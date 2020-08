Bradl, sustituto de Márquez hasta que se recupere

Márquez se vio obligado a volver a pasar por el quirófano este lunes, después de que la placa que se le colocó hace menos de dos semanas para fijar la fractura que sufrió en el húmero del brazo derecho cediera como consecuencia del estrés a la que fue sometida.

El español, que se rompió el brazo en la primera parada del calendario, en Jerez, hizo lo posible por reaparecer en la segunda, el fin de semana siguiente, de nuevo en el trazado andaluz. Sin embargo, las sensaciones que experimentó al volver a subirse a la moto, el sábado, le llevaron a tomar la decisión de abortar el intento.

Tras acumular un cero en el arranque del campeonato y no poder participar en la segunda prueba, el de Cervera (Lleida) se perderá la tercera parada del calendario (Brno) y puede que también la cuarta y la quinta, que se llevarán a cabo en el Red Bull Ring los fines de semana del 16 y el 23 de agosto. En los grandes premios en los que el catalán no pueda competir, Honda echará mano del alemán Stefan Bradl, piloto de pruebas y reserva de HRC.

“Antes que nada quiero desearle a Marc una pronta recuperación, lo que hizo en Jerez fue increíble y demostró que tiene el verdadero espíritu de un campeón”, explica Bradl en el comunicado de Honda.

“Tengo muchas ganas de volver a pilotar la Honda RC213V, debido a la pandemia mundial no hemos podido hace test como lo haríamos normalmente, por lo que me llevará un tiempo adaptarme de nuevo a la moto y a MotoGP, pero he pilotado la superbike varias veces, entonces sé que mi estado físico es bueno”, añade el alemán.

“Es un desafío que espero con ansias, competir con el equipo Repsol Honda siempre es un gran honor y me complace ayudar a Honda. Veamos cómo va el fin de semana”, zanja el piloto probador de HRC.

El año pasado, Bradl disputó un total de cuatro carreras con Honda. El Gran Premio de España (10º), como wild card con los colores de HRC; y los fines de semana de Alemania (10º), Brno (15º) y Austria (13º) como sustituto del entonces lesionado Jorge Lorenzo, con los colores del equipo Repsol.

La defensa del título del #93, que ya de por sí tenía difícil por los dos ceros que acumula en su casillero, se convierte ahora en una misión casi imposible. Eso, y la reciente experiencia hará seguramente que todos los esfuerzos se centren en recuperar al máximo el brazo antes de volver a la pista.

