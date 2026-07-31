BMW quiere reunir a los dos únicos ganadores de MotoGP de KTM en WorldSBK

Una vez prácticamente cerrada la parrilla de pilotos para la temporada 2027 de MotoGP, los fabricantes del campeonato del mundo de las motos derivadas de serie han comenzado a confeccionar sus alineaciones con vistas al próximo curso.

Una de las primeras confirmaciones fue la renovación de Iker Lecuona como piloto oficial de Ducati en SBK, donde el fabricante italiano perderá a su actual punta de lanza, Nicolò Bulega, que el próximo año debutará en MotoGP con el equipo VR46 Racing, como piloto contratado de la casa de Bolonia.

Con Lecuona cerrado, ahora Ducati busca un reemplazo para ocupar su segunda Panigale V4 oficial. Uno de los objetivos primarios del equipo italiano era el portugués Miguel Oliveira, que este año debuta en SBK con el equipo oficial BMW, con el que ha sumado cuatro terceros puestos en 17 carreras. Además de por su innegable calidad y talento, Oliveira es un piloto con un gran arrastre tanto de aficionados como de patrocinadores e impacto mediático en Portugal.

Sin embargo, el corredor de 31 años, ha priorizado continuar en el proyecto del constructor alemán, y todo apunta a que seguirá una temporada más al manillar de la BMW M 1000 RR del equipo oficial. La noticia, sin embargo, es quién será, casi con toda probabilidad, su nuevo compañero en la alineación bávara, ya que su actual vecino de box, el italiano Danilo Petrucci, no seguirá el próximo curso.

Miguel Oliveira y Brad Binder en la presentación del equipo KTM de 2022 Foto de: KTM Images

Según ha podido saber Motorsport.com, BMW tiene muy avanzadas las negociaciones con al agencia de representación del piloto sudafricano Brad Binder, Wasserman Group, la misma que ha logrado colocar al jovencísimo talento David Alonso en Honda.

A la espera de que, oficialmente, se cierren todas las puertas para Binder en la parrilla de MotoGP, el sudafricano está evaluando con gran interés la posibilidad de seguir su carrera deportiva en SBK y, además, hacerlo con una moto oficial de uno de los pocos fabricantes capaces de ofrecer sueldos importantes.

Compañeros y ganadores en KTM

Lo anecdótico es que Oliveira y Binder volverían a coincidir como compañeros de equipo en 2027, después de compartir la marca KTM durante tres temporadas, dos de ellas, la 2021 y 2022, como pilotos oficiales del fabricante austríaco.

De hecho, Oliveira y Binder son los únicos pilotos en la historia de KTM en haber logrado victorias en la clase reina, cinco veces el portugués y dos el sudafricano.

Tailandia 2022, última victoria de Oliveira y KTM en la categoría de MotoGP Foto de: Dorna

Oliveira debutó en MotoGP en 2019 con el equipo Tech3, satélite de KTM, junto al malasio Hafizh Syahrin, formando equipo en 2020 con Iker Lecuona, ahora en Ducati SBK.

Ese mismo año logró ganar el GP de Estiria y su carrera de casa, el GP de Portugal, lo que le valió promocionar al equipo oficial en 2021, junto a Binder, logrando ese año la victoria en el GP de Catalunya.

En 2022, su último curso en KTM, el corredor de Pragal logró ganar las carreras de Indonesia y Tailandia, que se mantiene como la última victoria del fabricante de Mattighofen en la clase principal.

Binder, por su parte, logró en su tercera carrera en MotoGP, en el GP de la República Checa de 2021, su primer triunfo y el primero del fabricante naranja, repitiendo el año siguiente, en 2021, en Austria.

El corredor de Potchefstroom, que en agosto cumple 31 años, lleva ya la friolera de 99 grandes premios consecutivos sin ganar en MotoGP, y los últimos 51 sin subirse al podio, un dato que permite entender que KTM ya no haya apostado por mantenerle en ninguna de sus estructuras.

En su tercera carrera en MotoGP, Brad Binder logró una sorprendente victoria en el GP de la R. Checa de 2020 Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Cuatro caras nuevas

Tras perder a Pedro Acosta, el único piloto al que querían mantener, KTM tomó la decisión de renovar completamente su nómina de corredores. En el equipo oficial están ya confirmados Alex Márquez y Fabio Di Giannantonio, que llegan de Gresini y VR46, respectivamente.

En Tech3, a la espera del anuncio oficial, han llegado ya a un acuerdo con Luca Marini y con el joven corredor australiano de 21 años Senna Agius, que compite actualmente en el equipo Intact de Moto2.

Con la llegada de estos dos corredores, Enea Bastianini saldrá en dirección a Trackhouse Racing Team, y Maverick Viñales se quedará sin moto para 2027, uniéndose a otros corredores top, como el propio Binder, Jack Miller, Alex Rins o Franco Morbidelli, que ahora mismo no tienen asiento para 2027.

Por lo que respecta al actual corredor del VR46, sus representantes de la estructura propiedad de Valentino Rossi, están presionando a Ducati para que sea el reemplazo de Bulega en el equipo de SBK, en una especie de intercambio de papeles, lo que permitiría alargar, al menos una temporada más, la dilatada carrera del corredor italobrasileño, que cumple su 14ª temporada en el Mundial, las nueve últimas en la clase principal.