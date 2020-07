El piloto de MotoGP que sumó en Andalucía con un solo brazo útil

Crutchlow se cayó el domingo anterior en Jerez, durante el warm up de la primera parada del calendario, y las pruebas radiológicas que se le practicaron inmediatamente después desvelaron que en el revolcón se había fracturado el escafoides de la muñeca izquierda, una lesión que en un motorista puede suponer muchos dolores de cabeza.

Confirmada su ausencia en la parrilla de salida, el británico voló a Barcelona donde el martes pasó por el quirófano del doctor Xavier Mir y su equipo, para estar el jueves de nuevo en Jerez.

El viernes, en las dos sesiones de ensayos libres, completó 18 vueltas en la primera (FP1) y 19 en la segunda (FP2). Sus registros fueron mejorando con el paso de las sesiones. Los dos segundos que le separaron de Maverick Viñales en el FP1 quedaron reducidos a solo dos décimas respecto de Miguel Oliveira, el más veloz en la primera criba de la cronometrada.

Tras arrancar en carrera desde la 13ª plaza de la parrilla, el piloto del LCR fue capaz de ir sobreviviendo desde la cola del pelotón, hasta verse metido en los puntos sin ni siquiera haber reparado en ello.

Al completar la vuelta 15, Crutchlow se metió en el pit lane como consecuencia del insoportable dolor que sufría en el antebrazo derecho, el ‘sano’. Tras confirmarle su equipo que efectivamente iba a poder puntuar volvió a salir y completar los nueve giros que quedaban. Finalmente terminó el 13º, a una vuelta del ganador (Quartararo), acumulando tres puntos.

“La mano que me dio problemas fue la derecha, no la izquierda, que es la que me operaron. Durante todo el fin de semana me centré en usar solo la derecha y no tuve mayores apuros en la conducción, ni siquiera en las frenadas. Básicamente porque hice el 95% del esfuerzo con el brazo derecho”, explicó Crutchlow.

“Eso me provocó mucho dolor en el antebrazo. Cuando vi que la cosa se ponía peligrosa porque no podía controlar bien la moto ni dar gas como quería, entré al pit lane”, añadió el de Coventry.

“Pero ni siquiera sabía en qué posición iba, así que al entrar me dijeron que rodaba en posiciones de puntos, y por eso volví a salir”, remachó el corredor, que ahora dispondrá de algo más de una semana de margen para darle reposo a su brazo operado, antes de tener que desplazarse hasta Brno, donde el próximo día 7 de agosto tendrá que volver a subirse a la moto.

Las fotos del doble fin de semana en Jerez de Cal Crutchlow