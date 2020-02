Crutchlow: "La nueva Honda no es rápida en las curvas"

Sepang.- El británico fue el cuarto más rápido en el primer día de test de pretemporada de MotoGP (1:59.234) a menos de tres décimas del mejor tiempo de la jornada. Sin embargo, Crutchlow no mejoró su tiempo este domingo (1.59.247) y se fue a más de seis décimas de Fabio Quartararo, completando entre ambas jornadas un total de 103 vueltas.

El primer análisis del piloto de Coventry apuntó hacia el comportamiento de la RC213V 2020 en las curvas.

“Sí, en este momento todavía no estamos haciendo las curvas como tenemos que hacerlas para ser competitivos. No podemos fluir, hacemos que la curva se parezca demasiado a una 'V', que siempre fue el estilo de Honda, pero en este momento y con los neumáticos Michelin (nuevos) no se puede hacer eso. Tienes que hacer más velocidad en las curvas y esta moto no nos permite hacerlo. Necesitamos mejorar el giro, esa sensación de front end para poder hacerlo.

Le pidieron a Crutchlow una comparación con la moto de 2018 y 2019: “Sinceramente, como sabemos, el motor del año pasado fue mejor que el 2018. El motor de este año es mejor nuevamente. Entonces, sí hemos hecho un buen trabajo con respecto al motor”, explicó.

“Con el chasis y la sensación del motor, pienso que era mejor el de 2018. Eso no significa que no hayamos mejorado porque, como viste, en las carreras del año pasado Marc [Márquez] terminaron primero o segundo en todas. Yo también tuve algunos buenos resultados el año pasado con esa moto. Ahora tenemos un motor, un chasis y un par de chasis diferentes que hemos estado probando. Siento que si podemos recuperar esa sensación de 2018 con una moto diferente, sería mucho más fácil y mucho más rápidos. Si tenemos el motor que tenemos ahora con la sensación de 2018, entonces creo que podríamos ser más competitivos semana tras semana”, valoró.

Crutchlow tiene bastante claro donde se pierden las sensaciones con la nueva moto.

“En el giro, girando la moto. No se puede girar bien. Parece que tenemos que ir más y más despacio en cada curva para dar la vuelta, tenemos que parar la moto, girar y salir, en lugar de poder tomar estas líneas más amplias que necesitamos tomar con los neumáticos Michelin nuevos”.

“El problema está en la entrada y en mitad de la curva. Pero luego, si no eres fuerte en la entrada y en el centro, también eres débil en la salida. Entonces necesitamos mejorar eso”.

A la espera de ganar en ese aspecto, el británico está contento con el nuevo motor.

“Es más fuerte. Es otro paso respecto a 2018 y 2019. ¿Es suficiente? No lo sé. Veremos en las carreras. Nunca se puede saber tanto al probar si tu motor es realmente fuerte en comparación con sus competidores. Podemos ver en vídeos, tenemos al tipo de datos que vemos en las imágenes en línea recta y cosas así. Sabemos que tenemos un motor fuerte, pero que sea competitivo con los demás, no estamos 100% seguros”, valoró.

En la hoja de velocidades punta difundida este sábado, Jack Miller aparecía como un cohete, con 338,5 Km/h, mientras que Crutchlow era sexto con 330,2 Km/h.

“El punto donde se toma la velocidad está completamente en la zona de frenado, por lo que si mantienes el acelerador abierto 2 metros más, pasas por ese punto a velocidad máxima”, explicó el británico.

“Por eso Jack es 8 km/hora más rápido que yo. Su moto es rápida desde el principio, estoy seguro, pero la razón por la que hay tanta diferencia es que él tiene las 'bolas' más grandes y frena más tarde. Tan simple como eso”, indicó el británico de Honda.

