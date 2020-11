Crutchlow quiere ayudar a Yamaha a "ganar a Márquez y al resto"

Yamaha anunció este viernes la contratación Cal Crutchlow como piloto de pruebas para 2021 y el despido de Jorge Lorenzo. Tras saber que no iba a ser renovado por Honda, el británico estuvo en contacto con Aprilia para ocupar la plaza de Andrea Iannone en caso de ser sancionado, como así ha pasado, pero finalmente descartó la opción unirse a los de Noale para seguir en activo.

"Estuve hablando con ellos desde marzo y tuvieron desde entonces para firmar el acuerdo, pero querían esperar a Andrea. Antes del anuncio de la sanción a Andrea les dije que no quería. Tengo mis razones. Es un gran proyecto, pero no quería. Así de simple. Quería el proyecto que Yamaha me puso sobre la mesa", explicó Crutchlow a Motorsport.com en una entrevista exclusiva.

Crutchlow, que cumplió 35 años el pasado octubre, se decantó por la oferta de Yamaha para desarrollar la M1, lo que además le podría permitir tomar parte en alguna carrera como wild card.

"Estoy encantado de volver con el fabricante con el que gané un mundial [2009, WorldSSP]. Corrí en Supersport, en Superbikes y me trajeron a MotoGP. Necesitan un piloto de pruebas que sea rápido, que esté dispuesto a ser piloto de pruebas y esté contento con ser piloto de pruebas. No tener un piloto de pruebas que quiera comprometerse con ellos durante un año y luego quiera correr", comenta.

El de Coventry se une así a una larga lista de pilotos que se han reciclado como probadores de MotoGP. En su caso, un movimiento pensando en iniciar una nueva etapa en su vida y no como una oportunidad para volver a correr en el futuro.

"Todavía hay muchas oportunidades de competir en MotoGP, aunque seas un piloto de pruebas. Estar un año fuera de MotoGP y luego volver es muy difícil. Sé que Marc lo ha hecho, pero está en la edad adecuada para hacerlo, no tiene que preocuparse por su ritmo, no lo hizo a propósito. Así que no creo que vaya a tomarme un año y vuelva a correr después. No es mi intención en absoluto", afirma.

El piloto del LCR acumula una década de experiencia en MotoGP. Llegó en 2011 de la mano de Yamaha en el Tech3, con quienes estuvo tres años y sumó seis podios. Tras un breve paso por Ducati, en 2015 fichó por el equipo de Lucio Cecchinello, donde ha permanecido desde entonces y ha conseguido tres victorias. Desde 2017, además, ha sido piloto oficial de la marca del ala dorada, donde ha desarrollado tareas desarrollo.

"Aportaré toda mi experiencia en MotoGP. He pilotado muchos años en Honda, pero creo que es importante mantener la filosofía de Yamaha, su moto y su base. Tenemos que pensar en mejorar la Yamaha. No voy a ir a Yamaha para darles información sobre Marc Márquez. Voy a Yamaha para darles información para vencer a Marc Márquez y al resto".

