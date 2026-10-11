Bezzecchi ve el título "más perdido que ganado" pese a ganar en Indonesia

Marco Bezzecchi debió sentirse liberado de un enorme peso hoy en Mandalika. Después de su domingo triunfal en Mugello, el piloto de Aprilia tuvo que esperar más de cuatro meses para volver a disfrutar de subir al escalón más alto del podio.

Entre tanto, vivió todo tipo de peripecias, en especial el accidente ocurrido ayer en la salida del sprint con Raúl Fernández. Por eso parecía realmente víctima de una especie de maldición, que lo golpeaba sobre todo cuando sus opciones de dominar la carrera parecían importantes, como por ejemplo en Assen o en Misano.

El domingo, sin embargo, Bezzecchi hizo todo como debía. Solo cometió un pequeño error al irse largo en la primera frenada, permitiendo así que el poleman Fernández le hiciera el recorte para tomar la delantera. Pero luego gestionó perfectamente su ritmo y esperó al final de la carrera para atacar al español y escaparse hacia su quinta victoria de la temporada, la 300ª para un piloto italiano en MotoGP.

"Me siento bien, estoy contento. Fue una carrera difícil. Un lindo fin de semana, pero difícil sobre todo por lo de ayer, obviamente, cuando salió mal. Pero la velocidad estaba. Trabajamos bien todo el fin de semana, así que intenté mantenerme lo más tranquilo posible. Solo tenía ganas de subirme a la moto, tanto esta mañana como hoy por la tarde", declaró Bezzecchi ante los micrófonos de Sky Sport MotoGP.

"Estoy muy contento, lo necesitaba mucho. Hacía muchísimo tiempo que no estaba al frente durante un rato, así que fue agradable. No fue un período fácil, así que muchísimas gracias a todo mi equipo, a todo el equipo Aprilia en casa, porque me dan mucha fuerza y yo intento, a mi manera, devolvérsela. Es genial", agregó.

Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

En Mugello, el título parecía estar en sus manos, ya que llegó incluso a contar con 102 puntos de ventaja sobre Marc Márquez, pero Marco Bezzecchi sufrió luego numerosos reveses y su lesión en Sachsenring terminó de complicarlo todo. Ahora debe recuperar 46 puntos frente a su compañero Jorge Martín y 44 frente al campeón reinante: la tarea se presenta, por lo tanto, muy difícil a cinco carreras del final, y la única opción es atacar.

"En este momento, la realidad es que está más perdido que ganado", resumió Bezzecchi sobre el título, "así que sin duda hay que asumir algunos riesgos. Era lo que tenía que hacer este fin de semana. Ayer no dio resultado, pero hoy sí."

"Estoy contento, pero al final mis ganas de subirme a una moto siguen siendo las mismas porque me divierto, me encanta. Lo disfruto y por eso siempre tengo muchas ganas de venir a las carreras, de darlo todo. Incluso de sufrir al final, porque después de todo, los sufrimientos son casi más numerosos que las alegrías, pero nunca hay que rendirse. Mi equipo lo sabe y yo también."

Después del accidente en el sprint, se rumoreaba en el paddock que Massimo Rivola había organizado una reunión entre todos los pilotos Aprilia. Por eso se le preguntó al piloto italiano qué había dicho en esa ocasión el CEO del departamento de competición.

"¿Qué quieren que digan? Al final, lamentablemente, como dije, fue un incidente de carrera, que quizá podríamos haber intentado evitar. Tal vez sí, tal vez no, pero al final, ¿qué quieren que nos digan? Lo importante es que haya respeto entre nosotros y que hayamos hablado, que nos hayamos pedido disculpas mutuamente por los errores que considerábamos haber cometido."

"Al final, somos dos tipos inteligentes, así que con eso alcanza. Salimos muy motivados hoy para intentar dar lo mejor de nosotros mismos: yo por mi lado, él por el suyo, y salió bien."

Finalmente, la celebración de su victoria con un molinillo de pimienta despertó curiosidad, pero Marco Bezzecchi no quiso explicar su significado: "Un poco de pimienta siempre viene bien, pero digamos que es una larga historia con mis amigos en casa, y en realidad también con Kimi [Antonelli], pero nos la guardamos para nosotros."