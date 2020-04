Cómo el coronavirus condiciona el mercado de pilotos en MotoGP

Nadie es capaz de hacerse una idea aproximada de las consecuencias que la crisis derivada de la propagación del COVID-19 tendrá en el espectro deportivo en general, pero las señales que emiten los implicados en cada especialidad son alarmantes en todos los sentidos.

Con la práctica totalidad de los certámenes en standby y a la espera de saber cuándo y en qué circunstancias se podrá retomar la actividad, la mayoría de expertos coinciden en que, obviamente al margen de las víctimas, lo peor de esta epidemia será la resaca económica que dejará.

En las grandes ligas de futbol se pone en duda que puedan repetirse a corto plazo los casi obscenos fichajes de más de 100 millones de euros. En la Fórmula 1 los hay como Zak Brown, CEO de la división de carreras de McLaren, que advierte de los efectos potencialmente devastadores del virus en el certamen. “Si no se maneja bien esta situación veo que podrían desaparecer hasta cuatro equipos”, convenía hace unos días el ejecutivo.

Como es lógico, el Mundial de MotoGP no vive aislado de esa tendencia generalizada y tampoco lo pueden hacer sus pilotos, que en mayor o menor medida se verán afectados por las políticas de austeridad anunciadas por parte de la mayoría de fabricantes y equipos. Un buen termómetro para medir la capacidad financiera es el mercado de fichajes, que según las fuentes consultadas también experimentará una buena sacudida.

Hace un par de meses, Honda renovó a Marc Márquez hasta 2024 en el que, seguramente, es el contrato más generoso de la historia del motociclismo. No sería de extrañar que el catalán ingrese alrededor de 20 millones de euros por cada uno de los cuatro años firmados, y que en función de los objetivos alcanzados pueda llegar a acumular hasta 100 millones de euros en total.

Yamaha también ató a Maverick Viñales hasta 2022 y promocionará a Fabio Quartararo a su formación oficial también hasta esa fecha. Suzuki ya hace tiempo que cerró la continuidad por otros dos cursos de Alex Rins –se anunció este domingo– y Joan Mir –se hará público en breve–.

Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT

Todos esos movimientos se ejecutaron antes de que estallara la pandemia que mantiene gran parte del mundo confinado en casa.

Ducati, por su parte, todavía no ha concretado la que será su alineación más allá del próximo mes de diciembre puesto que los contratos de Andrea Dovizioso y Danilo Petrucci expiran entonces. Mientras los hay que consideran que la coyuntura actual juega en contra de la marca de las motos rojas, Paolo Ciabatti, su director deportivo, opina exactamente lo contrario.

“Esta enfermedad tendrá un impacto muy grande en la economía de todo el campeonato. Por eso creo que es peor haber fichado o renovado a un piloto y haber fijado unas cifras que a lo mejor luego no puedas pagar”, destaca el ejecutivo turinés en conversación telefónica con Motorsport.com.

De sus palabras es fácil interpretar que la oferta de renovación a Dovizioso no llegará a los siete millones de euros de base que actualmente percibe el italiano. En el caso de Petrucci –que cobra unos 700.000 euros anuales más los complementos por objetivos–, no está nada claro que la estructura quiera mantenerle.

“Habrá que ver cómo salimos de esta situación, pero lo que es evidente es que los pilotos deberán adaptarse al nuevo escenario y hacer un esfuerzo”, cuenta a Davide Brivio, team manager de Suzuki, desde su residencia en Dubái.

“Yo creo que todos [los pilotos] negociarán sus contratos a la baja, y no solo los que no han renovado. Los acuerdos se firman siempre previendo unas circunstancias normales, en un caso de fuerza mayor es diferente. Pero creo que eso no va a ser un problema. Todo el mundo entiende lo que ganas legítimamente cuando haces tu trabajo, y otra cosa es cuando estás en casa pasando por una situación que nadie quiere vivir”, infería este fin de semana Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna, en declaraciones a Onda Cero.

Jorge Lorenzo, Ducati Team

Hace precisamente cuatro años, a mediados de abril de 2016, Ducati confirmó la contratación de Jorge Lorenzo, por quien desembolsó 25 millones de euros entre 2017 y 2018. Aquella maniobra fue tan valiente desde el punto de vista deportivo como arriesgada desde la vertiente financiera. Tan es así, que tras la marcha del mallorquín (2019) la compañía de Borgo Panigale decidió implantar una política mucho más medida a base de reducir la partida destinada a pagar el salario de sus empleados más ilustres. Esa bolsa adelgazó de los aproximadamente 21 millones de euros que se destinaron tanto en 2017 como 2018 –correspondientes al sueldo de Lorenzo y al de Dovi, en su caso con los bonus por resultados–, a los menos de nueve millones abonados en 2019.

Este 2020, Ducati había previsto destinar más o menos esa misma cantidad, pero la inactividad hará que tanto Dovi como Petrux, al igual que el resto de integrantes de la parrilla, perciban menos ingresos.

Los contratos de los pilotos se estructuran en base a dos conceptos principales. El primero está relacionado directamente con su participación en los grandes premios, y en la mayoría de los casos supone alrededor del 70% o el 80% del total del sueldo. El otro 30% o 20% corresponde a los actos promocionales que el deportista debe llevar a cabo.

Uno puede perderse un número estipulado de pruebas (franquicia) sin ser penalizado por ello si el motivo de esa ausencia es una lesión, aunque esto último varía en función de la naturaleza de la lesión y de su origen –no es lo mismo que se lesione en el transcurso de un gran premio que practicando motocrós, por poner un ejemplo–.

Los equipos consultados por quien escribe estas líneas coinciden en afirmar que, dada la excepcionalidad del momento, lo normal será sentarse con cada uno de los pilotos y debatir qué importe se le ingresará. Evidentemente, todo dependerá del número de eventos que se puedan celebrar en caso de que la temporada arranque en algún momento.

Marc y Alex Marquez, Repsol Honda Team

La incertidumbre que domina este campeonato también da pie a situaciones inverosímiles como la que, por ejemplo, afecta a Alex Márquez. El español firmó un contrato con HRC de solo un año de duración. A lo largo de este 2020, el menor de los hermanos de Cervera (Lleida) debía ganarse el derecho a renovar. Se da por descontado que si el Mundial no arranca Honda prolongará su contrato, y lo más probable es que lo haga hasta 2022, para así alinearse con la mayoría de la parrilla.

Con Marc asegurado hasta 2024 es de cajón pensar en que lo último que querrá la firma del ala dorada es deshacerse a las bravas de Alex. En primer lugar porque estamos hablando del actual campeón de Moto2, y en segundo porque sería absurdo hacerle esa jugarreta a su hermano.

“De lo que sí me he dado cuenta es que hay dos tipos de tendencias: aquellos que se mueven por impulsos y los que quieren esperar a que la gente se suba a la moto, en caso que esto ocurra”, cuenta Homer Bosch, agente de Pol Espargaró, a Motorsport.com.

En ese segundo grupo encontramos al equipo Yamaha Petronas, que cuenta con dos Yamaha M1 para 2021 y que, a día de hoy, ninguna de ellas tiene dueño. Quartararo acompañará a Viñales en la formación oficial del constructor de Iwata, y Morbidelli debe renovar.

“Nos encantaría que Franco siguiese porque termina entre los cinco primeros habitualmente, está cerca del podio y eventualmente puede subirse a él. Lo que pasa es que queríamos verle en pista de nuevo”, explica Johan Stigefelt, el director del Yamaha Petronas, también por teléfono, a Motorsport.com.

¿Y qué pasa si no se llega a celebrar ninguna cita? “Franco es la opción que nos ofrece mayor seguridad”, responde el sueco, dando a entender que esa M1 será para el italiano casi con toda seguridad.

Cuando se le pregunta por las directrices que se seguirán para concretar el conductor de la segunda moto, la cosa se complica porque uno de los posibles candidatos es Valentino Rossi.

“Eso es otra historia que aún debemos comenzar a discutir”, remacha Stigefelt, que obviamente es consciente de que, una vez más, la llave del mercado tal y como está, la tiene el #46.

