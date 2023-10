"Cometí dos errores por falta de concentración", admite Bezzecchi

La suerte para el piloto italiano es que salió ileso de la durísima caída que protagonizó nada más comenzar la Q2, en una curva rapidísima, donde no se frena, y en al que Marco Bezzecchi empezó a dar vueltas por la grava como un muñeco.

"Estoy bien, sólo tengo algo de dolor en el tobillo izquierdo y en la rodilla derecha, pero afortunadamente nada de lo que preocuparse", tranquilizaba el piloto al final del día en Motegi, admitiendo la caída como un error propio.

"Cometí un error en la vuelta de salida, porque entré un poco rápido con un neumático que no estaba preparado. O quizá si que lo estaba, pero me equivoqué. Tenía por delante a Fabio Di Giannantonio y no quería que me molestara, así que en las dos anteriores curvas antes de la caída, he aflojado un poco para tener más espacio, estaba demasiado cerca. Cuando he vuelto a apretar para coger velocidad, la moto se ha deslizado y me he caído", explicaba.

Por fortuna, el piloto pudo levantarse sin lesiones y regresar inmediatamente al box.

"Afortunadamente he conseguido ir a por la otra moto, pero tenía el neumático medio delante y no es muy bueno para esta pista, pero he quedado cuarto, así que bien", valoró su posición en parrilla.

Bezzecchi y Márquez protagonizaron un intenso duelo Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Pese a lo dura de la caída el corredor aseguró que no le había afectado para la sprint.

"He visto el vídeo de la caída, ¿miedo? No, más bien fue una buena caída. La condición física no afectó a la carrera, cometí un par de errores que por desgracia me causaron algunos problemas".

"Hice una buena salida, pero no pude desbloquear el dispositivo delantero, así que hice las dos primeras curvas muy lento, parecía una Moto2. Iba lento porque la moto no giraba, así que he perdido la posición sobre Marc Márquez, y él siempre es muy difícil de adelantar porque es fuerte en la frenada".

El italiano, que lleva una Desmosedici GP22 con un sistema de salida diferente al de la moto oficial 2023, siguió relatando sus supuestos errores con este mecanismo ya obsoleto en las motos de fábrica.

"Luego he cometido otro error con el dispositivo de altura trasero. Lo he usado cuando no debía y Johann Zarco me ha adelantado. Un par de errores que no debería haber cometido, pero intenté hacerlo lo mejor que pude. Normalmente no cometo estos errores, ha sido una falta de concentración. Normalmente cuando cometes estos errores es porque pierdes la concentración", admitió el joven corredor, llamando la atención sobre un sistema que sus rivales tienen mejorado.

Bezzecchi acabó la sprint sexto, a casi 9 segundos del ganador, Jorge Martín, pero a menos de cuatro del tercer puesto del podio, ocupado por Bagnaia.

"Sin estos errores podría haberme quedado con Jack Miller y Pecco, sin duda, no sé si lo habría hecho mejor o peor, pero desde luego habría estado con ellos luchando por el podio".

En la India Bezzecchi ya sufrió un problema al inicio de la sprint que le obligó a remontar y acabar quinto, aunque el domingo ganó con autoridad absoluta.

"Ahora el objetivo es hacer una salida aún mejor que la de hoy, que ya ha sido buena. No es tan sencillo, pero el objetivo es sentirme más cómodo en las posiciones de cabeza. Si a lo mejor no utilizo el dispositivo de altura donde no debo, seguro que podemos mejorar. Si no hubiera cometido este error, no me habrían adelantado y habría ido a por Marc enseguida, adelantándole", aseguró, lo que nos hubiera privado de un bonito cuerpo a cuerpo con el de Honda. "Ha sido un duelo normal, como todos los duelos con Marc", ironizó.

Señales 1 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 2 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 3 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, caída del Aprilia Racing Team 4 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 5 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Di Giannantonio, Gresini Racing 6 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Cal Crutchlow, Yamaha Racing Team 7 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing 8 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 9 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team 10 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 11 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team 12 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 13 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, RNF MotoGP Racing 14 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaro, Tech3 GASGAS Factory Racing 15 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing 16 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing 17 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 18 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 19 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 20 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Equipo Repsol Honda 21 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Equipo Repsol Honda 22 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Cal Crutchlow, Yamaha Racing Team 23 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team 24 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Equipo Repsol Honda 25 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 26 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Ventiladores 27 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing, 28 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 29 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 30 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 31 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati 32 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 33 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 34 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 35 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing 36 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 37 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 38 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 39 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 40 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Equipo Repsol Honda 41 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 42 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, RNF MotoGP Racing 43 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team 44 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 45 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 46 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 47 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing 48 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 49 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 50 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 51 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 52 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati 53 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 54 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 55 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 56 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 57 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati 58 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 59 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 60 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images