, nuestra querida 'princesa'".

"Pero no nos detengamos demasiado en este episodio, porque en este momento, en plena temporada con una carrera pisándole los talones a la otra, no es ni aquí ni allá. Mantengamos la cabeza centrada en el campeonato, porque todavía no hemos conseguido nada. La octava victoria de Marc en Misano —la quinta de la temporada y la quinta en los últimos siete GP— se parece mucho a un doblete tras su victoria en la Sprint del sábado. Otro pleno —el tercero en los últimos cuatro fines de semana— que lo lleva a la cabeza de la clasificación general. El domingo ciertamente capitalizó las desventuras de sus rivales, pero ganó 'al verdadero estilo Marc': dominó la carrera gestionando impecablemente sus recursos de principio a fin, decidiendo cuándo y cómo atacar, sin prisa, corriendo el mínimo riesgo y sin excederse nunca".

El ingeniero italiano quiso subrayar también el excelente trabajo de los dos pilotos del Gresini, pero no pudo evitar hablar también del enésimo fin de semana para olvidar de Pecco Bagnaia, que desde que la temporada se reanudó tras el parón veraniego aún no ha logrado sumar ni un solo punto y parece haber perdido completamente el rumbo.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto di: Andreas Solaro / AFP via Getty Images

"También su hermano Alex ofreció una gran actuación. Una buena salida desde la novena posición en parrilla; remontó en el grupo luchando hasta terminar segundo. Por momentos parecía incluso que tenía más ritmo que Marc. Aldeguer fue cuarto: una carrera excelente, tanto para él como para Ducati, después de una espléndida clasificación. Bravo. Bagnaia cayó en otro fin de semana para olvidar. Había empezado bien, había recuperado varias posiciones y parecía en sintonía con la moto y con la pista, pero por desgracia no fue así, ni siquiera esta vez. Debemos seguir intentándolo, y luego intentarlo de nuevo".

Por último, reiteró una vez más que la clave para llevarse a casa el título será mantener los pies bien firmes en el suelo. Un mensaje que entre líneas puede parecer dirigido a los rivales de Noale, que después de Mugello dieron la sensación de haberse dejado llevar un poco por la euforia de un inicio de temporada dominante.

"Ganaremos con la cabeza fría, como ya he dicho y repetiré: llevando las carreras hasta el final, tanto en pistas favorables como en aquellas menos adecuadas. En cualquier caso, debemos seguir empujando hasta el final, porque la temporada aún está lejos de haber concluido, mucho más larga de lo que sugiere el simple calendario. Seguiremos luchando de cara y con los pies bien plantados en el suelo, sin dejarnos distraer por victorias que, aunque importantes, son 'solo' etapas de nuestro camino. Pilotos competitivos desde luego no faltan, lo sabemos, así como sabemos muy bien que nunca debemos bajar la guardia, porque hay para todos —errores incluidos— cuando menos se espera. ¡Forza, Ducati!", concluyó.