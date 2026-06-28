Campeonato de MotoGP: ¡Jorge Martín es el nuevo líder en Assen!

Jorge Martín hizo un gran negocio el domingo en Assen. Aunque no pudo resistir a los pilotos de Trackhouse y tuvo que conformarse con la tercera plaza, el español es el primer beneficiado por la caída de Marco Bezzecchi. Se apodera del liderato del campeonato por siete puntos, después de haber comenzado la jornada con un retraso de nueve unidades.

Fabio Di Giannantonio sigue tercero, pero también como el mejor representante de Ducati, con 16 puntos de retraso respecto al nuevo líder. Aventaja al ganador del día, Ai Ogura, que está a 25 puntos de Martín, y a Marc Márquez, cuyo retraso es de 40 puntos.

Raúl Fernández, Pedro Acosta, Pecco Bagnaia, Álex Márquez y Fermín Aldeguer completan el top 10.

Llegada a Assen con cinco puntos de ventaja sobre Ducati, Aprilia se marcha con una ventaja de 22 unidades. KTM sigue siendo una lejana tercera, por delante de Honda y Yamaha.

Entre los equipos, Aprilia aventaja a Trackhouse, que aprovecha su segundo doblete en dos días para consolidar su posición, por delante de Ducati.

Campeonato de pilotos tras el GP de los Países Bajos (10/22)

Campeonato de constructores tras el GP de los Países Bajos (10/22)

Pos. Constructores Puntos 1 Aprilia 304 32 32 37 24 37 19 37 20 29 37 2 Ducati 282 19 28 22 37 22 37 23 37 37 20 3 KTM 175 32 10 23 14 17 18 11 29 9 12 4 Honda 100 9 7 12 11 10 15 6 14 11 5 5 Yamaha 59 2 6 1 5 15 11 1 8 2 8

Campeonato de equipos tras el GP de los Países Bajos (10/22)