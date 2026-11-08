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Bezzecchi: "Las sprint han sido mi punto débil, pero habría firmado por una temporada así"

El piloto de Aprilia reaccionó como un campeón a la decepción de la Sprint, dominando la carrera larga del Gran Premio de Qatar y conquistando su sexta victoria de la temporada. A estas alturas, solo las matemáticas lo mantienen en la lucha por el título, pero el de Rimini considera que su 2026 sigue siendo, en cualquier caso, un año positivo.

Matteo Nugnes

Publicado: 8 nov 2026, 18:13

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Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto de: Mahmud Hams / AFP via Getty Images

Ayer muchos polemizaron sobre el contacto con Marc Márquez que lo llevó a caerse y retirarse en la Sprint de Lusail, pero no Marco Bezzecchi. El piloto de Aprilia prefirió intentar calmar los ánimos y dejó que fuera la pista la que hablara, reaccionando con una actuación magistral en el Gran Premio de Qatar que le valió su sexta victoria de la temporada.

El oriundo de Rímini no le dejó ni la más mínima esperanza a sus rivales. Largó muy bien desde la pole position y se colocó de inmediato al frente de la competencia, posición que no soltó hasta cruzar la bandera a cuadros, imponiendo un ritmo que ninguno de los demás pilotos en pista pudo sostener. Sorprendió, de hecho, cuando ante los micrófonos de Sky Sport MotoGP explicó que, en realidad, estuvo siempre bastante en modo de gestión.

"Estaba bastante en control. Obviamente, en las primeras vueltas intenté apretar un poco para lograr estirar de inmediato el grupo, pero después fue toda una carrera de gestión, porque aquí con el consumo de los neumáticos, tanto delantero como trasero, estaba difícil, así que no se podía exagerar. Solo en algunos momentos intenté exprimirlo todo de verdad, en instantes que me parecieron importantes. Todo salió sobre ruedas y estoy muy contento", comentó un Bezzecchi con justa satisfacción.

Varios pilotos se vieron bastante agotados desde el punto de vista físico tras la competencia, pero Marco no considera que haya sido más dura de lo habitual: "Se estaba bien, no hacía demasiado calor y por la noche se está a gusto. De todos modos, hay que decir que cuando te sientes bien con la moto, haces un esfuerzo físico menor. Pero bueno, más o menos como siempre; al final todas las carreras son duras".

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto di: Karim Jaafar / AFP via Getty Images

Con 74 puntos de desventaja respecto a Marc Márquez a falta de dos carreras para el final, virtualmente aún sigue en la pelea por el título por tan solo un punto. No obstante, él también es consciente de que a estas alturas es una misión prácticamente imposible. En todo caso, cuando le preguntaron si a principios de año habría firmado por una temporada como esta —con algunos errores de más, pero siendo protagonista de principio a fin—, Bezzecchi respondió afirmativamente.

"Al final, mi objetivo era empezar de la mejor manera posible, ya que el año pasado sufrí durante toda la primera mitad de la temporada. Por eso me interesaba empezar fuerte y comencé fortísimo. Es verdad que luego, a mitad de año, hubo un par de carreras donde, por una cosa u otra, las cosas no salieron como esperábamos y también se cruzó la lesión".

"Sin embargo, después volvimos a meternos en la pelea por varios podios y logré volver a ganar en Indonesia y hacerlo también hoy aquí, por lo que hasta ahora ha sido una temporada fantástica. Es verdad que las Sprint han sido un poco mi eslabón débil, digamos, pero todo suma como experiencia. Todo sirve para aprender y mejorar, así que sin duda lo habría firmado".

Lo que más ha pesado en su situación en la tabla general son, sobre todo, los errores en las Sprint. Por lo tanto, siguiendo con el tema de las firmas, se le preguntó si firmaría para abolir las carreras cortas del sábado; sin embargo, con total honestidad, el representante de la firma de Noale admitió que es él quien debe dar un paso adelante.

"Firmaría para mejorar en las Sprint, más que para eliminarlas, porque al final veo que los demás consiguen hacerlo bien y, por lo tanto, yo también debo hacerlo. En realidad he tenido varias Sprint buenas, ya que logré siete podios también los sábados. El problema es que cometí muchos pequeños errores —dejando de lado lo de ayer, que al final fue un episodio con algo de mala suerte—, pero existieron muchos pequeños fallos y contratiempos, así que hay que intentar pulir esos detalles. Mientras tanto, hoy hicimos un gran trabajo, lo disfrutamos, vamos a casa, descansamos y luego volvemos en Portimão", concluyó.

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