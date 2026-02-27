Bezzecchi tras su vuelta récord en Tailandia: "Marc Marquez sigue siendo el favorito"

El piloto de Aprilia, Marco Bezzecchi, descartó las sugerencias de que es el favorito para el Gran Premio de Tailandia, insistiendo en que el vigente campeón de MotoGP, Marc Márquez, aún no ha mostrado su verdadero ritmo.

Bezzecchi estuvo en gran forma durante todo el viernes en Buriram, marcando el ritmo inicial en la FP1 antes de pulverizar el récord de vuelta en la práctica más tarde por la tarde.

El italiano terminó el día más de cuatro décimas de segundo por delante de su rival más cercano, el piloto de Ducati, Marc Márquez, mientras que su compañero de equipo, Jorge Martin, respaldó su rendimiento al finalizar en un sólido quinto lugar con la otra RS-GP.

Todos los pilotos de Ducati han señalado a Bezzecchi como el hombre a batir en Buriram, con Márquez sospechando que el italiano es mejor a la hora de explotar la carcasa especial de neumáticos de Michelin para Buriram y Mandalika.

Sin embargo, Bezzecchi sigue creyendo que Márquez será mucho más fuerte durante el resto del fin de semana, señalando la tendencia del español a encontrar más velocidad de un día para otro después de la práctica.

Consultado sobre si es el favorito para la victoria en Tailandia, Bezzecchi dijo a MotoGP.com: "Aún no, sinceramente. Sigo afrontando el fin de semana a mi manera.

"Estoy seguro de que Marc es el favorito. Sigue siendo súper fuerte y siempre está ahí en el momento justo. Creo que mañana y el domingo será súper rápido.

"Pero no es el único, porque Diggia [Fabio Di Giannantonio] fue muy rápido hoy. Alex [Alex Marquez], como siempre, es rápido. Pedro [Acosta]. Jorge [Martín] también fue súper rápido. Nunca podemos relajarnos. Tenemos que mantenernos enfocados y tenemos que continuar de esta manera".

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Photo by: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Aunque el mejor intento de Bezzecchi, de 1m28.526s, fue casi dos décimas más rápido que la pole de Pecco Bagnaia para el Gran Premio de Tailandia 2024, el piloto de Aprilia sintió que aún dejó algo de tiempo sobre la mesa en medio de condiciones mixtas hacia el final de la sesión.

"Esta mañana empecé de buena manera, y también pudimos trasladar esa sensación positiva a la tarde", dijo.

"Por la tarde quería un poco más, especialmente en términos de ritmo, porque con el blando todavía no me siento súper bien, pero también las condiciones esta tarde fueron un poco extrañas con el clima.

"Tuve viento y también algo de lluvia ligera en un momento, así que tuvimos que cambiar un poco el plan durante la sesión, por lo que el equipo reaccionó de una manera muy, muy buena, incluso si no planeábamos parar tan pronto. Así que no puedo quejarme. Ojalá podamos continuar de esta manera mañana también."