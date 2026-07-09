Cómo los problemas técnicos han costado a Bagnaia 40 puntos en la lucha por el título de MotoGP 2026

Francesco Bagnaia cree que los problemas técnicos le han costado más de 40 puntos en MotoGP esta temporada, lo que ha frenado en parte el impulso de lo que, por lo demás, ha sido una impresionante remontada tras su momento más bajo de 2025.

El piloto oficial de Ducati sufrió otro doloroso abandono en la última prueba, en Assen, donde entró en boxes desde la cuarta posición debido a lo que parecía ser un problema de frenos.

Curiosamente, Bagnaia se negó a revelar la causa exacta de su abandono cuando habló con los medios de comunicación antes del Gran Premio de Alemania de este fin de semana en Sachsenring.

"No puedo decir nada. La moto simplemente… Tenía que volver al box, al garaje", fue todo lo que dijo sobre su repentina salida del GP de los Países Bajos.

Sin embargo, reconoció que una serie de problemas técnicos y de fiabilidad han tenido un impacto significativo en su lucha por el título: "Teniendo en cuenta lo que ha pasado en cabeza, sí. Si solo tengo en cuenta los puntos perdidos entre Jerez, Le Mans y Assen, son más de 40 puntos".

Bagnaia ocupa el octavo puesto en el campeonato de cara al Gran Premio de Alemania de este fin de semana, tras haber recuperado gran parte de su ritmo gracias a lo que él mismo ha descrito anteriormente como una nueva línea de desarrollo para la Ducati.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

Entre los Grandes Premios de Cataluña y la República Checa, logró cuatro podios consecutivos los domingos, además de una victoria crucial en la carrera sprint de Brno.

Aunque la pérdida de puntos ha sido significativa, confía en que tendrá la oportunidad de recuperar el terreno perdido: "Si tengo en cuenta los 40 puntos [perdidos], estoy a 63 [puntos de distancia], [lo cual] no está mal. Podría haber ido mejor, pero es lo que hay.

"Ya he aprendido en muchas situaciones a lo largo de mi carrera que los puntos son puntos y que se puede recuperar lo perdido. Es lo que hay".

De dónde sale la estimación de 40 puntos de Bagnaia

Carrera Posición antes del abandono Causa del abandono Pérdida estimada de puntos GP de España Noveno Frenos 7 GP de Francia Segundo Accidente* 20 GP de los Países Bajos Cuarto Técnico** 13

* Un "pequeño problema" contribuyó a la caída

**Causa exacta no revelada

Aunque no está exactamente al mismo nivel que algunos de sus compañeros de Ducati, incluido su compañero de equipo Marc Márquez, Bagnaia ha mostrado un buen rendimiento constante en las últimas pruebas, lo que contrasta claramente con los resultados irregulares que empañaron su temporada de 2025.

Sin embargo, una racha de carreras sin puntuar le ha dejado a 63 puntos del líder del campeonato, Jorge Martín, y a 47 puntos del piloto de Ducati con mejor resultado, Fabio di Giannantonio.

En el GP de España, rodaba en novena posición cuando se retiró justo pasada la mitad de la carrera debido a lo que se describió como un problema de frenos.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

Sin embargo, sufrió una decepción aún mayor dos semanas después, cuando se cayó cuando rodaba en segunda posición en el GP de Francia. Aunque Bagnaia admitió que había sido demasiado ambicioso, también señaló un problema técnico no especificado que minó su confianza y contribuyó a su caída.

Su abandono más desconcertante se produjo en Assen, donde Bagnaia redujo la velocidad de repente mientras rodaba en cuarta posición. Aún no está claro si estuvo relacionado con el problema de frenos que le afectó en Jerez y Le Mans, ya que Bagnaia se negó a dar más detalles sobre la causa.

Es imposible saber en qué posición habría terminado finalmente Bagnaia en cada una de esas carreras. Pero si se toma como resultado final la posición en la que se encontraba en el momento del abandono, los puntos perdidos suman exactamente 40, lo que corrobora la estimación que citó antes de la carrera del Gran Premio de Alemania de este fin de semana.

Aparte de esas tres pruebas, Bagnaia también sufrió una caída en el Gran Premio de Brasil en abril cuando rodaba entre los diez primeros, aunque ese abandono no tuvo nada que ver con los problemas técnicos a los que se refirió.