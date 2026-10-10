El campeonato de MotoGP tras el sprint en Indonesia: Márquez toma el mando con algunos puntos de ventaja

Su victoria en el sprint de Mandalika coloca a Marc Márquez al frente del campeonato, con, por primera vez en la temporada, un puñado de puntos de ventaja sobre su perseguidor más cercano. El piloto de Ducati aprovecha en efecto el revés sufrido por Jorge Martín, finalmente excluido del podio, para contar con cuatro pequeñas unidades de margen.

Su caída en la salida deja a Marco Bezzecchi a 59 puntos del líder, mientras que Pedro Acosta queda ahora a 96 unidades después de un sprint marcado por su penalización por haber excedido los límites de la pista. Ai Ogura vuelve a quedar a un solo punto del piloto de KTM, último hombre a menos de 100 unidades de Márquez.

También hay un cambio de líder en el campeonato de constructores, donde Ducati toma la punta por un punto sobre Aprilia. En cambio, sigue siendo la formación de fábrica de Noale la que domina entre los equipos.

Campeonato de pilotos después del sprint del GP de Indonesia (17/22)

Campeonato de constructores después del sprint del GP de Indonesia (17/22)

Pos. Constructor Pts 1 Ducati 481 19 28 22 37 22 37 23 37 37 20 37 19 37 37 20 37 12 - - - - - 2 Aprilia 478 32 32 37 24 37 19 37 20 29 37 26 37 23 20 32 27 9 - - - - - 3 KTM 300 32 10 23 14 17 18 11 29 9 12 15 15 26 20 26 19 4 - - - - - 4 Honda 161 9 7 12 11 10 15 6 14 11 6 8 10 10 8 9 15 - - - - - - 5 Yamaha 90 2 6 1 5 15 11 1 8 2 8 10 4 5 6 - 5 1 - - - - -

Campeonato de equipos después del sprint del GP de Indonesia (17/22)

Pos. Equipo Pts 1 Aprilia Racing Team 623 43 58 57 33 64 14 60 11 12 27 15 55 39 27 55 47 6 - - - - - 2 Ducati Team 509 17 27 26 21 9 20 33 54 60 16 50 10 37 37 33 45 14 - - - - - 3 Trackhouse Racing Team 462 40 22 15 25 27 16 34 19 42 66 47 34 2 13 23 28 9 - - - - - 4 Red Bull KTM Factory Racing 346 45 10 22 17 17 18 16 35 5 6 21 23 32 25 36 14 4 - - - - - 5 Gresini Racing 297 - 21 20 32 9 32 12 14 12 11 9 19 36 40 15 7 8 - - - - - 6 Team VR46 294 20 29 15 32 15 41 20 6 22 20 10 22 9 18 7 1 7 - - - - - 7 Honda HRC 143 9 5 12 5 10 13 7 11 19 6 8 10 6 8 5 9 - - - - - - 8 Tech 3 133 4 1 17 8 9 5 - 10 10 15 7 3 8 10 5 21 - - - - - - 9 Team LCR 122 8 10 4 11 6 12 6 13 5 2 5 6 12 - 10 12 - - - - - - 10 Yamaha Factory Racing 91 3 6 - 5 19 13 - 3 - 15 12 - 3 6 - 5 1 - - - - - 11 Pramac Racing 46 - - 1 - 4 1 1 13 2 4 5 6 5 4 - - - - - - - -