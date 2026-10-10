El campeonato de MotoGP tras el sprint en Indonesia: Márquez toma el mando con algunos puntos de ventaja
Marc Márquez vuelve a ponerse al frente del campeonato tras el sprint de Mandalika, esta vez con algunos puntos de ventaja sobre Jorge Martín.
Su victoria en el sprint de Mandalika coloca a Marc Márquez al frente del campeonato, con, por primera vez en la temporada, un puñado de puntos de ventaja sobre su perseguidor más cercano. El piloto de Ducati aprovecha en efecto el revés sufrido por Jorge Martín, finalmente excluido del podio, para contar con cuatro pequeñas unidades de margen.
Su caída en la salida deja a Marco Bezzecchi a 59 puntos del líder, mientras que Pedro Acosta queda ahora a 96 unidades después de un sprint marcado por su penalización por haber excedido los límites de la pista. Ai Ogura vuelve a quedar a un solo punto del piloto de KTM, último hombre a menos de 100 unidades de Márquez.
También hay un cambio de líder en el campeonato de constructores, donde Ducati toma la punta por un punto sobre Aprilia. En cambio, sigue siendo la formación de fábrica de Noale la que domina entre los equipos.
Campeonato de pilotos después del sprint del GP de Indonesia (17/22)
|Pos.
|Piloto
|Pts
|1
|M. MárquezDucati Team
|343
|9
|25
|11
|12
|-
|-
|14
|37
|32
|13
|37
|10
|37
|37
|20
|37
|12/1
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|J. MartínAprilia Racing Team
|339
|18
|27
|32
|13
|37
|-
|29
|4
|12
|21
|15
|32
|16
|18
|32
|27
|6/4
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|M. BezzecchiAprilia Racing Team
|284
|25
|31
|25
|20
|27
|14
|31
|7
|-
|6
|-
|23
|23
|9
|23
|20
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|P. AcostaRed Bull KTM Factory Racing
|247
|32
|10
|18
|6
|17
|9
|11
|29
|-
|1
|15
|15
|26
|20
|25
|9
|4/6
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|A. OguraTrackhouse Racing Team
|246
|17
|16
|4
|11
|19
|10
|15
|13
|29
|34
|26
|9
|-
|-
|19
|15
|9/2
|-
|-
|-
|-
|-
|6
|F. Di GiannantonioTeam VR46
|237
|12
|25
|13
|21
|13
|32
|18
|4
|19
|20
|7
|15
|9
|15
|7
|-
|7/3
|-
|-
|-
|-
|-
|7
|R. FernándezTrackhouse Racing Team
|216
|23
|6
|11
|14
|8
|6
|19
|6
|13
|32
|21
|25
|2
|13
|4
|13
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|8
|P. BagnaiaDucati Team
|166
|8
|2
|15
|9
|9
|20
|19
|17
|28
|3
|13
|-
|-
|-
|13
|8
|2/8
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|Á. MárquezGresini Racing
|163
|-
|13
|15
|25
|2
|12
|-
|-
|-
|11
|9
|19
|22
|25
|5
|-
|5/5
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|F. AldeguerGresini Racing
|125
|-
|8
|5
|7
|7
|20
|12
|5
|12
|-
|-
|-
|14
|15
|10
|7
|3/7
|-
|-
|-
|-
|-
|11
|E. BastianiniTech 3
|116
|4
|1
|17
|8
|9
|-
|-
|9
|9
|12
|7
|-
|8
|8
|5
|19
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|12
|L. MariniHonda HRC
|104
|6
|5
|12
|4
|6
|10
|3
|11
|8
|6
|8
|7
|2
|8
|2
|6
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|13
|B. BinderRed Bull KTM Factory Racing
|99
|13
|-
|4
|11
|-
|9
|5
|6
|5
|5
|6
|8
|6
|5
|11
|5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|14
|D. MoreiraTeam LCR
|74
|3
|3
|3
|-
|1
|7
|6
|13
|5
|2
|5
|6
|10
|-
|1
|9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|15
|F. QuartararoYamaha Factory Racing
|67
|2
|4
|-
|5
|15
|11
|-
|-
|-
|8
|10
|-
|-
|6
|-
|5
|1/9
|-
|-
|-
|-
|-
|16
|F. MorbidelliTeam VR46
|57
|8
|4
|2
|11
|2
|9
|2
|2
|3
|-
|3
|7
|-
|3
|-
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|17
|J. ZarcoTeam LCR
|48
|5
|7
|1
|11
|5
|5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|-
|9
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|18
|J. MirHonda HRC
|33
|3
|-
|-
|1
|4
|3
|4
|-
|11
|-
|-
|3
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|19
|J. MillerPramac Racing
|28
|-
|-
|-
|-
|1
|1
|1
|8
|-
|4
|4
|4
|5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|20
|Á. RinsYamaha Factory Racing
|24
|1
|2
|-
|-
|4
|2
|-
|3
|-
|7
|2
|-
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|21
|T. RazgatliogluPramac Racing
|18
|-
|-
|1
|-
|3
|-
|-
|5
|2
|-
|1
|2
|-
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|22
|M. ViñalesTech 3
|12
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|-
|1
|1
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|23
|I. LecuonaGresini Racing
|9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|24
|A. FernándezYamaha Factory Racing
|6
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|-
|-
|-
|1
|-
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|25
|P. EspargaróTech 3
|5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|-
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|26
|T. NakagamiHonda HRC
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|27
|S. ChantraTeam LCR
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Campeonato de constructores después del sprint del GP de Indonesia (17/22)
|Pos.
|Constructor
|Pts
|1
|Ducati
|481
|19
|28
|22
|37
|22
|37
|23
|37
|37
|20
|37
|19
|37
|37
|20
|37
|12
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|Aprilia
|478
|32
|32
|37
|24
|37
|19
|37
|20
|29
|37
|26
|37
|23
|20
|32
|27
|9
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|KTM
|300
|32
|10
|23
|14
|17
|18
|11
|29
|9
|12
|15
|15
|26
|20
|26
|19
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|Honda
|161
|9
|7
|12
|11
|10
|15
|6
|14
|11
|6
|8
|10
|10
|8
|9
|15
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|Yamaha
|90
|2
|6
|1
|5
|15
|11
|1
|8
|2
|8
|10
|4
|5
|6
|-
|5
|1
|-
|-
|-
|-
|-
Campeonato de equipos después del sprint del GP de Indonesia (17/22)
|Pos.
|Equipo
|Pts
|1
|Aprilia Racing Team
|623
|43
|58
|57
|33
|64
|14
|60
|11
|12
|27
|15
|55
|39
|27
|55
|47
|6
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|Ducati Team
|509
|17
|27
|26
|21
|9
|20
|33
|54
|60
|16
|50
|10
|37
|37
|33
|45
|14
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|Trackhouse Racing Team
|462
|40
|22
|15
|25
|27
|16
|34
|19
|42
|66
|47
|34
|2
|13
|23
|28
|9
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|Red Bull KTM Factory Racing
|346
|45
|10
|22
|17
|17
|18
|16
|35
|5
|6
|21
|23
|32
|25
|36
|14
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|Gresini Racing
|297
|-
|21
|20
|32
|9
|32
|12
|14
|12
|11
|9
|19
|36
|40
|15
|7
|8
|-
|-
|-
|-
|-
|6
|Team VR46
|294
|20
|29
|15
|32
|15
|41
|20
|6
|22
|20
|10
|22
|9
|18
|7
|1
|7
|-
|-
|-
|-
|-
|7
|Honda HRC
|143
|9
|5
|12
|5
|10
|13
|7
|11
|19
|6
|8
|10
|6
|8
|5
|9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|8
|Tech 3
|133
|4
|1
|17
|8
|9
|5
|-
|10
|10
|15
|7
|3
|8
|10
|5
|21
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|Team LCR
|122
|8
|10
|4
|11
|6
|12
|6
|13
|5
|2
|5
|6
|12
|-
|10
|12
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|Yamaha Factory Racing
|91
|3
|6
|-
|5
|19
|13
|-
|3
|-
|15
|12
|-
|3
|6
|-
|5
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|11
|Pramac Racing
|46
|-
|-
|1
|-
|4
|1
|1
|13
|2
|4
|5
|6
|5
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Share Or Save This Story
Últimas noticias
El campeonato de MotoGP tras el sprint en Indonesia: Márquez toma el mando con algunos puntos de ventaja
Márquez emerge de un sprint caótico, Martín sufre, Bezzecchi y Fernández al suelo!
F1 EN VIVO: la carrera sprint del GP de Singapur de F1 2026 en Marina Bay
Raúl Fernández celebra una pole esperada en MotoGP tras más de cuatro años sin conseguirla
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
Top Comments