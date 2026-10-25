MotoGP GP de Australia

Phillip Island se despide de MotoGP con una carrera cancelada por el mal clima

Las malas condiciones de visibilidad han obligado a la organización a cancelar todo el programa de carreras del domingo del GP de Australia, el último en Phillip Island, donde los pilotos darán dos vueltas a la pista a modo de despedida.

Germán Garcia Casanova

Edited: 25 oct 2026, 4:45

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Vista general pista Phillip Island

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

La de 2026 es la última visita del Mundial de MotoGP a Phillip Island, uno de los circuitos más icónicos del campeonato que, sin embargo, no podrá despedirse de una peor manera al tener que cancelarse las tres carreras de este domingo debido a problemas de visibilidad para que vuele el helicóptero médico.

Tras anularse la disputa de las carreras de Moto3 y Moto2, los promotores esperaron en vano que la climatología ofreciera una ventaja de oportunidad, ya no solo para que el helicóptero médico pudiera volare en el área del circuito, sino también en Melbourne, donde está el hospital de referencia para este gran premio y que está a dos horas en coche, lo que hace fundamental que el helicóptero ambulancia pueda volar.

A medida que la carrera se fue retrasando y buscando una nueva hora, fijada inicialmente para las cuatro y media de la tarde hora local, no se ha podido recuperar la visibilidad necesaria, por lo que, finalmente, la organización tomó la decisión de cancelar la carrera de MotoGP.

"Existe una limitación para el vuelo del helicóptero médico. Hay mal tiempo tanto en Melbourne como aquí; por tanto, necesitamos que las condiciones permitan operar en ambos lugares. El helicóptero requiere una ventana de unos 60 minutos tanto en Phillip Island como en Melbourne para que podamos dar inicio a la carrera", informó el Director de carrera, Graham Webber.

"Por motivos de seguridad, debemos garantizar que, ante cualquier imprevisto, estemos cubiertos y podamos trasladar a un piloto al hospital con rapidez. En algunos circuitos es posible utilizar la red viaria —mediante una ambulancia, por ejemplo—, pero, lamentablemente, dado que el trayecto al hospital supera los 45 minutos, dependemos necesariamente del helicóptero. En definitiva, estamos totalmente condicionados por las condiciones meteorológicas", añadió.

Exhibición tras el coche de seguridad

Pasados quince minutos de las tres de la tarde hora local, se abrieron los boxes de MotoGP y los mecánicos pusieron en marcha las motos, para empezar a preparar la posibilidad de que se corriera la carrera, algo que finalmente no pudo producirse y, en su lugar, se planteó que los pilotos puedan salir a pista y hacer dos vueltas de exhibición, detrás del coche de seguridad, a moto de despedida de un gran premio que ya no volverá a celebrarse en Phillips Island.

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