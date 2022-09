"¿Por qué volví a esto?", pensó Crutchlow tras el inicio de Aragón

El ganador de tres grandes premios en MotoGP y piloto probador de Yamaha ha sido reclutado en RNF para sustituir al retirado Andrea Dovizioso hasta el final de la temporada.

Sin haber corrido desde el GP de Aragón de 2021, cuando sustituyó a Maverick Viñales en Yamaha, Crutchlow se las arregló para sumar dos puntos al llegar en la 14° posición el pasado domingo y terminó a sólo 20,090 segundos del ganador de la carrera, Enea Bastianini.

Pero Crutchlow admite que, tras el drama de la primera vuelta en la que Fabio Quartararo y Takaaki Nakagami quedaron fuera de combate en colisiones separadas con Marc Márquez, al principio perdió "todo aspecto de la carrera" antes de encontrar un ritmo.

"Sinceramente, a mitad de la primera vuelta estoy pensando '¿por qué he vuelto a esto?'", dijo el británico.

"Hay gente volando por todas partes, estoy frenando de golpe para esquivar las viseras. Entonces pensé 'bien, ¿qué pasa ahora?' porque acabo de ver la moto destrozada de Fabio, y pensé que seguramente eso sería una bandera roja".

"Entonces continuamos y es como 'OK, seguiremos adelante'. Entonces Taka se desliza por el suelo y yo freno intentando parar".

"Entonces estoy como '¿ahora qué pasa?' Había perdido todos los aspectos de la carrera, entonces es como 'oh, todos aceleran, tienes que ir'".

"No estaba realmente preparado para eso, pero fue una carrera positiva. Me esforcé al máximo, eso es todo lo que el equipo y Yamaha pueden pedir. Volvimos a tener buena información y algunos datos".

Cal Crutchlow, RNF MotoGP Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Crutchlow cree que podría haber terminado mejor si no se hubiera quedado descolgado del grupo de cabeza tras verse obligado a esquivar a Nakagami en la primera vuelta, y dice que se vio atrapado en la batalla entre el dúo de VR46, Luca Marini y Marco Bezzecchi.

"Creo que he hecho una buena carrera", ha añadido Crutchlow. "Llevar 19 vueltas y hacer un 1m48s cuando mi mejor vuelta de la carrera el año pasado fue un 1m49.0s después de cinco vueltas. Así que tuve una carrera consistente".

"Intenté luchar un poco, pero no fue posible. Pero estoy contento con la forma en que fue".

"Es curioso cómo vuelves a tener la mentalidad de competir. Puedo ir fácilmente por detrás, hacer mi trabajo, decir 'he hecho mi trabajo, tienes datos para analizar'".

"Y ellos estarían contentos. Pero cuando veo a la gente delante de mí, me digo: 'OK, tienes que irte, tengo que intentar pasar a la gente'".

"Siendo competitivo, es lo que hay. Estuvo bien conseguir un par de puntos".

"Creo que podría haber sido un poco mejor si hubiera podido luchar un poco en las primeras vueltas, pero estábamos perdidos, habíamos perdido el grupo (delantero)".

"Luego, Bezzecchi y Marini estaban luchando y nos retrasaban".

"Creo que podría haber hecho un tiempo mucho más rápido, pero sinceramente se estaban sacando de la pista entre ellos".

"Lo bueno es que no me he pasado de mi límite. (Alex) Rins pasó y podría haber intentado pasarl0, pero pensé que estaba por encima de mi límite".