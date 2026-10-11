Ir al contenido principal

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Resultados
MotoGP GP de Indonesia

El campeonato de MotoGP después del GP de Indonesia: Al final no cambia nada entre Martín y Márquez

Jorge Martín retoma la punta del campeonato frente a Marc Márquez e incluso se marcha de Indonesia con la misma ventaja que tenía al llegar al lugar.

Léna Buffa
Publicado:
Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Finalmente hubo statu quo en el campeonato de MotoGP tras el GP de Indonesia. Jorge Martín se va de Mandalika con dos puntos de ventaja sobre Marc Márquez, que había recuperado el liderato el sábado gracias a su victoria en el sprint. El piloto de Ducati finalmente lo volvió a perder al quedar algo al margen en la carrera principal, mientras que Martín subió al podio.

Pese a no haber sumado ayer, Marco Bezzecchi realizó por su parte una operación positiva en el conjunto del fin de semana, ya que su regreso a la victoria hoy le permite quedar a 46 puntos del líder, es decir, una ganancia de tres pequeñas unidades respecto a la situación que tenía al llegar a Indonesia.

Ai Ogura le arrebata la cuarta posición del campeonato a Pedro Acosta, con apenas un punto separando ahora a ambos. Fabio Di Giannantonio y Raúl Fernández conservan sus posiciones, mientras que Álex Márquez supera a Pecco Bagnaia en la octava plaza.

Del lado de los franceses, cabe señalar que Fabio Quartararo gana una posición para situarse ahora en el 14° lugar, mientras que Johann Zarco se mantiene 17°.

Aprilia capitaliza un domingo particularmente exitoso, marcado por un histórico póker, para reafirmar su liderazgo. La marca recupera la punta del campeonato de constructores, perdida ayer frente a Ducati. También aumenta su ventaja en la clasificación de equipos después de haber sumado el doble de puntos que la formación oficial de Borgo Panigale en el conjunto del fin de semana.

También lee:

Campeonato de pilotos tras el GP de Indonesia (17/22)

Pos. Piloto Pts Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom Spain San Marino Austria Japan Indonesia Australia Malaysia Qatar Portugal Spain
1 SpainJ. MartínAprilia Racing Team 355 18 27 32 13 37 - 29 4 12 21 15 32 16 18 32 27 22 - - - - -
2 SpainM. MárquezDucati Team 353 9 25 11 12 - - 14 37 32 13 37 10 37 37 20 37 22 - - - - -
3 ItalyM. BezzecchiAprilia Racing Team 309 25 31 25 20 27 14 31 7 - 6 - 23 23 9 23 20 25 - - - - -
4 JapanA. OguraTrackhouse Racing Team 259 17 16 4 11 19 10 15 13 29 34 26 9 - - 19 15 22 - - - - -
5 SpainP. AcostaRed Bull KTM Factory Racing 258 32 10 18 6 17 9 11 29 - 1 15 15 26 20 25 9 15 - - - - -
6 ItalyF. Di GiannantonioTeam VR46 245 12 25 13 21 13 32 18 4 19 20 7 15 9 15 7 - 15 - - - - -
7 SpainR. FernándezTrackhouse Racing Team 236 23 6 11 14 8 6 19 6 13 32 21 25 2 13 4 13 20 - - - - -
8 SpainÁ. MárquezGresini Racing 172 - 13 15 25 2 12 - - - 11 9 19 22 25 5 - 14 - - - - -
9 ItalyP. BagnaiaDucati Team 166 8 2 15 9 9 20 19 17 28 3 13 - - - 13 8 2 - - - - -
10 SpainF. AldeguerGresini Racing 125 - 8 5 7 7 20 12 5 12 - - - 14 15 10 7 3 - - - - -
11 ItalyE. BastianiniTech 3 122 4 1 17 8 9 - - 9 9 12 7 - 8 8 5 19 6 - - - - -
12 ItalyL. MariniHonda HRC 108 6 5 12 4 6 10 3 11 8 6 8 7 2 8 2 6 4 - - - - -
13 South AfricaB. BinderRed Bull KTM Factory Racing 104 13 - 4 11 - 9 5 6 5 5 6 8 6 5 11 5 5 - - - - -
14 FranceF. QuartararoYamaha Factory Racing 74 2 4 - 5 15 11 - - - 8 10 - - 6 - 5 8 - - - - -
15 BrazilD. MoreiraTeam LCR 74 3 3 3 - 1 7 6 13 5 2 5 6 10 - 1 9 - - - - - -
16 ItalyF. MorbidelliTeam VR46 59 8 4 2 11 2 9 2 2 3 - 3 7 - 3 - 1 2 - - - - -
17 FranceJ. ZarcoTeam LCR 51 5 7 1 11 5 5 - - - - - - 2 - 9 3 3 - - - - -
18 SpainJ. MirHonda HRC 33 3 - - 1 4 3 4 - 11 - - 3 4 - - - - - - - - -
19 AustraliaJ. MillerPramac Racing 28 - - - - 1 1 1 8 - 4 4 4 5 - - - - - - - - -
20 SpainÁ. RinsYamaha Factory Racing 25 1 2 - - 4 2 - 3 - 7 2 - 3 - - - 1 - - - - -
21 TurkeyT. RazgatliogluPramac Racing 18 - - 1 - 3 - - 5 2 - 1 2 - 4 - - - - - - - -
22 SpainM. ViñalesTech 3 12 - - - - - 5 - 1 1 3 - - - - - 2 - - - - - -
23 SpainI. LecuonaGresini Racing 9 - - - - - - - 9 - - - - - - - - - - - - - -
24 SpainA. FernándezYamaha Factory Racing 6 - - - - - 4 - - - 1 - 1 - - - - - - - - - -
25 SpainP. EspargaróTech 3 5 - - - - - - - - - - - 3 - 2 - - - - - - - -
26 JapanT. NakagamiHonda HRC 3 - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - - - - -
27 ThailandS. ChantraTeam LCR 3 - - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - - - -

Campeonato de constructores tras el GP de Indonesia (17/22)

Pos. Constructor Pts Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom Spain San Marino Austria Japan Indonesia Australia Malaysia Qatar Portugal Spain
1 Aprilia 503 32 32 37 24 37 19 37 20 29 37 26 37 23 20 32 27 34 - - - - -
2 Ducati 491 19 28 22 37 22 37 23 37 37 20 37 19 37 37 20 37 22 - - - - -
3 KTM 311 32 10 23 14 17 18 11 29 9 12 15 15 26 20 26 19 15 - - - - -
4 Honda 165 9 7 12 11 10 15 6 14 11 6 8 10 10 8 9 15 4 - - - - -
5 Yamaha 97 2 6 1 5 15 11 1 8 2 8 10 4 5 6 - 5 8 - - - - -

Campeonato de equipos tras el GP de Indonesia (17/22)

Pos. equipo Pts Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom Spain San Marino Austria Japan Indonesia Australia Malaysia Qatar Portugal Spain
1 ItalyAprilia Racing Team 664 43 58 57 33 64 14 60 11 12 27 15 55 39 27 55 47 47 - - - - -
2 ItalyDucati Team 519 17 27 26 21 9 20 33 54 60 16 50 10 37 37 33 45 24 - - - - -
3 United StatesTrackhouse Racing Team 495 40 22 15 25 27 16 34 19 42 66 47 34 2 13 23 28 42 - - - - -
4 AustriaRed Bull KTM Factory Racing 362 45 10 22 17 17 18 16 35 5 6 21 23 32 25 36 14 20 - - - - -
5 ItalyGresini Racing 306 - 21 20 32 9 32 12 14 12 11 9 19 36 40 15 7 17 - - - - -
6 ItalyTeam VR46 304 20 29 15 32 15 41 20 6 22 20 10 22 9 18 7 1 17 - - - - -
7 JapanHonda HRC 147 9 5 12 5 10 13 7 11 19 6 8 10 6 8 5 9 4 - - - - -
8 FranceTech 3 139 4 1 17 8 9 5 - 10 10 15 7 3 8 10 5 21 6 - - - - -
9 MonacoTeam LCR 125 8 10 4 11 6 12 6 13 5 2 5 6 12 - 10 12 3 - - - - -
10 JapanYamaha Factory Racing 99 3 6 - 5 19 13 - 3 - 15 12 - 3 6 - 5 9 - - - - -
11 ItalyPramac Racing 46 - - 1 - 4 1 1 13 2 4 5 6 5 4 - - - - - - - -

 

Share Or Save This Story

Artículo previo Bezzecchi lidera un 1-2-3-4 de Aprilia en Indonesia; Martín recupera el liderato en MotoGP
Artículo siguiente Fermín Aldeguer pasará por el quirófano tras fracturarse la mano en Mandalika

Top Comments
More from
Léna Buffa

El campeonato de MotoGP tras el sprint en Indonesia: Márquez toma el mando con algunos puntos de ventaja

MotoGP
MotoGP
GP de Indonesia
El campeonato de MotoGP tras el sprint en Indonesia: Márquez toma el mando con algunos puntos de ventaja

Honda confirma a Espargaró en sustitución de Mir para la carrera de Indonesia

MotoGP
MotoGP
GP de Indonesia
Honda confirma a Espargaró en sustitución de Mir para la carrera de Indonesia

MotoGP anuncia que Valencia será el último Gran Premio de 2027

MotoGP
MotoGP
GP de Valencia
MotoGP anuncia que Valencia será el último Gran Premio de 2027

Últimas noticias

Bezzecchi ve el título "más perdido que ganado" pese a ganar en Indonesia

MotoGP
MGP MotoGP
GP de Indonesia
Bezzecchi ve el título "más perdido que ganado" pese a ganar en Indonesia

F1 EN VIVO: la carrera del GP de Singapur de F1 2026 en Marina Bay

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Singapur
F1 EN VIVO: la carrera del GP de Singapur de F1 2026 en Marina Bay

Cambios en la parrilla de salida antes del GP de Singapur de F1 2026

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Singapur
Cambios en la parrilla de salida antes del GP de Singapur de F1 2026

"No sé cómo hice eso", dice Raúl Fernández tras subir al podio en Indonesia con un dedo roto

MotoGP
MGP MotoGP
GP de Indonesia
"No sé cómo hice eso", dice Raúl Fernández tras subir al podio en Indonesia con un dedo roto