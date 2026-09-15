De la bronca al podio: cómo KTM dio la vuelta al fin de semana de Pedro Acosta en Misano
Acosta pasó de estar "enfadado" con KTM a elogiar al fabricante austriaco después de que los arreglos de la noche a la mañana le ayudaran a terminar en el podio de Misano.
Pedro Acosta dice que KTM "cambió por completo la moto" de la noche a la mañana para abordar los problemas que lo dejaron visiblemente "enfadado" durante el fin de semana del Gran Premio de San Marino.
Tras los buenos resultados de Silverstone y Aragón, Acosta se preparaba para una carrera difícil en Misano, después de haber tenido problemas para detener su moto en el sprint. El español solo pudo ser sexto en la prueba a media distancia, perdiendo más de medio segundo por vuelta respecto al ganador Marc Márquez.
Estos problemas de frenada le llegaron por sorpresa, y las cámaras de televisión captaron su frustración.
Pero el domingo resultó ser una historia completamente distinta, con una rápida salida desde la novena posición que lo impulsó hasta la cuarta, por detrás de Alex Márquez. Después de que Jorge Martín cayera de primero a quinto, Acosta incluso emergió como aspirante externo a la victoria, al acercarse a menos de un segundo de los hermanos Márquez.
Aunque finalmente se apartó de la pelea tras bloquear en la curva 7, mantuvo cómodamente la tercera posición, logrando su quinto podio de la temporada.
Acosta admitió que él y KTM se sintieron "perdidos" al principio del fin de semana, pero elogió al fabricante austriaco por darle la vuelta a la situación.
"Estoy contento porque parece que mejoramos la moto respecto a ayer", dijo. "Bueno, al final, cambiamos la moto completa entera.
"Estuvimos bastante perdidos todo el fin de semana y fue bastante extraño porque normalmente aquí soy bastante rápido y estuve sufriendo todo el fin de semana con el punto de frenada con el neumático delantero, y para mí fue bastante difícil de entender.
"Había muchas dudas en la parrilla sobre si podría terminar en el podio", dijo.
"Pero, de todos modos, el equipo hizo un buen trabajo anoche. No suelo enfadarme mucho, pero el sábado lo estaba, porque no entendíamos por qué estaban ocurriendo ciertas cosas.
"Normalmente, ese tipo de cosas me enfadan. Y hasta el domingo por la mañana, seguíamos teniendo algunas dudas. Pero hicieron un gran trabajo".
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing, Alex Marquez, Gresini Racing, Marc Marquez, Ducati Team
Photo by: Andreas Solaro / AFP via Getty Images
Acosta no ofreció una explicación completa sobre qué le ayudó a recuperar el rendimiento de frenada en la moto, más allá de revelar que KTM volvió a la puesta a punto que había usado en los entrenamientos.
"Volvimos un poco a la puesta a punto de la moto del viernes, y parece que funcionó más o menos. Al final, volví a sentirme bien frenando. Podía frenar fuerte y atacar, sabiendo que nos falta algo de rendimiento en aceleración".
Ahora que KTM ha abordado los problemas de motor que causaron preocupaciones de fiabilidad en la primera mitad de la temporada, el equipo puede volver a centrar su atención en el rendimiento.
Acosta dijo que la marca con sede en Mattighofen está trabajando "muy duro" y dispuesta a adoptar "nuevas ideas" para mejorar la RC16 en el último año de la era de 1000 cc de MotoGP.
"A veces tienes que enfadarte para dar tu mejor rendimiento", dijo. "Pero es verdad que los chicos estaban trabajando superduro en el box. Incluso hoy, estaba presionando a Pit [Beirer] en plan: ‘amigo, si me das lo que necesito, estaré ahí. No sé cómo, pero estaré ahí’.
"Pero, de todos modos, creo que la marca está trabajando superduro. Los chicos ahora están muy abiertos a escuchar nuevas ideas y a cambiar la moto".
Share Or Save This Story
Acosta dice que KTM ha ido “atrás” en Misano: la brecha con Ducati y Aprilia es “aterradora”
Pedro Acosta revela por qué Marc Márquez “debería ganar” el título de MotoGP 2026
Lo que le faltó a Acosta en la lucha por la victoria con Marc Márquez en Aragón
Acosta sufre el viernes en Aragón: "Es más difícil de lo que esperaba"
Pirelli presenta neumáticos de MotoGP para 2027 con marcas de colores al estilo de la F1
Viñales seguirá ausente en Aragón y lo reemplaza Pol Espargaró
Últimas noticias
De la bronca al podio: cómo KTM dio la vuelta al fin de semana de Pedro Acosta en Misano
Por qué Gateway pone a prueba los frenos de la NASCAR Cup Series
Ganadores y perdedores de una carrera caótica de NASCAR en Gateway
GP de Azerbaiyán de F1 2026: ¿por qué se disputa el sábado y no el domingo?
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
Top Comments