El campeonato de MotoGP después del GP de Indonesia: Al final no cambia nada entre Martín y Márquez

Finalmente hubo statu quo en el campeonato de MotoGP tras el GP de Indonesia. Jorge Martín se va de Mandalika con dos puntos de ventaja sobre Marc Márquez, que había recuperado el liderato el sábado gracias a su victoria en el sprint. El piloto de Ducati finalmente lo volvió a perder al quedar algo al margen en la carrera principal, mientras que Martín subió al podio.

Pese a no haber sumado ayer, Marco Bezzecchi realizó por su parte una operación positiva en el conjunto del fin de semana, ya que su regreso a la victoria hoy le permite quedar a 46 puntos del líder, es decir, una ganancia de tres pequeñas unidades respecto a la situación que tenía al llegar a Indonesia.

Ai Ogura le arrebata la cuarta posición del campeonato a Pedro Acosta, con apenas un punto separando ahora a ambos. Fabio Di Giannantonio y Raúl Fernández conservan sus posiciones, mientras que Álex Márquez supera a Pecco Bagnaia en la octava plaza.

Del lado de los franceses, cabe señalar que Fabio Quartararo gana una posición para situarse ahora en el 14° lugar, mientras que Johann Zarco se mantiene 17°.

Aprilia capitaliza un domingo particularmente exitoso, marcado por un histórico póker, para reafirmar su liderazgo. La marca recupera la punta del campeonato de constructores, perdida ayer frente a Ducati. También aumenta su ventaja en la clasificación de equipos después de haber sumado el doble de puntos que la formación oficial de Borgo Panigale en el conjunto del fin de semana.

Campeonato de pilotos tras el GP de Indonesia (17/22)

Campeonato de constructores tras el GP de Indonesia (17/22)

Pos. Constructor Pts 1 Aprilia 503 32 32 37 24 37 19 37 20 29 37 26 37 23 20 32 27 34 - - - - - 2 Ducati 491 19 28 22 37 22 37 23 37 37 20 37 19 37 37 20 37 22 - - - - - 3 KTM 311 32 10 23 14 17 18 11 29 9 12 15 15 26 20 26 19 15 - - - - - 4 Honda 165 9 7 12 11 10 15 6 14 11 6 8 10 10 8 9 15 4 - - - - - 5 Yamaha 97 2 6 1 5 15 11 1 8 2 8 10 4 5 6 - 5 8 - - - - -

Campeonato de equipos tras el GP de Indonesia (17/22)

Pos. equipo Pts 1 Aprilia Racing Team 664 43 58 57 33 64 14 60 11 12 27 15 55 39 27 55 47 47 - - - - - 2 Ducati Team 519 17 27 26 21 9 20 33 54 60 16 50 10 37 37 33 45 24 - - - - - 3 Trackhouse Racing Team 495 40 22 15 25 27 16 34 19 42 66 47 34 2 13 23 28 42 - - - - - 4 Red Bull KTM Factory Racing 362 45 10 22 17 17 18 16 35 5 6 21 23 32 25 36 14 20 - - - - - 5 Gresini Racing 306 - 21 20 32 9 32 12 14 12 11 9 19 36 40 15 7 17 - - - - - 6 Team VR46 304 20 29 15 32 15 41 20 6 22 20 10 22 9 18 7 1 17 - - - - - 7 Honda HRC 147 9 5 12 5 10 13 7 11 19 6 8 10 6 8 5 9 4 - - - - - 8 Tech 3 139 4 1 17 8 9 5 - 10 10 15 7 3 8 10 5 21 6 - - - - - 9 Team LCR 125 8 10 4 11 6 12 6 13 5 2 5 6 12 - 10 12 3 - - - - - 10 Yamaha Factory Racing 99 3 6 - 5 19 13 - 3 - 15 12 - 3 6 - 5 9 - - - - - 11 Pramac Racing 46 - - 1 - 4 1 1 13 2 4 5 6 5 4 - - - - - - - -