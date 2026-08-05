Al llegar al ecuador de la temporada, el campeonato de 2026 está lejos de decidirse. Ningún aspirante al título se ha distanciado significativamente del grupo, y el piloto que parecía llevar la iniciativa en los primeros Grandes Premios ha sufrido un bajón tan drástico como lo fue su dominio inicial.

Si bien Marco Bezzecchi acabó cediendo el liderato a Jorge Martín, este último tampoco ha logrado consolidarse en la primera posición; ahora, ante la reanudación de la competición, se muestra más vulnerable que nunca, con una ventaja de apenas 14 puntos.

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Entre los pilotos que aún ocupan buenas posiciones en la clasificación, se han producido numerosos errores y contratiempos de diversa índole. El caso de Bezzecchi es el más llamativo, marcado por una serie de caídas —tanto en carreras al sprint como en Grandes Premios recientes—, a lo que se sumaron su sanción en Brno y una lesión en Sachsenring.

Martín también sufrió sus propios percances en Barcelona y Balaton Park, a pesar de haber demostrado una regularidad que dio sus frutos al inicio de la temporada. Fabio Di Giannantonio dejó escapar puntos importantes en carreras lastradas por malas salidas, mientras que Marc Márquez lidió con problemas físicos durante los tres primeros meses de competición. En cuanto a los pilotos de Trackhouse, necesitaron algunas carreras para encontrar su ritmo y sumarse de lleno a la lucha por las primeras posiciones.

Esta situación llevó a Pedro Acosta a sugerir que nadie parecía querer tomar realmente las riendas. "Parece que nadie quiere liderar el campeonato", comentó el español con un toque de provocación, consciente, por supuesto, de que él mismo había sido el primer líder de la temporada antes de perder terreno, principalmente por la falta de victorias en carrera.

Pecco Bagnaia, sin embargo, rechaza rotundamente esta teoría. La considera demasiado simplista y prefiere destacar el mayor nivel de competitividad, en lugar de centrarse en la irregularidad de los pilotos que han ocupado el liderato. El italiano señala que la participación de múltiples fabricantes en la lucha por el título cambia el panorama respecto a lo visto en los últimos cuatro años, aproximadamente.

"Me parece un error decir que nadie quiere ganar este campeonato. Todos lo están dando todo", explicó el piloto de Ducati durante el último Gran Premio antes del parón.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Lukas Kabon / Anadolu via Getty Images

"Este año, por primera vez, Ducati no muestra el mismo dominio que en el pasado. Hay motos más competitivas —muy parecido a lo que ocurrió en 2020—, lo que intensifica la competencia. Puedes ganar 20 puntos en una carrera, luego sumar solo uno en la siguiente y perder otros 20 en la posterior. Depende mucho del piloto y de cómo te sientas sobre la moto".

Álex Márquez no ve las cosas exactamente igual que Pecco Bagnaia. Él percibe una clara falta de regularidad en el rendimiento y un exceso de errores que, a la larga, pasan factura en la clasificación del campeonato.

"No creo que nadie haya logrado ser realmente constante. Nadie ha conseguido estar en la pelea todos los fines de semana", señaló el vigente subcampeón del mundo.

Aunque sus propias esperanzas se vieron en gran medida frustradas por su accidente en Barcelona, ​​valora lo abierto que sigue estando el campeonato: "Este año, la situación parece algo más abierta porque los pilotos están cometiendo más errores en comparación con el año pasado y las temporadas anteriores, incluidas la de 2023 y la de 2024. Así que todo sigue muy abierto. Es algo muy interesante y mejor para los aficionados".

"Nadie está logrando mantener un nivel de rendimiento constante. Creo que el único que ha demostrado regularidad desde el inicio de la temporada es Marco. Por desgracia, se lesionó y no ha tenido mucha suerte en las últimas carreras".

Alex Marquez, Gresini Racing, Marc Marquez, Ducati Team Photo by: Steve Wobser / via Getty Images

Una cosa es segura: con solo 24 puntos de diferencia entre los cinco primeros tras 11 Grandes Premios, este campeonato es ya el más reñido a estas alturas en más de 20 años. Además, la brecha de 65 puntos que abarca a nada menos que ocho pilotos parece augurar la batalla más abierta de los últimos años.

"Será interesante ver, tras el parón veraniego, qué piloto logra demostrar esa constancia que da sus frutos. Ogura tiene muchas posibilidades de conseguirlo, al igual que Marc", añadió Álex Márquez. "En cualquier caso, por ahora, es Martín quien lidera. No ha hecho mucho ruido, pero está ahí, en plena pelea. Será muy interesante hasta el final".

Bagnaia señala a sus favoritos al título

Al analizar a los pilotos más destacados, Pecco Bagnaia subraya que la mala suerte ha influido a veces más que la falta de rendimiento o los errores propios: "Si te fijas en Bezz, está apretando al máximo. Ha tenido mala suerte, pero para mí sigue siendo el piloto más rápido sobre la Aprilia".

"Ogura está haciendo un trabajo fantástico; es competitivo en todo momento. Si logra ser competitivo también en las primeras vueltas, luchará por la victoria cada domingo", continuó el italiano.

"Marc está muy fuerte, pero en Ducati parece que un piloto destaca en una carrera y otro en la siguiente. No hay tanta regularidad como en los resultados de Aprilia. Pero estamos trabajando en ello y creo que en la segunda mitad de la temporada habrá menos altibajos".

Finalmente, Bagnaia señaló a los pilotos destacados que —pese a los contratiempos— son, a su juicio, capaces de mantenerse en la lucha por el título hasta el final. "Ahora mismo, veo a Ogura, Márquez y Bezzecchi como los favoritos", concluyó. "Martín, que tuvo algunas dificultades en las carreras recientes, ha aprendido a asegurar siempre el resultado y sumar puntos. Es un poco como yo: nunca logré conseguir grandes resultados. Por desgracia, me quedé sin puntuar en dos ocasiones por otros problemas, además de la caída en Le Mans. En cualquier caso, hay que sumar puntos; eso es lo que marca la diferencia".

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"No puedo pensar en el título. Ante todo, necesito acercarme al podio, luego ganar una carrera y mantener un ritmo constante", añadió Bagnaia, quien no se enfrenta a una desventaja insalvable en el campeonato a pesar de ocupar la octava posición.

"Aunque perdí puntos en los dos últimos Grandes Premios, he sumado 35 desde Mugello. Así que el balance general es positivo, pero debemos solucionar nuestros problemas para luchar por la victoria", concluyó.