Crutchlow: nunca pensé en llegar hasta aquí

Después de diez años en MotoGP, los últimos seis en Honda, el británico pondrá punto y final a su carrera como piloto en activo, y con 35 años recién cumplidos, pasará a ocupar una plaza de test rider en Yamaha, la fábrica que en 2011 le trajo a la clase reina desde el WorldSBK y para la que corrió, con el equipo Tech3 hasta 2013.

“Mis sensaciones son buenas, me siento satisfecho. Aquí en Portimao gané el título de Supersport y he hecho buenos resultados con la SBK. Conozco bien el circuito y no entro a ciegas. Va a ser un fin de semana fantástico, es mi última carrera y seguro que todos van a dar el cien por cien. Veremos qué motos se adaptan mejor al circuito. Veremos una buena carrera, cada parte del circuito puede adaptarse a motos diferentes”, valoró el británico.

Sobre sus sensaciones ante el último gran premio de su carrera, Cal se mostró tranquilo.

“He tenido el privilegio de trabajar con grandes personas, equipos y motos en todos estos años, ha sido una suerte. Hace 10 años no pensaba que podía hacer lo que he hecho, he superado mis expectativas. No he dejado ningún garaje donde no hayamos forjado buenas relaciones. Es fantástico poder volver a la fábrica que me trajo al Mundial de MotoGP”.

Crutchlow piensa que tras diez temporadas se puede ir con la cabeza bien alta.

“Cada vez que he salido a la pista no me he dejado nada, lo he dado todo, ganara o acabara el 15º. No lamento nada de lo que he dicho, siempre soy honesto y aporto mi parecer. No me arrepiento de nada de lo que he hecho en este deporte”, insistió.

Un Cal que siempre ha reivindicado su derecho a decir lo que piensa y que muchas veces ha hecho uso, y abuso, de esa potestad, sin que se vislumbre a otro piloto que tome el relevo en ese campo.

“Es una pregunta difícil, le cedo el cetro a Jack (Miller) para que sea a partir de ahora el políticamente incorrecto. No lamento nada de lo que he dicho, soy sincero y franco, conozco a otros que también los son, pero lo dicen de manera distinta”.

Haciendo un resumen, Cal observa que en los últimos años MotoGP ha dado un salto de calidad en todos los aspectos.

“Tenemos mucha suerte de haber competido en esta era, hay pilotos que no han podido estar tantos años. En los últimos cinco han mejorado mucho las motos, todas son muy similares y por eso hay tantos pilotos capaces de competir. Todo fue gracias a las CRT y la electrónica única, una medida de la que muchos se rieron y que ha sido un éxito. Ese cambio fue muy importante, ahora todos tenemos una moto de fábrica competitiva y los pilotos hemos mejorado todos. Ha sido fabuloso poder batirme con los mejores nombres del deporte, correr contra ellos y compartir la pista. He estado en equipos fantásticos pero siempre he tenido los pies en el suelo y he sido yo mismo. Seguro que aún mejorará el Mundial en los próximos años”, zanjó el de Conventry.

