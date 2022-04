Brad Binder: "Debemos llegar a Europa para confirmar nuestro nivel"

Con tres grandes premios disputados en la temporada de MotoGP, Brad Binder luce un segundo puesto en el GP de Qatar, un octavo lugar en Indonesia y una sexta posición el último domingo en Argentina. Todo esto lo posiciona en el segundo lugar del certamen con 38 puntos, siete menos que el líder y flamante ganador primerizo en Termas el último domingo, Aleix Espargaró.

Sumado a la victoria obtenida por Miguel Oliveira en la cita de Mandalika, el inicio del Red Bull KTM Factory Racing ha sido sorprendente, ocupando también la segunda posición en el campeonato de equipos y en el de marcas, en el primero por detrás del Team Suzuki Ecstar y en segundo persiguiendo a Ducati.

En un año en que KTM tuvo la llegada de un nuevo team manager con Francesco Guidotti, el desafío ahora para la casa de Mattighofen es lograr consistencia, algo que le ha faltado en el pasado pese a haber demostrado que pueden ganar carreras.

En conversación con Motorsport.com durante el fin de semana de Termas de Río Hondo, Binder analizó los motivos para el sólido inicio de KTM en 2022, por qué piensa que aún hay que esperar a llegar a Europa para saber la realidad y sus ganas de seguir muchos años más con la marca, entre otros temas.

- Un comienzo de temporada muy fuerte para KTM, estás segundo en el campeonato. ¿Cómo te sientes?

"Bueno, estoy muy contento con el comienzo de temporada que tenemos. Los entrenamientos de pretemporada han sido un poco duros, pero ha sido increíble ver cómo los chicos han conseguido darle la vuelta a las cosas y mejorar tanto nuestro paquete de un test a otro. Sí, estoy muy contento de cómo fueron las cosas en Qatar, me sentí fuerte de inmediato y pude terminar en segundo lugar. Así que un podio para empezar la temporada fue increíble. En Indonesia las cosas también fueron muy bien, estuvimos fuertes todo el fin de semana, mi mejor clasificación en MotoGP, y desafortunadamente en la carrera tuvimos pequeños problemas pero aún así conseguimos terminar en octavo lugar, así que un buen final para nosotros, especialmente en condiciones de lluvia, a veces me cuesta pero parece que este año lo he resuelto y soy mucho mejor en condiciones de lluvia".

- Desde las pruebas hasta ahora, ¿ha cambiado algo en la moto? ¿Cuál es la clave para este rendimiento?

"Algunas partes de la moto han cambiado en comparación con el año pasado. Creo que es una combinación de algunas pequeñas cosas que realmente se han unido y tal vez estamos trabajando un poco más precisamente en lo que necesitamos en lugar de probar cosas nuevas todo el tiempo para realmente llegar y encontrar un buen ritmo y tratar de mejorar desde allí. Así que creo que ya hemos hecho un buen trabajo para encontrar una base sólida que funcione en la mayoría de los circuitos, pero por supuesto vamos a tener que volver a Europa y a algunos de los otros circuitos para confirmar realmente si es mucho mejor. Pero mi sensación general es que soy capaz de hacer un tiempo de vuelta ahora, especialmente a una vuelta, lo que realmente no era capaz de hacer el año pasado".

- ¿Así que crees que todavía no es la realidad completa de la situación?

"Para mí normalmente las primeras carreras siempre son un poco difícil, una vez que vuelves a Europa es cuando empiezo a mejorar, o a tomar el ritmo de las cosas. Me gustaría que las cosas se mantuvieran como están, tal vez un poco mejor, pero hay que mantener los pies en el suelo, tomar un día a la vez y la única manera de entender realmente dónde estamos es tener unas cuantas carreras más. Pero lo cierto es que las cosas han empezado muy bien y todo el mundo está muy motivado para intentar mejorar desde donde estamos ahora. Estoy muy contento con el trabajo realizado por KTM en el receso y nos han dado un paquete realmente competitivo".

Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

- Tienes una nueva cara en el equipo con Francesco Guidotti. ¿Cómo puedes evaluar lo que ha hecho hasta ahora?

"Creo que en lo que respecta al equipo y a mí mismo, Francesco en general es un tipo increíble. Es una persona muy amable y aporta una energía muy positiva al equipo. Creo que, por un lado, es un tipo muy serio, pero, por otro, establece conexiones personales con todos los miembros del equipo. Creo que nos aporta muchos beneficios y es un placer tenerlo en el equipo".

- ¿Cómo es trabajar con Dani Pedrosa? ¿Aceptas sus consejos y su experiencia?

"Somos increíblemente afortunados de tener a Dani como piloto de pruebas. Creo que si miras a Dani no es realmente un piloto de pruebas más, es también como un mentor para nosotros. Nos da consejos siempre que puede, siempre que ve algo mal nos da buenas ideas sobre cómo arreglar las cosas o cómo mejorar y es una gran persona. También tenemos a Mike (Kallio), que viene a los grandes premios muy a menudo, es nuestros ojos en la pista y siempre revisa los datos con nosotros, y lo mejor es que tanto él como Dani siempre intentan indicarnos la dirección correcta y ven los puntos en los que podemos mejorar, y obviamente entienden muy bien la moto, si ven cosas que a veces no están bajo el control de los pilotos no dicen nada, pero cuando ven que podemos mejorar, lo hacen. Tanto Daniel como Mike son muy prácticos. Además, este año hemos adoptado un enfoque que consiste en pasar más tiempo en la pista con ellos para intentar ayudarnos y ya hemos visto mejoras y creo que está claro que a todos nos gusta mucho esa forma de actuar".

- ¿Te sientes como en casa en KTM?

"Sí, estoy contento en KTM. Llevo corriendo para KTM desde 2015 y hemos ganado un Campeonato del Mundo juntos (Moto3 en 2016), hemos luchado por uno en Moto2, se nos escapó por poco, y en MotoGP llegó mi primera victoria con KTM y, obviamente, su primera victoria también. Estoy realmente en casa en KTM. Me encanta la vida aquí y ser parte del mismo objetivo, que queremos ganar el campeonato un día".

- ¿Prevés entonces un largo futuro con este equipo?

"Eso espero".