"Tenemos prisa por fijar los cimientos del crecimiento de MotoGP, no por monetizarlo"

El cargo de Carlos Ezpeleta probablemente no refleja con total fidelidad la influencia de este madrileño de 35 años. Licenciado en ingeniería mecánica, está llamado a coger el relevo de su padre, Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna Sports desde 1988, la fecha de fundación de esta empresa de promoción de eventos, adquirida en su mayor parte (84%) el año pasado por Liberty Media, por 3.100 millones de euros.

A sus 79 años, el principal ideólogo del Mundial que conocemos hoy en día sigue al pie del cañón en lo que se refiere a las decisiones más trascendentales, aunque se apoya mucho en Carlos, cuyo papel es cada más relevante dentro de la estructura que toma las decisiones relativas al campeonato.

Hace diez días, MotoGP lanzó un mensaje al mundo de lo que es capaz de hacer, en la presentación de la temporada 2026 que se llevó a cabo a los pies de las icónicas Torres Petronas, en el centro de Kuala Lumpur.

El show, que no estuvo exento de retos –la lluvia no fue un obstáculo para que los aficionaras alucinaran con el paso de los prototipos que un par de días antes habían estado rodando en Sepang–, fue una demostración del músculo de un certamen que Dorna, rebautizada esta misma semana como MotoGP Sports Entertainment, con el impulso y la billetera de Liberty, quiere llevar a todas las casas del mundo.

Carlos Ezpeleta, Director Deportivo de MotoGP Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Ese es el objetivo último que tenemos. Sabemos que es imposible, pero trabajamos apuntando allí", afirmaba Ezpeleta, sentado en una sala del hotel Four Seasons de Kuala, con un ventanal que ofrecía unas vistas vertiginosas de la ciudad.

Hasta que Liberty completó la operación, en julio del año pasado, el intervencionismo de Bridgepoint y el fondo canadiense de pensiones (CPPIB), los propietarios del paquete accionarial mayoritario, se limitaba prácticamente a una cuestión retributiba.

"La diferencia en la estrategia es muy notable, entre lo que puede ser un fondo financiero cuyo foco es mucho más cortoplacista en cuestiones de retorno económico, digamos entre uno y tres años; con otro que toma decisiones más a largo plazo", relata el español, que sintetiza el enfoque del promotor en una frase que resume perfectamente esa filosofía: "Tenemos prisa por fijar los cimientos del crecimiento de MotoGP largo plazo; no tenemos prisa por monetizar el deporte".

A pesar de la toma de posesión de MotoGP por parte de Liberty, la presencia de los nuevos ‘jefes’ en el paddock ha sido más bien puntual. Ni Chase Carey ni Sean Bratches, ambos miembros del consejo de dirección del campeonato se han dejado ver de forma habitual, aunque sí lo ha hecho Derek Chang, presidente y CEO de la compañía de entretenimiento norteamericana.

Chang, que ya asistió a alguna carrera del tramo final de la temporada pasada –estuvo en la coronación de Marc Márquez, en Japón–, ha llevado a cabo este invierno una serie de entrevistas con personas clave dentro de la estructura de Dorna, en Madrid, para hacerse una idea propia del día de a día de la empresa. A ojos de Ezpeleta, poder disponer de un grupo humano con tanta experiencia como el que configura Liberty, y más aún con el éxito cosechado en la eclosión de la Fórmula 1, es algo así como un regalo.

Derek Chang, jefe ejecutivo de Liberty Media Foto de: Alberto Crippa

"Los datos de crecimiento son muy positivos, eso ya lo vimos a finales del año pasado. Pero poder contar con Sean Bratches, con Chase Carey y con Derek Chang en la toma de decisiones, con todo lo que saben ellos, pues es muy valioso", resalta el máximo responsable deportivo del certamen, que sigue empeñado en hacer crecer una marca, la de MotoGP, que según él todavía no hace justicia al espectáculo que ofrece: "¿Cuál es el foco ahora mismo? La marca, la marca y la marca. Hacerla crecer, para tener más seguidores en todo el mundo, aumentar el radio de alcance. Estamos aplicando un cambio de estrategia para conseguirlo. Estamos haciendo cosas distintas, como, por ejemplo, este lanzamiento en Kuala Lumpur que estrenamos el año pasado, en Bangkok".

Otro instrumento con el que se pretende reforzar la identidad de la marca e intensificar sentimiento de pertenencia es el MotoGP Forward. Se trata de una jornada de ponencias que se celebrará este martes en Barcelona, a la que está invitados todos los equipos y patrocinadores que forman parte del certamen.

