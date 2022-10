Crutchlow califica de "irrelevante" la FP2 de Malasia

Cal Crutchlow dio la sorpresa en la FP2 del Gran Premio de Malasia. El piloto británico, que acudió a la llamada de Yamaha cuando Andrea Dovizioso anunció su retirada al término del Gran Premio de San Marino, se ha erigido como el segundo piloto de referencia de la marca, y aprovechó las delicadas condiciones meteorológicas para anotarse el mejor tiempo del segundo ensayo.

"Ya me puedo ir a casa contento con el trabajo hecho", bromeó Cal al término de la sesión. Sin embargo, lejos de anotarse tantos, el inglés reconoció que el entreno fue "totalmente irrelevante". La pista estaba en condiciones mixtas, después de que cayese un importante aguacero en el entrenamiento previo de Moto2; unas condiciones en las que la M1 no termina de desenvolverse bien.

"La moto no funciona en condiciones tan resbaladizas. No había suficiente agua en pista, y no parábamos de deslizar. Básicamente, nos pasaba exactamente lo mismo que nos pasa en seco, pero por duplicado; casi no puedes abrir gas. Por eso 'Franky' [Morbidelli] lo hizo tan bien al principio", comentó.

"Tan pronto como la pista se empezó a secar, dije que podría ponerme en las primeras posiciones, porque siempre se me han dado bien estas condiciones mixtas. Pero cuando no había suficiente agua en pista, la Yamaha no funcionaba. No puedes acelerar al salir de las curvas".

Hacia el final del ensayo, Cal se la jugó y salió a pista con neumáticos lisos, lo que le permitió mejorar sus registros, aunque rodó "cinco segundos más lentos" de lo que "debía".

Aunque en la práctica esa primera plaza no sirve de mucho, sí supone una inyección de moral para la estructura satélite RNF, que este fin de semana corre en casa. "El equipo estaba contento, obviamente", comentó Crutchlow. "Está bien, porque es como una pequeña recompensa después de un año difícil".

Su registro tampoco le va a valer para tener pase directo a la Q2, ya que no se mejoraron los tiempos de la matinal, disputada en seco. Así, Cal ocupa el 18º puesto de la clasificación combinada, a falta de una FP3 que, posiblemente, vuelva a ser en mojado.

"Es una pena que no me haya valido para pasar a la Q2, porque si vuelve a llover por la noche va a volver a ser otra Q1 difícil. Parece que la clasificación será en mojado, y es difícil hacerlo en esas condiciones", finalizó el #35.